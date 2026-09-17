Рада провалила попытку наказать Потапа за русский язык - 17.09.2026 Украина.ру
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Рада провалила попытку наказать Потапа за русский язык
Рада провалила попытку наказать Потапа за русский язык - 17.09.2026 Украина.ру
Рада провалила попытку наказать Потапа за русский язык
Верховная Рада не смогла лишить рэпера Потапа (Алексея Потапенко) звания заслуженного артиста Украины, сообщила депутат Ольга Василевская-Смаглюк
2026-09-17T13:34
2026-09-17T13:34
новости
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россия
потап
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Парламенту просто не хватило голосов, чтобы отправить соответствующее обращение Владимиру Зеленскому.Депутаты ополчились на музыканта после его августовского видео с Настей Каменских. В ролике дуэт выступил против преследований за русский язык. Артисты с иронией "извинились" за его использование и пошутили, что забыли про существование свободы.После этой публикации Потапа и Настю Каменских внесли в базу украинского сайта "Миротворец"*. Артистов обвинили в пропаганде за их публичные заявления о желании и дальше разговаривать на русском языке.Подробнее о базе - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру.* Признан экстремистским и запрещен в РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, потап, настя каменских, владимир зеленский, верховная рада, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Потап, Настя Каменских, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Украина.ру

Рада провалила попытку наказать Потапа за русский язык

13:34 17.09.2026
 
© Алексей Потапенко/Инстаграм / Перейти в фотобанкАлексей Потапенко, Потап
Алексей Потапенко, Потап
© Алексей Потапенко/Инстаграм
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Верховная Рада не смогла лишить рэпера Потапа (Алексея Потапенко) звания заслуженного артиста Украины, сообщила депутат Ольга Василевская-Смаглюк
Парламенту просто не хватило голосов, чтобы отправить соответствующее обращение Владимиру Зеленскому.
Депутаты ополчились на музыканта после его августовского видео с Настей Каменских. В ролике дуэт выступил против преследований за русский язык. Артисты с иронией "извинились" за его использование и пошутили, что забыли про существование свободы.
После этой публикации Потапа и Настю Каменских внесли в базу украинского сайта "Миротворец"*. Артистов обвинили в пропаганде за их публичные заявления о желании и дальше разговаривать на русском языке.
Подробнее о базе - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру.
* Признан экстремистским и запрещен в РФ.
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