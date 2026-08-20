https://ukraina.ru/20260820/sily-pvo-sbili-nad-rossiey-za-noch-bolee-700-ukrainskikh-bpla-1082641774.html

Силы ПВО сбили над Россией за ночь более 700 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили над Россией за ночь более 700 украинских БПЛА - 20.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили над Россией за ночь более 700 украинских БПЛА

Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 726 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 20 августа сообщило в своём телеграм-канале

2026-08-20T08:45

2026-08-20T08:45

2026-08-20T08:45

украина.ру

россия

крым

краснодарский край

белгородская область

брянская область

волгоградская область

воронежская область

калужская область

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/12/1082577154_0:70:1350:829_1920x0_80_0_0_139934878bf7be032669b38a24b752e8.jpg

Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации."В течение прошедшей ночи в период с 20:00 19 августа до 8:00 20 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей.В течение предшествующего дня, с 8:00 до 20:00 мск 19 августа, силы ПВО перехватили и уничтожили 438 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили в Ростовской области порядка 90 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

крым

краснодарский край

белгородская область

брянская область

волгоградская область

воронежская область

калужская область

курская область

орловская область

ростовская область

рязанская область

самара

саратовская область

ульяновская область

московская область

азовское море

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, крым, краснодарский край, белгородская область, брянская область, волгоградская область, воронежская область, калужская область, курская область, орловская область, ростовская область, рязанская область, самара, саратовская область, ульяновская область, московская область, азовское море, черное море, минобороны рф, пво, вс рф, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня