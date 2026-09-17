https://ukraina.ru/20260917/v-korsete-na-front-ttsk-priznal-godnym-muzhchinu-s-perelomom-pozvonochnika-1083257872.html
В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника
В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника - 17.09.2026 Украина.ру
В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника
Мобилизованный Марк Захаров рассказал на заседании следственной комиссии Рады, что его призвали в ВСУ с переломом позвоночника. Об этом 17 сентября сообщили украинские СМИ
2026-09-17T15:04
2026-09-17T15:04
2026-09-17T15:04
новости
днепропетровск
украина
россия
андрей захаров
тцк
рада
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082541228_0:5:651:371_1920x0_80_0_0_012affca75cb49f9e3b76b8f04968c6c.jpg
По его словам, 1 декабря 2025 года, находясь на лечении после ДТП и передвигаясь в корсете, он был задержан патрульной полицией и доставлен в Кременчугский ТЦК. Там его содержали неделю: он не получал должной медицинской помощи, ночевал на полу, а жалобы на здоровье не учитывались. В итоге ВЛК признала его годным.Захаров также заявил, что ему угрожали пистолетом, чтобы он подписал документы.Кременчугский ТЦК отвергает обвинения в использовании оружия. По результатам служебного расследования военкомы заявили, что нарушений не обнаружили. Саму мобилизацию мужчины с переломом позвоночника они не комментируют.Украинские военкомы, привыкшие хватать людей на улицах, теперь не гнушаются расправой над подростками. О беспределе представителей ТЦК – в материале ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в ДнепропетровскеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
днепропетровск
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082541228_49:0:596:410_1920x0_80_0_0_191e069118d3cbfe65d34b74a3d331a1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепропетровск, украина, россия, андрей захаров, тцк, рада, вооруженные силы украины
Новости, Днепропетровск, Украина, Россия, Андрей Захаров, ТЦК, Рада, Вооруженные силы Украины
В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника
Мобилизованный Марк Захаров рассказал на заседании следственной комиссии Рады, что его призвали в ВСУ с переломом позвоночника. Об этом 17 сентября сообщили украинские СМИ
По его словам, 1 декабря 2025 года, находясь на лечении после ДТП и передвигаясь в корсете, он был задержан патрульной полицией и доставлен в Кременчугский ТЦК.
Там его содержали неделю: он не получал должной медицинской помощи, ночевал на полу, а жалобы на здоровье не учитывались. В итоге ВЛК признала его годным.
Захаров также заявил, что ему угрожали пистолетом, чтобы он подписал документы.
Кременчугский ТЦК отвергает обвинения в использовании оружия. По результатам служебного расследования военкомы заявили, что нарушений не обнаружили. Саму мобилизацию мужчины с переломом позвоночника они не комментируют.
Украинские военкомы, привыкшие хватать людей на улицах, теперь не гнушаются расправой над подростками. О беспределе представителей ТЦК – в материале ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в Днепропетровске
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.