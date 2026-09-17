https://ukraina.ru/20260917/ruchnoy-krysoed-pochemu-zelenskiy-vse-esche-nuzhen-zapadu-1083258653.html

Ручной крысоед: почему Зеленский все еще нужен Западу

Ручной крысоед: почему Зеленский все еще нужен Западу - 17.09.2026 Украина.ру

Ручной крысоед: почему Зеленский все еще нужен Западу

Очередным тестом на выживаемость для просроченного главы киевского режима Владимира Зеленского станет выделение или невыделение ему и его камарилье дополнительных 27 миллиардов евро, которые он потребовал почти месяц назад.

2026-09-17T16:02

2026-09-17T16:02

2026-09-17T16:37

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Случилось это на евросходняке по поводу 35-летия Украины в Киеве. А деньги нужны, пояснил Зеленский, для покрытия дефицита госбюджета Украины. И на войну с Россией, и на поддержания государственных штанов режима: зарплаты бюджетникам, пенсии и прочая социалка...Многие европейцы, по их же оценкам, восприняли новую хотелку украинского узурпатора власти как взрыв бомбы. Потому что раньше сами украинцы считали, что под конец текущего года им будет не хватать в госбюджете около 7,5 миллиардов – и долларов, а не евро. Новый же дефицит возник уже после определения основных параметров европейского финансирования на 2026 год.Да, сам Евросоюз к моменту обращения Киева уже согласовал было кредит Украине на 90 миллиардов, рассчитанный на 2026–2027 годы. На текущий год там было предусмотрено до 45 миллиардов, в том числе 16,7 – бюджетной поддержки и 28,3 – на оборонные нужды.Но неонацисты выделенное уже "освоили", заявив, в частности, что дефицит возник из-за того, что военные расходы Украины за первые восемь месяцев 2026 года выросли более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Кроме того, в ответ на государственный террор Украины против нее и ее тылов Россия начала наносить удары возмездия и уничтожать все виды украинской инфраструктуры, что фактически ставит "нэньку" на колени в финансовом плане. Расходы ее растут, а поступлений нет, ибо страна, что называется, "лежит", а из западной помощи еще же и украсть что-то себе в загашничек надо. Да и откаты евродоброхотам нужно платить, иначе вообще никто ничего не даст. Коррупция – дело не просто серьезное, но и взаимное. Это вам не мелочь по карманам тырить и не здравницы в честь демократии общечеловеков на митингах орать – тут делиться нужно фактически по графику. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в случае чего, все знает и может подтвердить…Потому выделение 27 новых миллиардов и покажет, нужна ли еще Западу Украина вообще и Зеленский в частности. И в каком виде они нужны, если нужны.С Украиной все ясно: она нужна для войны с Россией, о чем и говорит постоянное финансирование. И только переговоры о мире, но не сам мир. Если бы так называемый коллективный, а сейчас несколько расколотый на континентальную Европу, Великобританию и США Запад хотел мира, то достаточно было бы американцам не выделять европейцам оружие для Украины – даже за деньги. И Киеву нечем было бы воевать, так как европейские ВПК пока не очень способны изготовить такую прорву оружия, которая сжигается на фронтах СВО.Плюс, конечно, отказ в использования данных американской спутниковой разведки сделали бы ВСУ слепыми и даже глухими – продолжать военные действия неонацисты вряд ли так долго смогли бы.Но оружие и разведданные Киеву поступают, война продолжается. Для мировых оружейных баронов она – мать родна. А для их лоббистов во власти разных стран – это кошелек с ништячками в виде прибавки к жалованию. Так же обстоят дела и с Зеленским. Он тоже по-прежнему, похоже, нужен. Если бы он выполнил свои функции и задачи перед западными кураторами-спонсорами, то его британская (американская или, говорят, немецкая) охрана по команде извне давно бы стала конвоем, который спровадил бы его в тюремную камеру. Или даже сразу к стенке.У американцев с этим все просто: они даже полноценного президента как бы суверенной Венесуэлы Николаса Мадуро похитили и держат у себя на цугундере. Или иракского Саддама Хусейна, который стал не нужен, поохраняли немного – и казнили. Чтобы, значит, никто не сомневался, кто в мире хозяин.А с Зеленским продолжают возиться. Многократно приказывают ему провести президентские выборы на Украине и апгрейдить свою власть демократично. Устраивают акции давления в виде всяких там антикоррупционных дел и картонных майданов, чтобы Зеленскому было понятнее. И даже намекают, что у него под боком благополучно выросли его сменщики, якобы более достойные власти: экс-главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, главный экс-разведчик и экс-террорист, а теперь глава офиса президента (ОПУ) Кирилл Буданов* и экс-министр обороны Михаил Федоров.