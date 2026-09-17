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Зеленский рассказал японцам, как "видел реальную ракету северокорейского производства на Украине"

Зеленский рассказал японцам, как "видел реальную ракету северокорейского производства на Украине" - 17.09.2026 Украина.ру

Зеленский рассказал японцам, как "видел реальную ракету северокорейского производства на Украине"

Владимир Зеленский в очередном интервью зарубежной прессе пожаловался на КНР и КНДР. Об этом он рассказал 17 сентября подписчикам своего аккаунта

2026-09-17T14:04

2026-09-17T14:04

2026-09-17T14:04

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"Я видел реальную ракету северокорейского производства на Украине. Китайских ракет я не видел. Но я знаю, что их технологии попадают в Россию", - заявил Зеленский.Накануне Зеленский принял делегацию из Японии и попросил у неё помощи, а также поблагодарил за уже оказанную. Он также дал большое интервью компании NHK и пожаловался на помощь России в СВО со стороны Северной Кореи и Китая, с которыми у официального Токио временами особенно напряжённые отношения.Зеленский рассказал японским телезрителям, что в России используют оборудование, специалистов и технологии из Китая. При этом он пожаловался на отсутствие давления официального Пекина на Москву."Но я считаю, что они имеют огромное влияние на Россию, особенно сейчас, когда есть много санкций, теневой флот, а также отрезаны энергетические и банковские системы, - сказал Зеленский. - Конечно, Китай может найти способ подтолкнуть Путина к переговорам. Я уверен. Но они этого не сделали. И если вы можете, но не делаете, то это поддержка или нет?" Политик выразил сожаление в связи с тем, что Китай не поддерживает политически киевский режим "в этой войне"."Дело даже не в оружии. Дело в политической воле, - уточнил он. - И жаль, потому что эту войну могут мгновенно остановить сильные лидеры, в том числе и Китай. Жаль, что они не на нашей стороне. Но это не проблема. Это досада. Проблема в том, что они не посередине. Потому что они чуть больше на стороне России".Зеленский уточнил, что он понимает под обозначением КНР в таком статусе и почему это его волнует. Он сообщил, что "чуть больше на стороне России – я имею в виду не прямое предоставление оружия, а большую открытость к ним, большую готовность помогать им, чем нам, – в случае такой большой страны "немного" означает многое". Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, китай, украина, владимир путин, владимир зеленский, кнр (китай), япония, международная политика