https://ukraina.ru/20261002/initsiativno-vyshel-na-sbu-v-krymu-poymali-ukrainskogo-shpiona-1083561365.html

"Инициативно вышел на СБУ": в Крыму поймали украинского шпиона

"Инициативно вышел на СБУ": в Крыму поймали украинского шпиона - 02.10.2026 Украина.ру

"Инициативно вышел на СБУ": в Крыму поймали украинского шпиона

В Крыму сотрудники ФСБ задержали 34-летнего россиянина, передававшего СБУ сведения о военных объектах и перемещении техники. Об этом 2 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России

2026-10-02T10:44

2026-10-02T10:44

2026-10-02T10:44

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По данным ведомства, житель Джанкойского района самостоятельно установил контакт с сотрудником СБУ через Телеграм. После этого он по заданию украинской спецслужбы снимал работу подразделений ПВО, передавал координаты военных объектов и маршруты движения колонн техники."Злоумышленник посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с сотрудником СБУ и, действуя по его заданию, осуществлял фото- и видеосъёмку работы подразделений ПВО", — сообщили в ФСБ.При задержании у мужчины изъяли аппаратуру для видеонаблюдения, маскировочный реквизит и средства связи. В них обнаружили переписку с куратором СБУ.Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи, обвиняемого в государственной измене. По данным ведомства, мужчина организовал сбор средств и закупку экипировки для подразделений ВСУ, а также передавал через Telegram данные о местах размещения средств ПВО и других военных объектов на полуострове. Суд отправил фигуранта под стражу.О попытках СБУ вербовать россиян — в материале "Спецслужбы Украины пытаются вербовать пенсионеров в сумском приграничье" на сайте Украина.ру

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новости, крым, россия, керчь, сбу, фсб, telegram