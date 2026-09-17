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Чиновники Херсонской области ищут жильё для сирот

Чиновники Херсонской области ищут жильё для сирот - 17.09.2026 Украина.ру

Чиновники Херсонской области ищут жильё для сирот

Проводится работа по обеспечению жильём детей-сирот Херсонской области. Об этом 17 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо

2026-09-17T13:33

2026-09-17T13:33

2026-09-17T13:33

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"Каждый ребёнок, которому по закону положено жильё, должен его получить, - заявиил губернатор. - Сейчас уполномоченный по правам ребёнка в Херсонской области Ирина Кравченко вместе с Минтрудом и муниципалитетами формирует поимённые списки детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей".Сальдо рассказал, что в Скадовском и Геническом округах уже начали инвентаризацию жилищного фонда и подбор квартир. Оценивается состояние помещений: жильё должно быть пригодным для нормальной жизни с первого дня."Ребятам, выросшим без родителей, пришлось рано становиться самостоятельными. Наша обязанность — внимательно подойти к каждому и обеспечить им положенную поддержку", - подчеркнул Сальдо.Также в своём телеграм-канале глава региона рассказал, что Школы Херсонской области получили новые учебники по истории Новороссии и ДонбассаНакануне в новостях: Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - ПутинВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, херсонская область, минтруд, новороссия, владимир сальдо, новые регионы, сироты, дети, россия