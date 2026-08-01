https://ukraina.ru/20260821/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1082672937.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 21.08.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 0:30 мск 21 августа, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-08-21T00:35

2026-08-21T00:35

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 20 августа и в ночь на 21 августа объявлялась в Херсонской, Запорожской, Воронежской, Курской, Харьковской РФ, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Нижегородской, Московской, Саратовской, Белгородской, Тульской, Запорожской, Ростовской, Курской, Брянской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Калужской, Херсонской, Волгоградской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ульяновской, Самарской, Пензенской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 20 августа и в ночь на 21 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (22:16 мск), Волгограда (22:41 мск), Пензы, Саратова (23:12 мск).Кроме того, подмосковные аэропорты Внуково и Домодедово в настоящее время принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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