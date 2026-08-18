"Добились страшных успехов": Насонов о российских лазерах, выжигающих дроны - 18.08.2026 Украина.ру
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"Добились страшных успехов": Насонов о российских лазерах, выжигающих дроны
"Добились страшных успехов": Насонов о российских лазерах, выжигающих дроны - 18.08.2026 Украина.ру
"Добились страшных успехов": Насонов о российских лазерах, выжигающих дроны
В прошлом и этом месяце в группировку ПВО поступили российские лазерные системы, и одна из них уже сбила 85 дронов, затратив только электричество. Эти установки уже добиваются серьезных успехов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-08-18T05:15
2026-08-18T05:15
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Отвечая на вопрос о возможностях "Старлинка" и загрузке ПВО, Насонов сообщил о поступлении в войска новых лазерных систем, которые уже показывают впечатляющие результаты.Эксперт заявил, что в группировку сил и средств ПВО поступили лазерные системы. "В прошлом и в этом месяце в группировку сил и средств, а также районов ПВО, поступили наши лазерные системы. Они уже добивались страшных успехов", — отметил полковник.По словам Насонова, одна лазерная установка сбила 85 беспилотников самолетного типа, затратив на это только электроэнергию, накопленную в аккумуляторах и источниках бесперебойного питания. Он также подчеркнул, что эти системы органично поступают в российские войска и грамотно распределяются для прикрытия как отдельных районов, так и целых направлений."Причем мы вынуждены эти направления менять, учитывая, что враг пользуется разведданными стран НАТО. И когда мы направления меняем, то встаем у них на пути и минимизируем их возможности", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.О том, сможет ли Киев получить от Маска официальный доступ к "Старлинку" для ударов по российской территории — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Ильичевск, Япония, Украина.ру, НАТО, Главные новости, главное, БПЛА, беспилотники, ПВО, вооружения, Starlink, оружие, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, война

"Добились страшных успехов": Насонов о российских лазерах, выжигающих дроны

05:15 18.08.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Центральный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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В прошлом и этом месяце в группировку ПВО поступили российские лазерные системы, и одна из них уже сбила 85 дронов, затратив только электричество. Эти установки уже добиваются серьезных успехов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос о возможностях "Старлинка" и загрузке ПВО, Насонов сообщил о поступлении в войска новых лазерных систем, которые уже показывают впечатляющие результаты.
Эксперт заявил, что в группировку сил и средств ПВО поступили лазерные системы. "В прошлом и в этом месяце в группировку сил и средств, а также районов ПВО, поступили наши лазерные системы. Они уже добивались страшных успехов", — отметил полковник.
По словам Насонова, одна лазерная установка сбила 85 беспилотников самолетного типа, затратив на это только электроэнергию, накопленную в аккумуляторах и источниках бесперебойного питания. Он также подчеркнул, что эти системы органично поступают в российские войска и грамотно распределяются для прикрытия как отдельных районов, так и целых направлений.
"Причем мы вынуждены эти направления менять, учитывая, что враг пользуется разведданными стран НАТО. И когда мы направления меняем, то встаем у них на пути и минимизируем их возможности", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, сможет ли Киев получить от Маска официальный доступ к "Старлинку" для ударов по российской территории — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
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