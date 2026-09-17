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"Кукуруза перезимует в поле": Одесский порт теряет работников из-за затяжного простоя

"Кукуруза перезимует в поле": Одесский порт теряет работников из-за затяжного простоя - 17.09.2026 Украина.ру

"Кукуруза перезимует в поле": Одесский порт теряет работников из-за затяжного простоя

В Одесском порту начались массовые увольнения сотрудников из-за затяжного простоя, сообщила агроэксперт Анна Ковальчук

2026-09-17T14:47

2026-09-17T14:47

2026-09-17T14:48

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По ее словам, кадры теряет место, которое исторически считалось одним из самых престижных и труднодоступных для трудоустройства в городе. Специалист отметила, что из-за блокировки логистических мощностей значительная часть урожая кукурузы в текущем сезоне останется зимовать прямо в полях. Из-за нехватки свободных мест на элеваторах и приостановки отгрузок в гаванях эта культура будет гнить и подвергаться различным болезням.Ситуация развивается на фоне резкого сокращения украинского агроэкспорта. Из-за блокировки морских путей объемы зарубежных поставок упали до рекордно низких показателей с начала года, снизившись более чем на 40 процентов по сравнению с предыдущими месяцами. Сильнее всего просел вывоз зерновых культур — экспорт кукурузы, пшеницы и ячменя сократился в разы. Местные фермеры бьют тревогу, заявляя, что внутренние склады окажутся полностью заполненными к концу октября, из-за чего им приходится распродавать остатки продукции по бросовым ценам, зачастую ниже реальной себестоимости производства.Подробнее о проблеме - в материале Миллионы тонн гниют на складах: украинским аграриям не хватает места для зерна на сайте Украина.ру.

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новости, украина.ру, зерно, порт, одесская область