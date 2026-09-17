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БПЛА ВСУ атаковали мирных жителей Горловки - ранены дети
БПЛА ВСУ атаковали мирных жителей Горловки - ранены дети - 17.09.2026 Украина.ру
БПЛА ВСУ атаковали мирных жителей Горловки - ранены дети
Мирные жители Горловки в Донецкой Народной Республике снова подверглись атакам украинской армии. Об этом 17 сентября сообщил горловский градоначальник Иван Приходько
2026-09-17T16:02
2026-09-17T16:02
2026-09-17T16:02
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"Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили 5 мирных жителей, среди которых дети 2019 г. р., 2011 г. р. и девушка 2009 г. р.". - сообщил Приходько в своём телеграм-канале.Там же он опубликовал фотографии последствий атак беспилотников ВСУ и сообщения о разрушениях. В частности, вследствие удара БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки поврежден ряд автотранспортных средств.Сейчас город находится в ожидании очередной атаки вооружённых формирований Украины."Горловка. Повышенная беспилотная опасность. Угроза атаки БПЛА ВФУ. Ограничить перемещение по улицам", - сказано в публикации главы Администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики.Тем временем: Западные спонсоры киевского режима инициировали фальсификацию в Буче - МИД РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, горловка, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, приходько, мирные жители, военные преступления, всу, бпла сегодня, атака бпла
Новости, Горловка, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, Приходько, мирные жители, Военные преступления, ВСУ, БПЛА сегодня, атака БПЛА
БПЛА ВСУ атаковали мирных жителей Горловки - ранены дети
Мирные жители Горловки в Донецкой Народной Республике снова подверглись атакам украинской армии. Об этом 17 сентября сообщил горловский градоначальник Иван Приходько
"Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили 5 мирных жителей, среди которых дети 2019 г. р., 2011 г. р. и девушка 2009 г. р.". - сообщил Приходько в своём телеграм-канале.
Там же он опубликовал фотографии последствий атак беспилотников ВСУ и сообщения о разрушениях.
В частности, вследствие удара БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки поврежден ряд автотранспортных средств.
Сейчас город находится в ожидании очередной атаки вооружённых формирований Украины.
"Горловка. Повышенная беспилотная опасность. Угроза атаки БПЛА ВФУ. Ограничить перемещение по улицам", - сказано в публикации главы Администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики.
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