Рада провалила попытку наказать Потапа за русский язык
Верховная Рада не смогла лишить рэпера Потапа (Алексея Потапенко) звания заслуженного артиста Украины, сообщила депутат Ольга Василевская-Смаглюк
Парламенту просто не хватило голосов, чтобы отправить соответствующее обращение Владимиру Зеленскому.
Депутаты ополчились на музыканта после его августовского видео с Настей Каменских. В ролике дуэт выступил против преследований за русский язык. Артисты с иронией "извинились" за его использование и пошутили, что забыли про существование свободы.
После этой публикации Потапа и Настю Каменских внесли в базу украинского сайта "Миротворец"*. Артистов обвинили в пропаганде за их публичные заявления о желании и дальше разговаривать на русском языке.
Подробнее о базе - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру.
* Признан экстремистским и запрещен в РФ.
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