https://ukraina.ru/20260917/rada-provalila-popytku-nakazat-potapa-za-russkiy-yazyk-1083254100.html

Рада провалила попытку наказать Потапа за русский язык

Рада провалила попытку наказать Потапа за русский язык - 17.09.2026 Украина.ру

Рада провалила попытку наказать Потапа за русский язык

Верховная Рада не смогла лишить рэпера Потапа (Алексея Потапенко) звания заслуженного артиста Украины, сообщила депутат Ольга Василевская-Смаглюк

2026-09-17T13:34

2026-09-17T13:34

2026-09-17T13:34

новости

украина

россия

потап

настя каменских

владимир зеленский

верховная рада

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103226/31/1032263196_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_8907f436aa3e54cfc003ab7ec810364f.jpg

Парламенту просто не хватило голосов, чтобы отправить соответствующее обращение Владимиру Зеленскому.Депутаты ополчились на музыканта после его августовского видео с Настей Каменских. В ролике дуэт выступил против преследований за русский язык. Артисты с иронией "извинились" за его использование и пошутили, что забыли про существование свободы.После этой публикации Потапа и Настю Каменских внесли в базу украинского сайта "Миротворец"*. Артистов обвинили в пропаганде за их публичные заявления о желании и дальше разговаривать на русском языке.Подробнее о базе - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру.* Признан экстремистским и запрещен в РФ.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, потап, настя каменских, владимир зеленский, верховная рада, украина.ру