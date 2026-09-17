"Ни слова о мире": в Словакии разнесли речь фон дер Ляйен - 17.09.2026 Украина.ру
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"Ни слова о мире": в Словакии разнесли речь фон дер Ляйен
"Ни слова о мире": в Словакии разнесли речь фон дер Ляйен - 17.09.2026 Украина.ру
"Ни слова о мире": в Словакии разнесли речь фон дер Ляйен
Глава МИД Словакии Юрай Бланар раскритиковал выступление Урсулы фон дер Ляйен, указав на отсутствие в нём предложений о мире на Украине. Об этом 17 сентября сообщило агентство TASR
2026-09-17T13:29
2026-09-17T13:29
новости
словакия
украина
киев
урсула фон дер ляйен
ес
еврокомиссия
мид
роберт фицо
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По словам министра, в речи не прозвучало ни слова о достижении мира или подключении к мирным инициативам. Фон дер Ляйен вновь говорила о военной поддержке Киева и давлении на Россию через санкции, но не предложила путей урегулирования.Бланар выразил сожаление, что ЕС до сих пор "не находится за столом переговоров, за которым обсуждаются условия завершения войны, а только оплачивает военные счета" Украины.Инициативу главы ЕК о создании Европейского совета безопасности он назвал спорной и дублирующей структуры НАТО. По его убеждению, Евросоюзу следует сосредоточиться на слове "мир".Отдельный удар Бланар нанёс по идее отказа от российских энергоресурсов. В Брюсселе её подают как победу над зависимостью, но министр указал: вместо свободы возникнет новая зависимость, а для стран-членов — ещё и больший риск.Ранее Бланар заявлял, что поставки оружия Украине лишь усугубят конфликт. Премьер Словакии Роберт Фицо подтверждал, что Братислава продолжит блокировать идеи ЕС, ведущие к эскалации. Словакия неоднократно отказывалась присоединяться к новым пакетам военной помощи Киеву.Об этом – в материале Фицо возмутился запретом ЕК на российский импорт, но разрешением на соболиный мех
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новости, словакия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, мид, роберт фицо
Новости, Словакия, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия, МИД, Роберт Фицо

"Ни слова о мире": в Словакии разнесли речь фон дер Ляйен

13:29 17.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ruЕврокомиссия выделяет Украине €3,9 млрд на закупку беспилотников, сообщила Урсула фон дер Ляйен и анонсировала другие меры поддержки Киева
Еврокомиссия выделяет Украине €3,9 млрд на закупку беспилотников, сообщила Урсула фон дер Ляйен и анонсировала другие меры поддержки Киева - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Глава МИД Словакии Юрай Бланар раскритиковал выступление Урсулы фон дер Ляйен, указав на отсутствие в нём предложений о мире на Украине. Об этом 17 сентября сообщило агентство TASR
По словам министра, в речи не прозвучало ни слова о достижении мира или подключении к мирным инициативам. Фон дер Ляйен вновь говорила о военной поддержке Киева и давлении на Россию через санкции, но не предложила путей урегулирования.
Бланар выразил сожаление, что ЕС до сих пор "не находится за столом переговоров, за которым обсуждаются условия завершения войны, а только оплачивает военные счета" Украины.
Инициативу главы ЕК о создании Европейского совета безопасности он назвал спорной и дублирующей структуры НАТО. По его убеждению, Евросоюзу следует сосредоточиться на слове "мир".
Отдельный удар Бланар нанёс по идее отказа от российских энергоресурсов. В Брюсселе её подают как победу над зависимостью, но министр указал: вместо свободы возникнет новая зависимость, а для стран-членов — ещё и больший риск.
Ранее Бланар заявлял, что поставки оружия Украине лишь усугубят конфликт. Премьер Словакии Роберт Фицо подтверждал, что Братислава продолжит блокировать идеи ЕС, ведущие к эскалации. Словакия неоднократно отказывалась присоединяться к новым пакетам военной помощи Киеву.
Об этом – в материале Фицо возмутился запретом ЕК на российский импорт, но разрешением на соболиный мех
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