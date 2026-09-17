Первый полёт в Донбассе. Важные детали со спортивной спецификой - 17.09.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20260917/1024895449.html
Первый полёт в Донбассе. Важные детали со спортивной спецификой
Первый полёт в Донбассе. Важные детали со спортивной спецификой - 17.09.2026 Украина.ру
Первый полёт в Донбассе. Важные детали со спортивной спецификой
Известному краеведу, журналисту и писателю Евгению Ясенову удалось найти доказательства того, когда именно над Юзовкой (ныне Донецком) человек впервые поднялся в воздух. Хотя и не особенно удачно. Произошло это 115 дет назад – 17 сентября 1911 года
2026-09-17T16:00
2026-09-17T16:00
история
донбасс
руслан мармазов
история новороссии
история
спорт
юзовка
самолет
авиакатастрофа
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На это событие обратил внимание краевед Николай Ранга, нашедший публикацию из прошлого века, подтверждающую данный факт. О полёте своим читателям 18 сентября 1911 года рассказала еженедельная "Народная газета Бахмутского земства", причем были приведены любопытные подробности. Цитируем заметку 108-летней давности полностью:"4 сентября (по старому стилю – Ред.) в поселке Юзовке при громадном стечении публики состоялся полет авиатора Пшановского.Весь день с утра погода казалась неблагоприятной, было пасмурно, ветер, и накрапывал дождь, но в 4 часа прошел дождь и ветер совершенно утих, так что листья на деревьях не шевелились.К 5-ти часам вечера на бывшем циклодроме Новороссийского общества, ныне упразднённом, которым теперь пользуются юзовцы при игре в "футбол", собралась масса публики, здесь была не только вся Юзовка, но и все окрестные рудники и жители деревень. Для платной публики были устроены ложи и места, которые были заняты сплошь, главная же масса публики помещалась за забором в поле.В 5 часов с минутами г. Пшановский на аэроплане системы Блерио после короткого разгона плавно поднялся в воздух, вылетел из круга и направился в поле по направлению к руднику Французской Компании, не долетая полдороги до рудника авиатор сделал поворот и полетел по кругу мимо шахты Рутченковского товарищества, летел он значительно выше шахтной трубы сажен на 15-ть.Пролетев над кругом и публикой, Пшановский снова повернул в поле, захватывая круг значительно больший первого и поднявшись ещё выше, так что казался летящей большой птицей и если бы не сильный стук мотора, то его бы действительно можно было принять за летящего громадного орла. Публика во всё время полёта была настроена восторженно и энергично аплодировала бравому авиатору. Но вот аэроплан повернул обратно к трибунам и красивым планирующим спуском начал приближаться к земле.К сожалению, безобразная неровность Юзовской почвы сыграла с авиатором злую шутку. Аэроплан в то время, когда касался земли одной стороной попал в засыпанную яму, ударился о твёрдый край её, подпрыгнул вверх и снова ударился о землю, разбившись вдребезги. Публика застыла от ужаса и, оправившись, кинулась к месту спуска. К счастью, авиатор остался цел и невредим, от аппарата же целым остался только мотор. Весьма прискорбно, что такой в высшей степени удачный и красивый полет, которому мог бы позавидовать любой авиатор закончился довольно печально. Очевидно не предполагая, что место на которое опускался авиатор, столь неудобно, он взял слишком большой наклон аппарата, отчего и произошел удар. Не случись с авиатором такой неприятности быть может и Богом обиженный в этом отношении Бахмут увидел бы полёт Пшановского".На основании этой газетной публикации Евгений Ясенов делает следующие выводы:1. Циклодром существовал, хотя его название и кажется смешным кое-кому из краеведов.2. В 1911 году велоспорт в Юзовке, бурно развивавшийся в первые годы века, уже был оттеснён на обочину истории футболом.3. Ямы и прочие неровности – вечный бич нашего города.Кроме того, Евгений Ясенов сообщает сведения об упавшем герое, первым попытавшимся приобщить Юзовку к высокому полету.Харьковчанину Василию Авксентьевичу Пшановскому на тот момент было 29 лет. Диплом авиатора получил незадолго до юзовского полета – в марте 1911-го. Был в числе первых российских авиаторов, получивших этот документ за рубежом (в его случае – в Париже). Инцидент, описанный выше, – не единственный в его пилотской практике. Прошло полтора месяца – и в Харькове он в щепки разбил опытный аэроплан "Ласточка" (отказал мотор). Неугомонный Пшановский остался жив.Случалось с ним нехорошее и раньше. 7 мая того же года в Киеве он, "совершая пробный полет на "Блерио", на высоте 300 метров был захвачен сильным порывом ветра. При спуске мотор перестал действовать. Аппарат ударился о сосну. Пропеллер и левое крыло повреждены. Авиатор – невредим! Евгений Ясенов размышляет на страницах сайта "Донецкий":"Как в итоге окончил свои дни злополучный Пшановский, мы не знаем. На этот вопрос ответят более добросовестные исследователи. Но почему-то кажется, что умер он в своей постели, окруженный любящими родственниками".К выводам, выкристаллизовавшимся из статьи "Полёт авиатора Пшановского в Юзовке" от 1911 года, сделанных донецким краеведом, можно добавить еще некоторые детали.То, что в поселке при заводе и шахтах "Новороссийского общества" существовал циклодром (велотрек), нет ни малейших сомнений. В 1900-02 и, возможно, 1903 годах, здесь проводились многочисленные состязания под эгидой "Юзовского велосипедно-атлетического общества".Распорядителем циклодрома и секретарем ЮВАО являлся Александр Подгайский. Между прочим, сам он был практикующим гонщиком и даже чемпионом Юзовки, о чем в 1902 году сообщал журнал "Спорт".Удивительным образом успешное, казалось бы, начинание самокатчиков (устаревшее теперь название велосипедистов) в Юзовке довольно быстро свернулось. А территория циклодрома действительно затем использовалась как футбольное поле.В советские времена в донецкой прессе мелькала совершенно вздорная версия, мол, царские власти, разумеется, кровавые и беспощадные, взорвали циклодром, чтобы отомстить (!) инженеру Валериану Данчичу за его участие в Горловском вооруженном восстании 1905 года.Полнейший бред, разумеется.Потомственный дворянин Данчич, один из пионеров спорта в Юзовке, организовавший в поселке кружок тяжелой атлетики, к ЮВАО отношения не имел. Во всяком случае документальных подтверждений тому нет. Не позднее 1902 года он перебрался в Горловку, где на самом деле участвовал в восстании, за что был судим. Представить себе такое наказание, как взрыв велотрека в назидание мятежному инженеру, ей-Богу, сложно.Обратим внимание на такой момент. Описанные выше события, связанные с полётом, неудачным приземлением, футбольным стадионом первого поколения и тому подобными пикантными историческими подробностями, датированы 4 (17 – по новому стилю) сентября 1911 года.Устав же "Юзовского спортивного общества" (ЮСО), культивировавшего в поселке футбол и использовавшего поле циклодрома в своих интересах, был утверждён 16 октября 1911 года. Стало быть, мы имеем дело с событиями неформального ещё периода развития спорта в Юзовке. Но! Трибуна с платными местами уже была. Что не мешало прочим смотреть хоть на аэроплан, хоть на игру в мяч из-за забора, и бесплатно.Что касается ям и кочек… В нынешнем Донецке дороги приличные. А самолеты тут сейчас не садятся по совершенно другим причинам.
https://ukraina.ru/20190321/1023029241.html
https://ukraina.ru/20250605/1023790916.html
https://ukraina.ru/20250322/1061972216.html
https://ukraina.ru/20260712/aviator-pioner-3-utochkin-150-let-chetyrezhdy-razbivavshemusya-odessitu-umershemu-v-psikhbolnitse-1081378850.html
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Руслан Мармазов
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история, донбасс, руслан мармазов, история новороссии, спорт, юзовка, самолет, авиакатастрофа
История, Донбасс, Руслан Мармазов, история Новороссии, История, спорт, Юзовка, самолет, авиакатастрофа

Первый полёт в Донбассе. Важные детали со спортивной спецификой

16:00 17.09.2026
 
© Фото : Открытый источникАэроплан Блерио XI (Blériot XI)
Аэроплан Блерио XI (Blériot XI) - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© Фото : Открытый источник
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Руслан Мармазов авторы
Руслан Мармазов
Журналист, автор издания Украина.ру
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Известному краеведу, журналисту и писателю Евгению Ясенову удалось найти доказательства того, когда именно над Юзовкой (ныне Донецком) человек впервые поднялся в воздух. Хотя и не особенно удачно. Произошло это 115 дет назад – 17 сентября 1911 года
На это событие обратил внимание краевед Николай Ранга, нашедший публикацию из прошлого века, подтверждающую данный факт. О полёте своим читателям 18 сентября 1911 года рассказала еженедельная "Народная газета Бахмутского земства", причем были приведены любопытные подробности. Цитируем заметку 108-летней давности полностью:
"4 сентября (по старому стилю – Ред.) в поселке Юзовке при громадном стечении публики состоялся полет авиатора Пшановского.
