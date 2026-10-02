"Ни солдат, ни оружия": Венгрия объявила о своем решении по Украине - 02.10.2026 Украина.ру
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"Ни солдат, ни оружия": Венгрия объявила о своем решении по Украине
"Ни солдат, ни оружия": Венгрия объявила о своем решении по Украине - 02.10.2026 Украина.ру
"Ни солдат, ни оружия": Венгрия объявила о своем решении по Украине
Венгерское правительство категорически отказывается отправлять свои войска или поставлять вооружение на Украину, заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Венгрии Дьердь Велкеи, передает агентство Bloomberg
2026-10-02T13:53
2026-10-02T13:53
новости
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Он подчеркнул, что для Будапешта главным приоритетом является сохранение мира и безопасности внутри собственной страны.Велкеи уточнил, что венгерская поддержка Киева ограничится только гуманитарными грузами и поставками энергоносителей.Минувшим летом глава венгерского правительства Петер Мадьяр также подчеркивал, что страна полностью исключает передачу вооружений или отправку воинских контингентов в зону конфликта, сосредоточившись исключительно на гуманитарной поддержке пострадавших. Кроме того, премьер-министр сообщал о долгосрочных планах государства по укреплению собственной обороноспособности, анонсировав поэтапное увеличение профильных расходов военного бюджета до пяти процентов от ВВП к 2035 году.О других высказываниях венгерского премьера - в материале "Принеси мяч": Мадьяр сравнил дипломатию Украины с деревенским футболом на сайте Украина.ру.
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новости, украина, венгрия, киев, мадьяр, нато, украина.ру
Новости, Украина, Венгрия, Киев, Мадьяр, НАТО, Украина.ру

"Ни солдат, ни оружия": Венгрия объявила о своем решении по Украине

13:53 02.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України / Перейти в фотобанкфлаг Венгрия Украина
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
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Венгерское правительство категорически отказывается отправлять свои войска или поставлять вооружение на Украину, заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Венгрии Дьердь Велкеи, передает агентство Bloomberg
Он подчеркнул, что для Будапешта главным приоритетом является сохранение мира и безопасности внутри собственной страны.
Велкеи уточнил, что венгерская поддержка Киева ограничится только гуманитарными грузами и поставками энергоносителей.
Минувшим летом глава венгерского правительства Петер Мадьяр также подчеркивал, что страна полностью исключает передачу вооружений или отправку воинских контингентов в зону конфликта, сосредоточившись исключительно на гуманитарной поддержке пострадавших. Кроме того, премьер-министр сообщал о долгосрочных планах государства по укреплению собственной обороноспособности, анонсировав поэтапное увеличение профильных расходов военного бюджета до пяти процентов от ВВП к 2035 году.
О других высказываниях венгерского премьера - в материале "Принеси мяч": Мадьяр сравнил дипломатию Украины с деревенским футболом на сайте Украина.ру.
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