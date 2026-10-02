"Инициативно вышел на СБУ": в Крыму поймали украинского шпиона - 02.10.2026 Украина.ру
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"Инициативно вышел на СБУ": в Крыму поймали украинского шпиона
"Инициативно вышел на СБУ": в Крыму поймали украинского шпиона - 02.10.2026 Украина.ру
"Инициативно вышел на СБУ": в Крыму поймали украинского шпиона
В Крыму сотрудники ФСБ задержали 34-летнего россиянина, передававшего СБУ сведения о военных объектах и перемещении техники. Об этом 2 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
2026-10-02T10:44
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По данным ведомства, житель Джанкойского района самостоятельно установил контакт с сотрудником СБУ через Телеграм. После этого он по заданию украинской спецслужбы снимал работу подразделений ПВО, передавал координаты военных объектов и маршруты движения колонн техники."Злоумышленник посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с сотрудником СБУ и, действуя по его заданию, осуществлял фото- и видеосъёмку работы подразделений ПВО", — сообщили в ФСБ.При задержании у мужчины изъяли аппаратуру для видеонаблюдения, маскировочный реквизит и средства связи. В них обнаружили переписку с куратором СБУ.Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи, обвиняемого в государственной измене. По данным ведомства, мужчина организовал сбор средств и закупку экипировки для подразделений ВСУ, а также передавал через Telegram данные о местах размещения средств ПВО и других военных объектов на полуострове. Суд отправил фигуранта под стражу.О попытках СБУ вербовать россиян — в материале "Спецслужбы Украины пытаются вербовать пенсионеров в сумском приграничье" на сайте Украина.ру
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новости, крым, россия, керчь, сбу, фсб, telegram
Новости, Крым, Россия, Керчь, СБУ, ФСБ, Telegram

"Инициативно вышел на СБУ": в Крыму поймали украинского шпиона

10:44 02.10.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В Крыму сотрудники ФСБ задержали 34-летнего россиянина, передававшего СБУ сведения о военных объектах и перемещении техники. Об этом 2 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
По данным ведомства, житель Джанкойского района самостоятельно установил контакт с сотрудником СБУ через Телеграм. После этого он по заданию украинской спецслужбы снимал работу подразделений ПВО, передавал координаты военных объектов и маршруты движения колонн техники.
"Злоумышленник посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с сотрудником СБУ и, действуя по его заданию, осуществлял фото- и видеосъёмку работы подразделений ПВО", — сообщили в ФСБ.
При задержании у мужчины изъяли аппаратуру для видеонаблюдения, маскировочный реквизит и средства связи. В них обнаружили переписку с куратором СБУ.
Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи, обвиняемого в государственной измене. По данным ведомства, мужчина организовал сбор средств и закупку экипировки для подразделений ВСУ, а также передавал через Telegram данные о местах размещения средств ПВО и других военных объектов на полуострове. Суд отправил фигуранта под стражу.
О попытках СБУ вербовать россиян — в материале "Спецслужбы Украины пытаются вербовать пенсионеров в сумском приграничье" на сайте Украина.ру
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