Весь день с утра погода казалась неблагоприятной, было пасмурно, ветер, и накрапывал дождь, но в 4 часа прошел дождь и ветер совершенно утих, так что листья на деревьях не шевелились.
К 5-ти часам вечера на бывшем циклодроме Новороссийского общества, ныне упразднённом, которым теперь пользуются юзовцы при игре в "футбол", собралась масса публики, здесь была не только вся Юзовка, но и все окрестные рудники и жители деревень. Для платной публики были устроены ложи и места, которые были заняты сплошь, главная же масса публики помещалась за забором в поле.
В 5 часов с минутами г. Пшановский на аэроплане системы Блерио после короткого разгона плавно поднялся в воздух, вылетел из круга и направился в поле по направлению к руднику Французской Компании, не долетая полдороги до рудника авиатор сделал поворот и полетел по кругу мимо шахты Рутченковского товарищества, летел он значительно выше шахтной трубы сажен на 15-ть.
- РИА Новости, 1920, 21.03.2019
21 марта 2019, 06:35
День в истории. 21 марта: в Одессе состоялся первый в России публичный авиационный полетВ этот день в 1910 году на летном поле одесского аэроклуба первый русский дипломированный пилот Михаил Ефимов, крестьянин по происхождению, в присутствии многочисленной публики совершил несколько полетов на самолете французской марки Фарман. Этот день навсегда вошел в историю русской авиации.
Пролетев над кругом и публикой, Пшановский снова повернул в поле, захватывая круг значительно больший первого и поднявшись ещё выше, так что казался летящей большой птицей и если бы не сильный стук мотора, то его бы действительно можно было принять за летящего громадного орла. Публика во всё время полёта была настроена восторженно и энергично аплодировала бравому авиатору. Но вот аэроплан повернул обратно к трибунам и красивым планирующим спуском начал приближаться к земле.
К сожалению, безобразная неровность Юзовской почвы сыграла с авиатором злую шутку. Аэроплан в то время, когда касался земли одной стороной попал в засыпанную яму, ударился о твёрдый край её, подпрыгнул вверх и снова ударился о землю, разбившись вдребезги. Публика застыла от ужаса и, оправившись, кинулась к месту спуска. К счастью, авиатор остался цел и невредим, от аппарата же целым остался только мотор. Весьма прискорбно, что такой в высшей степени удачный и красивый полет, которому мог бы позавидовать любой авиатор закончился довольно печально. Очевидно не предполагая, что место на которое опускался авиатор, столь неудобно, он взял слишком большой наклон аппарата, отчего и произошел удар. Не случись с авиатором такой неприятности быть может и Богом обиженный в этом отношении Бахмут увидел бы полёт Пшановского".
На основании этой газетной публикации Евгений Ясенов делает следующие выводы:
© Фото : donjetsk.com / Перейти в фотобанк"Народная Бахмутская газета", сентябрь 1911 года
Народная Бахмутская газета, сентябрь 1911 года - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© Фото : donjetsk.com
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"Народная Бахмутская газета", сентябрь 1911 года
1. Циклодром существовал, хотя его название и кажется смешным кое-кому из краеведов.
2. В 1911 году велоспорт в Юзовке, бурно развивавшийся в первые годы века, уже был оттеснён на обочину истории футболом.
3. Ямы и прочие неровности – вечный бич нашего города.
5 июня 2025, 15:57История
Киев как родина российского авиастроения: 115 лет самолёту "Кудашев-1" Первенец российской авиации, паровой самолёт Можайского, при всей своей революционности полноценным летательным аппаратом считаться не мог. Первый же настоящий самолёт российской конструкции взлетел 5 июня 1910 года на Сырецком ипподроме в Киеве. Аппарат, построенный князем Александром Сергеевичем Кудашевым, безыскусно назывался "Кудашев-1"
Кроме того, Евгений Ясенов сообщает сведения об упавшем герое, первым попытавшимся приобщить Юзовку к высокому полету.
Харьковчанину Василию Авксентьевичу Пшановскому на тот момент было 29 лет. Диплом авиатора получил незадолго до юзовского полета – в марте 1911-го. Был в числе первых российских авиаторов, получивших этот документ за рубежом (в его случае – в Париже). Инцидент, описанный выше, – не единственный в его пилотской практике. Прошло полтора месяца – и в Харькове он в щепки разбил опытный аэроплан "Ласточка" (отказал мотор). Неугомонный Пшановский остался жив.
