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Зеленский рассказал японцам, как "видел реальную ракету северокорейского производства на Украине"
Зеленский рассказал японцам, как "видел реальную ракету северокорейского производства на Украине" - 17.09.2026 Украина.ру
Зеленский рассказал японцам, как "видел реальную ракету северокорейского производства на Украине"
Владимир Зеленский в очередном интервью зарубежной прессе пожаловался на КНР и КНДР. Об этом он рассказал 17 сентября подписчикам своего аккаунта
2026-09-17T14:04
2026-09-17T14:04
2026-09-17T14:04
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"Я видел реальную ракету северокорейского производства на Украине. Китайских ракет я не видел. Но я знаю, что их технологии попадают в Россию", - заявил Зеленский.Накануне Зеленский принял делегацию из Японии и попросил у неё помощи, а также поблагодарил за уже оказанную. Он также дал большое интервью компании NHK и пожаловался на помощь России в СВО со стороны Северной Кореи и Китая, с которыми у официального Токио временами особенно напряжённые отношения.Зеленский рассказал японским телезрителям, что в России используют оборудование, специалистов и технологии из Китая. При этом он пожаловался на отсутствие давления официального Пекина на Москву."Но я считаю, что они имеют огромное влияние на Россию, особенно сейчас, когда есть много санкций, теневой флот, а также отрезаны энергетические и банковские системы, - сказал Зеленский. - Конечно, Китай может найти способ подтолкнуть Путина к переговорам. Я уверен. Но они этого не сделали. И если вы можете, но не делаете, то это поддержка или нет?" Политик выразил сожаление в связи с тем, что Китай не поддерживает политически киевский режим "в этой войне"."Дело даже не в оружии. Дело в политической воле, - уточнил он. - И жаль, потому что эту войну могут мгновенно остановить сильные лидеры, в том числе и Китай. Жаль, что они не на нашей стороне. Но это не проблема. Это досада. Проблема в том, что они не посередине. Потому что они чуть больше на стороне России".Зеленский уточнил, что он понимает под обозначением КНР в таком статусе и почему это его волнует. Он сообщил, что "чуть больше на стороне России – я имею в виду не прямое предоставление оружия, а большую открытость к ним, большую готовность помогать им, чем нам, – в случае такой большой страны "немного" означает многое". Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, китай, украина, владимир путин, владимир зеленский, кнр (китай), япония, международная политика
Новости, Россия, Китай, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, КНР (Китай), Япония, Международная политика
Зеленский рассказал японцам, как "видел реальную ракету северокорейского производства на Украине"
Владимир Зеленский в очередном интервью зарубежной прессе пожаловался на КНР и КНДР. Об этом он рассказал 17 сентября подписчикам своего аккаунта
"Я видел реальную ракету северокорейского производства на Украине. Китайских ракет я не видел. Но я знаю, что их технологии попадают в Россию", - заявил Зеленский.
Накануне Зеленский принял делегацию из Японии и попросил у неё помощи, а также поблагодарил за уже оказанную. Он также дал большое интервью компании NHK и пожаловался на помощь России в СВО со стороны Северной Кореи и Китая, с которыми у официального Токио временами особенно напряжённые отношения.
Зеленский рассказал японским телезрителям, что в России используют оборудование, специалистов и технологии из Китая. При этом он пожаловался на отсутствие давления официального Пекина на Москву.
"Но я считаю, что они имеют огромное влияние на Россию, особенно сейчас, когда есть много санкций, теневой флот, а также отрезаны энергетические и банковские системы, - сказал Зеленский. - Конечно, Китай может найти способ подтолкнуть Путина к переговорам. Я уверен. Но они этого не сделали. И если вы можете, но не делаете, то это поддержка или нет?"
Политик выразил сожаление в связи с тем, что Китай не поддерживает политически киевский режим "в этой войне".
"Дело даже не в оружии. Дело в политической воле, - уточнил он. - И жаль, потому что эту войну могут мгновенно остановить сильные лидеры, в том числе и Китай. Жаль, что они не на нашей стороне. Но это не проблема. Это досада. Проблема в том, что они не посередине. Потому что они чуть больше на стороне России".
Зеленский уточнил, что он понимает под обозначением КНР в таком статусе и почему это его волнует. Он сообщил, что "чуть больше на стороне России – я имею в виду не прямое предоставление оружия, а большую открытость к ним, большую готовность помогать им, чем нам, – в случае такой большой страны "немного" означает многое".
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