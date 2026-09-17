В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника - 17.09.2026 Украина.ру
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В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника
В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника - 17.09.2026 Украина.ру
В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника
Мобилизованный Марк Захаров рассказал на заседании следственной комиссии Рады, что его призвали в ВСУ с переломом позвоночника. Об этом 17 сентября сообщили украинские СМИ
2026-09-17T15:04
2026-09-17T15:04
новости
днепропетровск
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россия
андрей захаров
тцк
рада
вооруженные силы украины
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По его словам, 1 декабря 2025 года, находясь на лечении после ДТП и передвигаясь в корсете, он был задержан патрульной полицией и доставлен в Кременчугский ТЦК. Там его содержали неделю: он не получал должной медицинской помощи, ночевал на полу, а жалобы на здоровье не учитывались. В итоге ВЛК признала его годным.Захаров также заявил, что ему угрожали пистолетом, чтобы он подписал документы.Кременчугский ТЦК отвергает обвинения в использовании оружия. По результатам служебного расследования военкомы заявили, что нарушений не обнаружили. Саму мобилизацию мужчины с переломом позвоночника они не комментируют.Украинские военкомы, привыкшие хватать людей на улицах, теперь не гнушаются расправой над подростками. О беспределе представителей ТЦК – в материале ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в ДнепропетровскеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, днепропетровск, украина, россия, андрей захаров, тцк, рада, вооруженные силы украины
Новости, Днепропетровск, Украина, Россия, Андрей Захаров, ТЦК, Рада, Вооруженные силы Украины

В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника

15:04 17.09.2026
 
© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© Фото : Одесский горсовет
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Мобилизованный Марк Захаров рассказал на заседании следственной комиссии Рады, что его призвали в ВСУ с переломом позвоночника. Об этом 17 сентября сообщили украинские СМИ
По его словам, 1 декабря 2025 года, находясь на лечении после ДТП и передвигаясь в корсете, он был задержан патрульной полицией и доставлен в Кременчугский ТЦК.
Там его содержали неделю: он не получал должной медицинской помощи, ночевал на полу, а жалобы на здоровье не учитывались. В итоге ВЛК признала его годным.
Захаров также заявил, что ему угрожали пистолетом, чтобы он подписал документы.
Кременчугский ТЦК отвергает обвинения в использовании оружия. По результатам служебного расследования военкомы заявили, что нарушений не обнаружили. Саму мобилизацию мужчины с переломом позвоночника они не комментируют.
Украинские военкомы, привыкшие хватать людей на улицах, теперь не гнушаются расправой над подростками. О беспределе представителей ТЦК – в материале ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в Днепропетровске
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