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Мир или третья мировая: Украина на развилке судьбы. Хроника событий на утро 17 сентября

Мир или третья мировая: Украина на развилке судьбы. Хроника событий на утро 17 сентября - 17.09.2026 Украина.ру

Мир или третья мировая: Украина на развилке судьбы. Хроника событий на утро 17 сентября

Запад на перепутье: то обещает скорый мир, то — вековую войну или третью мировую. На этом фоне экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель называет его "мерзостью" и "угрозой украинскому суверенитету", признавая: Киев сам настаивал на продолжении войны

2026-09-17T11:45

2026-09-17T11:45

2026-09-17T11:45

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"Это скоро завершится" или "конец света"Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация тяжело работает над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на дизельное топливо. Выступая на митинге сторонников в Северной Каролине, он пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто.По его словам, украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США. "Но это скоро завершится", — пообещал президент.Однако не все согласны с мнением главы Белого дома. Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что война на Украине либо продлится сотню лет, либо перерастет в третью мировую."Либо НАТО вступает в эту войну, и тогда это станет третьей мировой войной, либо мы станем свидетелями войны, продолжающейся столетие. Эта война уже длится дольше, чем Первая мировая, и никто об этом не говорит", — заявила политик.Ле Пен имеет наибольший рейтинг во Франции накануне выборов президента в следующем году и обещает в случае победы прекратить финансовую поддержку Украины. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, против которой он ввел санкции, продолжает жестко критиковать своего бывшего начальника. В новом интервью она назвала его "угрозой украинскому суверенитету" и "инструментом самоубийства украинской нации".По ее словам, Владимир Зеленский сегодня представляет угрозу не только суверенитету, но и самому существованию Украины. "Сейчас мы собираемся отмечать 35-летие украинской независимости. Я как украинка задаю себе вопрос: а будут ли следующие 35 лет?" — сказала она. Мендель подчеркнула, что нация гибнет, а будущего у страны просто нет. "У нас людей просто нет. Статус-кво невозможен", — добавила она. По ее мнению, Зеленский "пришёл на обещаниях мира, а сейчас ведет крупнейшую войну в Европе и постоянно находит причины, почему ее нельзя закончить"."Для меня он тоже предатель", — заявила бывший пресс-секретарь. Она также утверждает, что именно Зеленский несколько раз настаивал на продолжении войны, хотя существовали возможности для переговоров. Говоря о последствиях конфликта, она была не менее категорична. "Стратегически мы уже проиграли. Мы потеряли людей. И мы теряем их каждый день. И территории тоже. А нам продолжают промывать мозги, рассказывать про какую-то стойкость: мы все несокрушимые. Это просто популизм высшей категории", — Отдельно Мендель провела разграничение между российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским. "Не Путин виноват в украинской коррупции. Не Путин виноват в домах, которые строятся под Киевом. Не Путин виноват в тех скандалах, которые происходят", — заявила она.Кроме того, Мендель утверждает, что у Зеленского "половина телефона — это россияне" — люди, которые находятся в России или имеют связи с Кремлем.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 17 сентября перехватили и уничтожили 641 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.Дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым. Несколько беспилотников уничтожены над акваториями Азовского, Каспийского и Чёрного морей.Между тем Минобороны РФ сообщило, что в ходе массированного удара по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины российские войска уничтожили крупнейший военный дата-центр De Novo в Киеве и два сухогруза с оружием. По данным ведомства, в результате ударов в Киеве и Киевской области поражены цеха по производству и хранению беспилотников большой и средней дальности самолётного типа Pegasus Arms и RAX-2X. Кроме того, ВС РФ уничтожили предприятие по выпуску комплектующих для БПЛА и подготовке наземных робототехнических комплексов. Под удар попал и аккумуляторный парк энергии "Бровары", обеспечивавший работу военных объектов.В Запорожской области российские бойцы поразили металлургический комбинат "Запорожсталь", поставлявший сталь для оборонных заводов, и научно-производственный комплекс "Искра", где производились комплексы радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.В Одесской области уничтожены электроподстанция "Арциз" и два автомобильных моста через реку Днестр в районе Маяков, которые использовались для транзитных перевозок военных грузов из Румынии. А в порту Черноморск и в 11 км восточнее Одессы на переходе морем российские войска поразили два сухогруза, доставившие грузы военного назначения в интересах украинских военных.

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