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Дальние рубежи Москвы: на Брянщине сбили более 300 вражеских дронов

Дальние рубежи Москвы: на Брянщине сбили более 300 вражеских дронов - 20.08.2026 Украина.ру

Дальние рубежи Москвы: на Брянщине сбили более 300 вражеских дронов

Силы ПВО ВС РФ, спецподразделения Росгвардии и мобильные огневые группы сбили за сутки 307 украинских ударных беспилотников над территорией Брянской области. Об этом врио губернатора Егор Ковальчук утром 20 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-20T09:16

2026-08-20T09:16

2026-08-20T09:16

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Для киевской военщины маршрут через Брянскую область является приоритетным, поскольку позволяет направлять беспилотники на Москву по самому короткому пути."За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 307 вражеских БПЛА самолетного типа", — написал Ковальчук.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, только в период с 20:30 мск 19 августа до 7:30 мск 20 августа в сторону столичного региона летело 250 вражеских беспилотников. При этом, большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах."28 беспилотников уничтожено в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы", — добавил Собянин.Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 726 украинских БПЛА самолётного типа.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на начало ночи (0:40 мск) - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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