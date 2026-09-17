Первый полёт в Донбассе. Важные детали со спортивной спецификой
© Фото : Открытый источникАэроплан Блерио XI (Blériot XI)
© Фото : Открытый источник
Известному краеведу, журналисту и писателю Евгению Ясенову удалось найти доказательства того, когда именно над Юзовкой (ныне Донецком) человек впервые поднялся в воздух. Хотя и не особенно удачно. Произошло это 115 дет назад – 17 сентября 1911 года
На это событие обратил внимание краевед Николай Ранга, нашедший публикацию из прошлого века, подтверждающую данный факт. О полёте своим читателям 18 сентября 1911 года рассказала еженедельная "Народная газета Бахмутского земства", причем были приведены любопытные подробности. Цитируем заметку 108-летней давности полностью:
"4 сентября (по старому стилю – Ред.) в поселке Юзовке при громадном стечении публики состоялся полет авиатора Пшановского.
Весь день с утра погода казалась неблагоприятной, было пасмурно, ветер, и накрапывал дождь, но в 4 часа прошел дождь и ветер совершенно утих, так что листья на деревьях не шевелились.
К 5-ти часам вечера на бывшем циклодроме Новороссийского общества, ныне упразднённом, которым теперь пользуются юзовцы при игре в "футбол", собралась масса публики, здесь была не только вся Юзовка, но и все окрестные рудники и жители деревень. Для платной публики были устроены ложи и места, которые были заняты сплошь, главная же масса публики помещалась за забором в поле.
В 5 часов с минутами г. Пшановский на аэроплане системы Блерио после короткого разгона плавно поднялся в воздух, вылетел из круга и направился в поле по направлению к руднику Французской Компании, не долетая полдороги до рудника авиатор сделал поворот и полетел по кругу мимо шахты Рутченковского товарищества, летел он значительно выше шахтной трубы сажен на 15-ть.
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Пролетев над кругом и публикой, Пшановский снова повернул в поле, захватывая круг значительно больший первого и поднявшись ещё выше, так что казался летящей большой птицей и если бы не сильный стук мотора, то его бы действительно можно было принять за летящего громадного орла. Публика во всё время полёта была настроена восторженно и энергично аплодировала бравому авиатору. Но вот аэроплан повернул обратно к трибунам и красивым планирующим спуском начал приближаться к земле.
К сожалению, безобразная неровность Юзовской почвы сыграла с авиатором злую шутку. Аэроплан в то время, когда касался земли одной стороной попал в засыпанную яму, ударился о твёрдый край её, подпрыгнул вверх и снова ударился о землю, разбившись вдребезги. Публика застыла от ужаса и, оправившись, кинулась к месту спуска. К счастью, авиатор остался цел и невредим, от аппарата же целым остался только мотор. Весьма прискорбно, что такой в высшей степени удачный и красивый полет, которому мог бы позавидовать любой авиатор закончился довольно печально. Очевидно не предполагая, что место на которое опускался авиатор, столь неудобно, он взял слишком большой наклон аппарата, отчего и произошел удар. Не случись с авиатором такой неприятности быть может и Богом обиженный в этом отношении Бахмут увидел бы полёт Пшановского".
На основании этой газетной публикации Евгений Ясенов делает следующие выводы:
"Народная Бахмутская газета", сентябрь 1911 года
1. Циклодром существовал, хотя его название и кажется смешным кое-кому из краеведов.
2. В 1911 году велоспорт в Юзовке, бурно развивавшийся в первые годы века, уже был оттеснён на обочину истории футболом.
3. Ямы и прочие неровности – вечный бич нашего города.
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Кроме того, Евгений Ясенов сообщает сведения об упавшем герое, первым попытавшимся приобщить Юзовку к высокому полету.
Харьковчанину Василию Авксентьевичу Пшановскому на тот момент было 29 лет. Диплом авиатора получил незадолго до юзовского полета – в марте 1911-го. Был в числе первых российских авиаторов, получивших этот документ за рубежом (в его случае – в Париже). Инцидент, описанный выше, – не единственный в его пилотской практике. Прошло полтора месяца – и в Харькове он в щепки разбил опытный аэроплан "Ласточка" (отказал мотор). Неугомонный Пшановский остался жив.
Случалось с ним нехорошее и раньше. 7 мая того же года в Киеве он, "совершая пробный полет на "Блерио", на высоте 300 метров был захвачен сильным порывом ветра. При спуске мотор перестал действовать. Аппарат ударился о сосну. Пропеллер и левое крыло повреждены. Авиатор – невредим! Евгений Ясенов размышляет на страницах сайта "Донецкий":
© Фото : donjetsk.com / Перейти в фотобанкПубликация о полёте аэроплана в "Народной Бахмутской газете"
Публикация о полёте аэроплана в "Народной Бахмутской газете"
"Как в итоге окончил свои дни злополучный Пшановский, мы не знаем. На этот вопрос ответят более добросовестные исследователи. Но почему-то кажется, что умер он в своей постели, окруженный любящими родственниками".
К выводам, выкристаллизовавшимся из статьи "Полёт авиатора Пшановского в Юзовке" от 1911 года, сделанных донецким краеведом, можно добавить еще некоторые детали.
То, что в поселке при заводе и шахтах "Новороссийского общества" существовал циклодром (велотрек), нет ни малейших сомнений. В 1900-02 и, возможно, 1903 годах, здесь проводились многочисленные состязания под эгидой "Юзовского велосипедно-атлетического общества".
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Распорядителем циклодрома и секретарем ЮВАО являлся Александр Подгайский. Между прочим, сам он был практикующим гонщиком и даже чемпионом Юзовки, о чем в 1902 году сообщал журнал "Спорт".
Удивительным образом успешное, казалось бы, начинание самокатчиков (устаревшее теперь название велосипедистов) в Юзовке довольно быстро свернулось. А территория циклодрома действительно затем использовалась как футбольное поле.
В советские времена в донецкой прессе мелькала совершенно вздорная версия, мол, царские власти, разумеется, кровавые и беспощадные, взорвали циклодром, чтобы отомстить (!) инженеру Валериану Данчичу за его участие в Горловском вооруженном восстании 1905 года.
Валериан Данчич (четвёртый справа). Горловка, 1904 год
Полнейший бред, разумеется.
Потомственный дворянин Данчич, один из пионеров спорта в Юзовке, организовавший в поселке кружок тяжелой атлетики, к ЮВАО отношения не имел. Во всяком случае документальных подтверждений тому нет. Не позднее 1902 года он перебрался в Горловку, где на самом деле участвовал в восстании, за что был судим. Представить себе такое наказание, как взрыв велотрека в назидание мятежному инженеру, ей-Богу, сложно.
Обратим внимание на такой момент. Описанные выше события, связанные с полётом, неудачным приземлением, футбольным стадионом первого поколения и тому подобными пикантными историческими подробностями, датированы 4 (17 – по новому стилю) сентября 1911 года.
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Устав же "Юзовского спортивного общества" (ЮСО), культивировавшего в поселке футбол и использовавшего поле циклодрома в своих интересах, был утверждён 16 октября 1911 года. Стало быть, мы имеем дело с событиями неформального ещё периода развития спорта в Юзовке. Но! Трибуна с платными местами уже была. Что не мешало прочим смотреть хоть на аэроплан, хоть на игру в мяч из-за забора, и бесплатно.
Что касается ям и кочек… В нынешнем Донецке дороги приличные. А самолеты тут сейчас не садятся по совершенно другим причинам.
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