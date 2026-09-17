Чиновники Херсонской области ищут жильё для сирот - 17.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260917/chinovniki-khersonskoy-oblasti-ischut-zhil-dlya-sirot-1083253654.html
Чиновники Херсонской области ищут жильё для сирот
Чиновники Херсонской области ищут жильё для сирот - 17.09.2026 Украина.ру
Чиновники Херсонской области ищут жильё для сирот
Проводится работа по обеспечению жильём детей-сирот Херсонской области. Об этом 17 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо
2026-09-17T13:33
2026-09-17T13:33
новости
херсонская область
минтруд
новороссия
владимир сальдо
новые регионы
сироты
дети
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/11/1083253715_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b215bb9eb1fd7263b0016463ce1e2366.jpg
"Каждый ребёнок, которому по закону положено жильё, должен его получить, - заявиил губернатор. - Сейчас уполномоченный по правам ребёнка в Херсонской области Ирина Кравченко вместе с Минтрудом и муниципалитетами формирует поимённые списки детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей".Сальдо рассказал, что в Скадовском и Геническом округах уже начали инвентаризацию жилищного фонда и подбор квартир. Оценивается состояние помещений: жильё должно быть пригодным для нормальной жизни с первого дня."Ребятам, выросшим без родителей, пришлось рано становиться самостоятельными. Наша обязанность — внимательно подойти к каждому и обеспечить им положенную поддержку", - подчеркнул Сальдо.Также в своём телеграм-канале глава региона рассказал, что Школы Херсонской области получили новые учебники по истории Новороссии и ДонбассаНакануне в новостях: Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - ПутинВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
херсонская область
новороссия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/11/1083253715_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_587eeaec6f2049e5586cdc2d7f8ac867.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсонская область, минтруд, новороссия, владимир сальдо, новые регионы, сироты, дети, россия
Новости, Херсонская область, Минтруд, Новороссия, Владимир Сальдо, Новые регионы, сироты, дети, Россия

Чиновники Херсонской области ищут жильё для сирот

13:33 17.09.2026
 
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Проводится работа по обеспечению жильём детей-сирот Херсонской области. Об этом 17 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо
"Каждый ребёнок, которому по закону положено жильё, должен его получить, - заявиил губернатор. - Сейчас уполномоченный по правам ребёнка в Херсонской области Ирина Кравченко вместе с Минтрудом и муниципалитетами формирует поимённые списки детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей".
Сальдо рассказал, что в Скадовском и Геническом округах уже начали инвентаризацию жилищного фонда и подбор квартир. Оценивается состояние помещений: жильё должно быть пригодным для нормальной жизни с первого дня.
"Ребятам, выросшим без родителей, пришлось рано становиться самостоятельными. Наша обязанность — внимательно подойти к каждому и обеспечить им положенную поддержку", - подчеркнул Сальдо.
Также в своём телеграм-канале глава региона рассказал, что Школы Херсонской области получили новые учебники по истории Новороссии и Донбасса
Накануне в новостях: Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиХерсонская областьМинтрудНовороссияВладимир СальдоНовые регионысиротыдетиРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:04Зеленский рассказал японцам, как "видел реальную ракету северокорейского производства на Украине"
13:46Правительство Украины выделит средства на антидроновую защиту дорог - Корецкий
13:45Запад бросил своих и намекнул Зеленскому: экс-президента Косово приговорили к 25 годам тюрьмы
13:34Рада провалила попытку наказать Потапа за русский язык
13:33Чиновники Херсонской области ищут жильё для сирот
13:29"Ни слова о мире": в Словакии разнесли речь фон дер Ляйен
13:15Парламентарии США сделали недружественный шаг - Песков
13:00"Ни цента Украине": евродепутат разорвал портреты Бандеры и Шухевича
12:50Школы Херсонской области получили новые учебники по истории Новороссии и Донбасса
12:44"Либо третья мировая, либо Столетняя война": Ле Пен призвала созвать мирную конференцию по Украине
12:36Герои Херсонщины, культурный центр в Харцызске. 17 сентября 2026 года, утренний эфир 111:39
12:10Курс на затягивание конфликта: министры Словении прибыли в Киев ради сделки по БПЛА
11:50Армия России освободила Розовку и контролирует Малую Волчью
11:45"Мерзость и предатель": Мендель раскрыла правду о Зеленском, удары по Киеву. Хроника на утро 17 сентября
11:30"Десятки километров под огнем бесплатно": сержант ВСУ раскрыл катастрофическую правду о деньгах на фронте
11:27Зеленский боится выборов и истерит - посол РФ
11:17Офшорная схема: у приближённых Зеленского нашли недвижимость в ФРГ на 1,5 млн евро
10:48"Госизмена и контрабанда": в Москве задержан агент СБУ
10:43Зеленский выбрал нового руководителя Генпрокуратуры
10:10"Кассетный след": Турция подала в МУС после атаки ВСУ на торговое судно
Лента новостейМолния