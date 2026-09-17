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БПЛА ВСУ атаковали мирных жителей Горловки - ранены дети

БПЛА ВСУ атаковали мирных жителей Горловки - ранены дети - 17.09.2026 Украина.ру

БПЛА ВСУ атаковали мирных жителей Горловки - ранены дети

Мирные жители Горловки в Донецкой Народной Республике снова подверглись атакам украинской армии. Об этом 17 сентября сообщил горловский градоначальник Иван Приходько

2026-09-17T16:02

2026-09-17T16:02

2026-09-17T16:02

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"Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили 5 мирных жителей, среди которых дети 2019 г. р., 2011 г. р. и девушка 2009 г. р.". - сообщил Приходько в своём телеграм-канале.Там же он опубликовал фотографии последствий атак беспилотников ВСУ и сообщения о разрушениях. В частности, вследствие удара БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки поврежден ряд автотранспортных средств.Сейчас город находится в ожидании очередной атаки вооружённых формирований Украины."Горловка. Повышенная беспилотная опасность. Угроза атаки БПЛА ВФУ. Ограничить перемещение по улицам", - сказано в публикации главы Администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики.Тем временем: Западные спонсоры киевского режима инициировали фальсификацию в Буче - МИД РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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