https://ukraina.ru/20260917/ni-slova-o-mire-v-slovakii-raznesli-rech-fon-der-lyayen-1083253966.html

"Ни слова о мире": в Словакии разнесли речь фон дер Ляйен

"Ни слова о мире": в Словакии разнесли речь фон дер Ляйен - 17.09.2026 Украина.ру

"Ни слова о мире": в Словакии разнесли речь фон дер Ляйен

Глава МИД Словакии Юрай Бланар раскритиковал выступление Урсулы фон дер Ляйен, указав на отсутствие в нём предложений о мире на Украине. Об этом 17 сентября сообщило агентство TASR

2026-09-17T13:29

2026-09-17T13:29

2026-09-17T13:29

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По словам министра, в речи не прозвучало ни слова о достижении мира или подключении к мирным инициативам. Фон дер Ляйен вновь говорила о военной поддержке Киева и давлении на Россию через санкции, но не предложила путей урегулирования.Бланар выразил сожаление, что ЕС до сих пор "не находится за столом переговоров, за которым обсуждаются условия завершения войны, а только оплачивает военные счета" Украины.Инициативу главы ЕК о создании Европейского совета безопасности он назвал спорной и дублирующей структуры НАТО. По его убеждению, Евросоюзу следует сосредоточиться на слове "мир".Отдельный удар Бланар нанёс по идее отказа от российских энергоресурсов. В Брюсселе её подают как победу над зависимостью, но министр указал: вместо свободы возникнет новая зависимость, а для стран-членов — ещё и больший риск.Ранее Бланар заявлял, что поставки оружия Украине лишь усугубят конфликт. Премьер Словакии Роберт Фицо подтверждал, что Братислава продолжит блокировать идеи ЕС, ведущие к эскалации. Словакия неоднократно отказывалась присоединяться к новым пакетам военной помощи Киеву.Об этом – в материале Фицо возмутился запретом ЕК на российский импорт, но разрешением на соболиный мех

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новости, словакия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, мид, роберт фицо