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"Ни солдат, ни оружия": Венгрия объявила о своем решении по Украине

"Ни солдат, ни оружия": Венгрия объявила о своем решении по Украине - 02.10.2026 Украина.ру

"Ни солдат, ни оружия": Венгрия объявила о своем решении по Украине

Венгерское правительство категорически отказывается отправлять свои войска или поставлять вооружение на Украину, заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Венгрии Дьердь Велкеи, передает агентство Bloomberg

2026-10-02T13:53

2026-10-02T13:53

2026-10-02T13:53

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Он подчеркнул, что для Будапешта главным приоритетом является сохранение мира и безопасности внутри собственной страны.Велкеи уточнил, что венгерская поддержка Киева ограничится только гуманитарными грузами и поставками энергоносителей.Минувшим летом глава венгерского правительства Петер Мадьяр также подчеркивал, что страна полностью исключает передачу вооружений или отправку воинских контингентов в зону конфликта, сосредоточившись исключительно на гуманитарной поддержке пострадавших. Кроме того, премьер-министр сообщал о долгосрочных планах государства по укреплению собственной обороноспособности, анонсировав поэтапное увеличение профильных расходов военного бюджета до пяти процентов от ВВП к 2035 году.О других высказываниях венгерского премьера - в материале "Принеси мяч": Мадьяр сравнил дипломатию Украины с деревенским футболом на сайте Украина.ру.

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