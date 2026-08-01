Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 21.08.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 21.08.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 0:30 мск 21 августа, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-08-21T00:35
2026-08-21T00:35
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 20 августа и в ночь на 21 августа объявлялась в Херсонской, Запорожской, Воронежской, Курской, Харьковской РФ, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Нижегородской, Московской, Саратовской, Белгородской, Тульской, Запорожской, Ростовской, Курской, Брянской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Калужской, Херсонской, Волгоградской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ульяновской, Самарской, Пензенской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 20 августа и в ночь на 21 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (22:16 мск), Волгограда (22:41 мск), Пензы, Саратова (23:12 мск).Кроме того, подмосковные аэропорты Внуково и Домодедово в настоящее время принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, херсонская область, запорожская область, воронежская область, курская область, харьковская область, белгородская область, днр, лнр, ульяновская область, самара, нижегородская область, пенза, крым, севастополь, краснодарский край, московская область, саратовская область, ростовская область, брянская область, орловская область, липецк, калужская область, херсонское направление, волгоградская область, росавиация, пво, вс рф, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, угроза, опасность, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня, всу, вооруженные силы украины, минобороны рф
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

00:35 21.08.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 0:30 мск 21 августа, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 20 августа и в ночь на 21 августа объявлялась в Херсонской, Запорожской, Воронежской, Курской, Харьковской РФ, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Нижегородской, Московской, Саратовской, Белгородской, Тульской, Запорожской, Ростовской, Курской, Брянской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Калужской, Херсонской, Волгоградской областях, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ульяновской, Самарской, Пензенской областях, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 20 августа и в ночь на 21 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (22:16 мск), Волгограда (22:41 мск), Пензы, Саратова (23:12 мск).
Кроме того, подмосковные аэропорты Внуково и Домодедово в настоящее время принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.
Ранее сообщалось, что ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь.
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