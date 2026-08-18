https://ukraina.ru/20260818/dobilis-strashnykh-uspekhov-nasonov-o-rossiyskikh-lazerakh-vyzhigayuschikh-drony-1082571781.html

"Добились страшных успехов": Насонов о российских лазерах, выжигающих дроны

"Добились страшных успехов": Насонов о российских лазерах, выжигающих дроны - 18.08.2026 Украина.ру

"Добились страшных успехов": Насонов о российских лазерах, выжигающих дроны

В прошлом и этом месяце в группировку ПВО поступили российские лазерные системы, и одна из них уже сбила 85 дронов, затратив только электричество. Эти установки уже добиваются серьезных успехов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-08-18T05:15

2026-08-18T05:15

2026-08-18T05:15

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Отвечая на вопрос о возможностях "Старлинка" и загрузке ПВО, Насонов сообщил о поступлении в войска новых лазерных систем, которые уже показывают впечатляющие результаты.Эксперт заявил, что в группировку сил и средств ПВО поступили лазерные системы. "В прошлом и в этом месяце в группировку сил и средств, а также районов ПВО, поступили наши лазерные системы. Они уже добивались страшных успехов", — отметил полковник.По словам Насонова, одна лазерная установка сбила 85 беспилотников самолетного типа, затратив на это только электроэнергию, накопленную в аккумуляторах и источниках бесперебойного питания. Он также подчеркнул, что эти системы органично поступают в российские войска и грамотно распределяются для прикрытия как отдельных районов, так и целых направлений."Причем мы вынуждены эти направления менять, учитывая, что враг пользуется разведданными стран НАТО. И когда мы направления меняем, то встаем у них на пути и минимизируем их возможности", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.О том, сможет ли Киев получить от Маска официальный доступ к "Старлинку" для ударов по российской территории — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.

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