А Зеленский держится в кресле. И будет держаться, потому что по-прежнему нужен. Он еще не до конца доиграл свою партию. Он, с одной стороны, – олицетворение правящего на Украине неонацистского режима, являющегося для Украины внутренней оккупацией, набранной из самих украинцев, которые служат не Украине, а своим нанимателям. Сам Зеленский – такой же наемник Запада, как и все его окружение, купленное и перекупленное разными внешними центрами влияния в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе или Париже с Берлином.Оттуда идут деньги и команды – и все работает!С другой стороны, Зеленский выполняет главную задачу: пятый год воюет с Россией, более-менее истощая и ослабляя ее в угоду Западу. Да, при этом он часто забывается, переоценивает себя, свои силы и возможности, хамит, пытается пропетлять между разными центрами влияния и вырвать дополнительные средства... Но при этом худо-бедно ведет войну.А ВСУ, прогибаются, сыплются порой, но все-таки держат фронт.Так зачем же, спрашивается, Западу менять Зеленского на кого-то еще? На переправе не то что коней, даже сусликов не меняют. Кроме того, весь негатив войны, все ее преступления и мерзости еще нужно будет на кого-то повесить, сделать кого-то виноватым за все, чтобы примерно наказать, если такое понадобится. Как на Нюрнбергским трибунале над нацистскими гитлеровскими приспешниками: виноваты были Адольф Гитлер и его соратники первого ряда, но казнили, увы, второстепенных и генералов.Но сейчас, если кому-то нунжо будет побыть стрелочником и ответить за возникший кровавый военно-политический кризис, Зеленский для этого подходит отлично. Его незачем списывать в утиль раньше срока, он пока недособрал весь негатив на себя.Так что же происходит сегодня с Зеленским? Грузинский писатель Чабуа Амирэджиби когда-то написал прекрасный роман "Дата Туташхиа", в котором рассказал, как выводят крысоеда, чтобы надежно уничтожить остальных грызунов в доме.Несколько крыс бросают в железную бочку и не кормят. Крысы начинают жрать друг друга и, в конце концов, сильнейший сжирает вболее слабых. После этой битвы за жизнь победитель уже не может питаться чем-то иным, кроме крыс. Вот крысоед и готов. Его вынимают и бросают под дом, где он в считанные дни уничтожает всех собратьев. Потом остается только грохнуть крысоеда – и дом чистый.Вот выведение крысоеда сегодня и происходит на Украине. Его взращивают из Зеленского, но без задачи уничтожить всех окружающих крыс. Политических, которых на – Украине пруд пруди. Из Зеленского выращивают и готовят крысоеда, более мягкого, фактически ручного и подконтрольного. Чтобы он только задачи кураторов и спонсоров выполнял, а при этом еще слыл демократом и общечеловеком западного образца.С последним у Зеленского дело сегодня – совсем швах. Он просроченный нарушитель и узурпатор власти на Украине, который попирает на только Конституцию и законы страны, но и демократические права украинцев. Но при этом он, повторяю, выполняет главную задачу – воюет с Россией. И готов воевать дальше, не выбирая средств и методов. Для Зеленского война – тоже мать родна. Она для него – вопрос жизни или смерти, момент истины, пропуск в жизнь. Он нужен и жив, пока воюет.Зеленскому, как мягкому крысоеду, пока даже запрещают трогать других крыс – упомянутых Залужного, Буданова*, Федорова... Они для него – напоминание, что нужно служить верой и правдой, иначе его заменят на указанных товарищей и утилизируют. Это также средство давления, если Зеленский начинает бузить, юлить или хитрить.Очень технологично выверенная схема и стройная картина вырисовывается.Так что, скорее всего, всё и запрошенного Зеленским ему дадут. Изыщут допсредства, скинутся сообща – и дадут. Сам Зеленский, как известно, потребовал ему уплатить часть денег из кредита Евросоюза, предусмотренного для Киева на следующий год. Из тех 90 миллиардов, что рассчитаны на два года. "Сейчас у нас значительный дефицит финансирования. Один из главных способов его покрыть – перенести на этот год часть европейского кредитного финансирования, запланированного на следующий год", – так и сказал Зеленский, обращаясь, в частности, к участникам саммита Украина-страны Северной Европы и Балтии.Причем эти средства Зеленскому, судя по его словам, нужны и на первый квартал 2027 года. Он и тогда готов воевать, если ему дадут все необходимое.Более того, одним из вариантов подачек Украине Зеленский предлагает сделать замороженные российские государственные активы. В бельгийском депозитарии Euroclear их, как известно, находится более 200 миллиардов евро. Этих денег хватит на много зеленских и дефицитов их бюджетов.Но тест есть тест. Если возобладает хоть крупица здравого смысла, то все может измениться. На то и и остается надежда...* Признан в РФ террористов и экстремистомОт "вырву кадык" до "меня нельзя на фронт": почему Зеленский не может без Гордона*

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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