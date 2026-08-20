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Силы ПВО сбили над Россией за ночь более 700 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили над Россией за ночь более 700 украинских БПЛА - 20.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО сбили над Россией за ночь более 700 украинских БПЛА
Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 726 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 20 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-20T08:45
2026-08-20T08:45
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Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации."В течение прошедшей ночи в период с 20:00 19 августа до 8:00 20 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей.В течение предшествующего дня, с 8:00 до 20:00 мск 19 августа, силы ПВО перехватили и уничтожили 438 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили в Ростовской области порядка 90 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, крым, краснодарский край, белгородская область, брянская область, волгоградская область, воронежская область, калужская область, курская область, орловская область, ростовская область, рязанская область, самара, саратовская область, ульяновская область, московская область, азовское море, черное море, минобороны рф, пво, вс рф, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня
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Силы ПВО сбили над Россией за ночь более 700 украинских БПЛА
Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 726 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 20 августа сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации.
"В течение прошедшей ночи в период с 20:00 19 августа до 8:00 20 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
В течение предшествующего дня, с 8:00 до 20:00 мск 19 августа, силы ПВО перехватили и уничтожили 438 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.