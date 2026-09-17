"Ни цента Украине": евродепутат разорвал портреты Бандеры и Шухевича - 17.09.2026 Украина.ру
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"Ни цента Украине": евродепутат разорвал портреты Бандеры и Шухевича
"Ни цента Украине": евродепутат разорвал портреты Бандеры и Шухевича - 17.09.2026 Украина.ру
"Ни цента Украине": евродепутат разорвал портреты Бандеры и Шухевича
Польский евродепутат Марчин Сыпневский потребовал остановить финансирование Украины, пока Киев не откажется от героизации националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича
2026-09-17T13:00
2026-09-17T13:51
новости
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россия
киев
юрий шухевич
степан бандера
владимир зеленский
оун-упа
европарламент
вооруженные силы украины
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"Сегодняшняя Украина назначила своими героями Бандеру и Шухевича — людей, связанных с движением, которое несёт ответственность за массовые этнические чистки в отношении поляков. Более 100 тыс. жертв, в основном беззащитных — женщин, младенцев и пожилых", — заявил он с трибуны Европарламента.В финале выступления Сыпневский призвал "не давать Украине ни цента", пока Бандера и Шухевич не будут признаны преступниками, и демонстративно разорвал их портреты.Ранее Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ имя "Героев УПА"*. Это решение спровоцировало конфликт между Киевом и Варшавой на фоне нерешённого вопроса о трактовке Волынской резни.ОУН* и УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ. С февраля 1943 года националисты под руководством Бандеры и Шухевича начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Пик карательных операций пришёлся на 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населённых пунктов. Жертвами стали порядка 100 тыс. человек — преимущественно женщины, дети и старики. Эти события вошли в историю как Волынская резня.Актуальное интервью: Александр Дюков: После приговора Бандере и Шухевичу Россия должна признать Волынскую резню актом геноцида
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новости, украина, россия, киев, юрий шухевич, степан бандера, владимир зеленский, оун-упа, европарламент, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Киев, Юрий Шухевич, Степан Бандера, Владимир Зеленский, ОУН-УПА, Европарламент, Вооруженные силы Украины

"Ни цента Украине": евродепутат разорвал портреты Бандеры и Шухевича

13:00 17.09.2026 (обновлено: 13:51 17.09.2026)
 
© REUTERS
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© REUTERS
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Польский евродепутат Марчин Сыпневский потребовал остановить финансирование Украины, пока Киев не откажется от героизации националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича
"Сегодняшняя Украина назначила своими героями Бандеру и Шухевича — людей, связанных с движением, которое несёт ответственность за массовые этнические чистки в отношении поляков. Более 100 тыс. жертв, в основном беззащитных — женщин, младенцев и пожилых", — заявил он с трибуны Европарламента.
В финале выступления Сыпневский призвал "не давать Украине ни цента", пока Бандера и Шухевич не будут признаны преступниками, и демонстративно разорвал их портреты.
Ранее Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ имя "Героев УПА"*. Это решение спровоцировало конфликт между Киевом и Варшавой на фоне нерешённого вопроса о трактовке Волынской резни.
ОУН* и УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ. С февраля 1943 года националисты под руководством Бандеры и Шухевича начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Пик карательных операций пришёлся на 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населённых пунктов. Жертвами стали порядка 100 тыс. человек — преимущественно женщины, дети и старики. Эти события вошли в историю как Волынская резня.
Актуальное интервью: Александр Дюков: После приговора Бандере и Шухевичу Россия должна признать Волынскую резню актом геноцида
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