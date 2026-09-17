https://ukraina.ru/20260917/v-korsete-na-front-ttsk-priznal-godnym-muzhchinu-s-perelomom-pozvonochnika-1083257872.html

В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника

В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника - 17.09.2026 Украина.ру

В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника

Мобилизованный Марк Захаров рассказал на заседании следственной комиссии Рады, что его призвали в ВСУ с переломом позвоночника. Об этом 17 сентября сообщили украинские СМИ

2026-09-17T15:04

2026-09-17T15:04

2026-09-17T15:04

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По его словам, 1 декабря 2025 года, находясь на лечении после ДТП и передвигаясь в корсете, он был задержан патрульной полицией и доставлен в Кременчугский ТЦК. Там его содержали неделю: он не получал должной медицинской помощи, ночевал на полу, а жалобы на здоровье не учитывались. В итоге ВЛК признала его годным.Захаров также заявил, что ему угрожали пистолетом, чтобы он подписал документы.Кременчугский ТЦК отвергает обвинения в использовании оружия. По результатам служебного расследования военкомы заявили, что нарушений не обнаружили. Саму мобилизацию мужчины с переломом позвоночника они не комментируют.Украинские военкомы, привыкшие хватать людей на улицах, теперь не гнушаются расправой над подростками. О беспределе представителей ТЦК – в материале ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в ДнепропетровскеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, днепропетровск, украина, россия, андрей захаров, тцк, рада, вооруженные силы украины