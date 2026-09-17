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Чиновники Херсонской области ищут жильё для сирот
Чиновники Херсонской области ищут жильё для сирот - 17.09.2026 Украина.ру
Чиновники Херсонской области ищут жильё для сирот
Проводится работа по обеспечению жильём детей-сирот Херсонской области. Об этом 17 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо
2026-09-17T13:33
2026-09-17T13:33
2026-09-17T13:33
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"Каждый ребёнок, которому по закону положено жильё, должен его получить, - заявиил губернатор. - Сейчас уполномоченный по правам ребёнка в Херсонской области Ирина Кравченко вместе с Минтрудом и муниципалитетами формирует поимённые списки детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей".Сальдо рассказал, что в Скадовском и Геническом округах уже начали инвентаризацию жилищного фонда и подбор квартир. Оценивается состояние помещений: жильё должно быть пригодным для нормальной жизни с первого дня."Ребятам, выросшим без родителей, пришлось рано становиться самостоятельными. Наша обязанность — внимательно подойти к каждому и обеспечить им положенную поддержку", - подчеркнул Сальдо.Также в своём телеграм-канале глава региона рассказал, что Школы Херсонской области получили новые учебники по истории Новороссии и ДонбассаНакануне в новостях: Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - ПутинВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, херсонская область, минтруд, новороссия, владимир сальдо, новые регионы, сироты, дети, россия
Новости, Херсонская область, Минтруд, Новороссия, Владимир Сальдо, Новые регионы, сироты, дети, Россия
Чиновники Херсонской области ищут жильё для сирот
Проводится работа по обеспечению жильём детей-сирот Херсонской области. Об этом 17 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо
"Каждый ребёнок, которому по закону положено жильё, должен его получить, - заявиил губернатор. - Сейчас уполномоченный по правам ребёнка в Херсонской области Ирина Кравченко вместе с Минтрудом и муниципалитетами формирует поимённые списки детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей".
Сальдо рассказал, что в Скадовском и Геническом округах уже начали инвентаризацию жилищного фонда и подбор квартир. Оценивается состояние помещений: жильё должно быть пригодным для нормальной жизни с первого дня.
"Ребятам, выросшим без родителей, пришлось рано становиться самостоятельными. Наша обязанность — внимательно подойти к каждому и обеспечить им положенную поддержку", - подчеркнул Сальдо.
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