Случалось с ним нехорошее и раньше. 7 мая того же года в Киеве он, "совершая пробный полет на "Блерио", на высоте 300 метров был захвачен сильным порывом ветра. При спуске мотор перестал действовать. Аппарат ударился о сосну. Пропеллер и левое крыло повреждены. Авиатор – невредим! Евгений Ясенов размышляет на страницах сайта "Донецкий":
© Фото : donjetsk.com / Перейти в фотобанкПубликация о полёте аэроплана в "Народной Бахмутской газете"
Публикация о полёте аэроплана в Народной Бахмутской газете - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© Фото : donjetsk.com
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Публикация о полёте аэроплана в "Народной Бахмутской газете"
"Как в итоге окончил свои дни злополучный Пшановский, мы не знаем. На этот вопрос ответят более добросовестные исследователи. Но почему-то кажется, что умер он в своей постели, окруженный любящими родственниками".
К выводам, выкристаллизовавшимся из статьи "Полёт авиатора Пшановского в Юзовке" от 1911 года, сделанных донецким краеведом, можно добавить еще некоторые детали.
То, что в поселке при заводе и шахтах "Новороссийского общества" существовал циклодром (велотрек), нет ни малейших сомнений. В 1900-02 и, возможно, 1903 годах, здесь проводились многочисленные состязания под эгидой "Юзовского велосипедно-атлетического общества".
Барон Александр Каульбарс (в центре) и авиаконструктор Игорь Сикорский (справа) на борту самолёта Русский витязь - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
22 марта 2025, 16:00История
"Одесское" лобби в ВВС Российской империи. Как оно помогло авиастроению в НовороссииОдесса являлась одним из центров зарождения российской авиации, чему очень поспособствовало учреждение 21 марта 1908 года "Нового научно-спортивного общества "Одесский аэроклуб". Среди его учредителей были как минимум два первых руководителя российской военной авиации. Их протекция, видимо, очень способствовала развитию одесского авиастроения
Распорядителем циклодрома и секретарем ЮВАО являлся Александр Подгайский. Между прочим, сам он был практикующим гонщиком и даже чемпионом Юзовки, о чем в 1902 году сообщал журнал "Спорт".
Удивительным образом успешное, казалось бы, начинание самокатчиков (устаревшее теперь название велосипедистов) в Юзовке довольно быстро свернулось. А территория циклодрома действительно затем использовалась как футбольное поле.
В советские времена в донецкой прессе мелькала совершенно вздорная версия, мол, царские власти, разумеется, кровавые и беспощадные, взорвали циклодром, чтобы отомстить (!) инженеру Валериану Данчичу за его участие в Горловском вооруженном восстании 1905 года.
© Фото : miningwiki.ruВалериан Данчич (четвёртый справа). Горловка, 1904 год
Валериан Данчич (четвёртый справа). Горловка, 1904 год - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© Фото : miningwiki.ru
Валериан Данчич (четвёртый справа). Горловка, 1904 год
Полнейший бред, разумеется.
Потомственный дворянин Данчич, один из пионеров спорта в Юзовке, организовавший в поселке кружок тяжелой атлетики, к ЮВАО отношения не имел. Во всяком случае документальных подтверждений тому нет. Не позднее 1902 года он перебрался в Горловку, где на самом деле участвовал в восстании, за что был судим. Представить себе такое наказание, как взрыв велотрека в назидание мятежному инженеру, ей-Богу, сложно.
Обратим внимание на такой момент. Описанные выше события, связанные с полётом, неудачным приземлением, футбольным стадионом первого поколения и тому подобными пикантными историческими подробностями, датированы 4 (17 – по новому стилю) сентября 1911 года.
Сергей Уточкин (между 1909 и 1914 годами) - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
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Устав же "Юзовского спортивного общества" (ЮСО), культивировавшего в поселке футбол и использовавшего поле циклодрома в своих интересах, был утверждён 16 октября 1911 года. Стало быть, мы имеем дело с событиями неформального ещё периода развития спорта в Юзовке. Но! Трибуна с платными местами уже была. Что не мешало прочим смотреть хоть на аэроплан, хоть на игру в мяч из-за забора, и бесплатно.
Что касается ям и кочек… В нынешнем Донецке дороги приличные. А самолеты тут сейчас не садятся по совершенно другим причинам.
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ИсторияИсторияДонбассРуслан Мармазовистория НовороссииспортЮзовкасамолетавиакатастрофа
 
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