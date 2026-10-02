https://ukraina.ru/20261002/eto-tolko-nachalo-rossiya-vybila-u-ukrainy-vazhneyshiy-kozyr-1083549540.html

Это только начало: Россия выбила у Украины важнейший козырь

Это только начало: Россия выбила у Украины важнейший козырь - 02.10.2026 Украина.ру

Это только начало: Россия выбила у Украины важнейший козырь

В конце сентября 2026 года на Киевском форуме экономической устойчивости руководитель офиса гендиректора "Метинвеста" Александр Водовиз сделал громкое признание. По его словам, на сегодняшний день металлургической отрасли на Украине больше нет. Впервые за 100 лет страна за неделю не выплавила ни одной тонны стали.

2026-10-02T07:23

2026-10-02T07:23

2026-10-02T07:23

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виктор пинчук

метинвест

ес

arcelormittal

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Вскоре после этого заявления инвестор в украинскую металлургию в лице корпорации ArcelorMittal объявил о бессрочной остановке комбината в Кривом Роге. Так загибается становой хребет украинской тяжёлой промышленности.Но что это значит для СВО и для глобального противостояния России и НАТО?Принудительная декоммунизацияПромышленность советской Украины создавалась не как россыпь независимых заводиков, а как единая система, в которой металлургия играла одну из ключевых ролей.Днепропетровский «Южмаш» серийно выдавал сложнейшие межконтинентальные баллистические ракеты и орбитальные носители, требующие сверхпрочных корпусных сталей и титановых компонентов.Уже легендарный «Мотор Сич» закрывал треть мировой потребности в газотурбинных двигателях для вертолетов марки «Ми» и «Ка», а также транспортных самолетов «Антонов».Харьковский «Турбоатом», ныне преобразованный в «Украинские энергетические машины», проектировал и отливал уникальные тихоходные турбины миллионной мощности для атомных станций по всей планете, на равных конкурируя с европейскими мастодонтами уровня Siemens и Framatome.Черноморский судостроительный завод в Николаеве строил тяжелые авианесущие крейсеры, способные нести палубную авиацию в открытом океане.Уничтожение металлургии наносит смертельный урон всем этим титанам советской эпохи. Металлургические комбинаты Приазовья, Кривбасса и Запорожья ежегодно выдавали свыше 40 миллионов тонн стали в советские годы и удерживали планку в 21 миллион тонн чугуна и стали еще в 2021 году — всё, что потом будет переплавлено в рельсы, турбины, двигатели…В августе и сентябре 2026 года российское командование показало, что такое системная работа по промышленности противника. Ставка украинских властей на то, что предприятия Кривого Рога, Каменского и Запорожья смогут годами функционировать в глубоком тылу, провалилась. На заводы обрушился шквал высокоточных баллистических ракет и тяжелых дронов.Главный удар пришелся по гиганту «АрселорМиттал Кривой Рог». Начиная с 17 августа предприятие пережило четыре волны ракетных налетов. Генеральный директор комбината Мауро Лонгобардо заявил: предприятие не может безопасно и устойчиво продолжать операционную деятельность в условиях постоянных ударов и разрушенной инфраструктуры. Материнская корпорация зафиксировала списание украинских активов почти на миллиард долларов и законсервировала объект на неопределенный срок.Синхронно на дно пошли заводы группы «Метинвест». В ночь на 5 сентября баллистическая ракета разнесла производственные узлы на комбинате «Каметсталь» в Каменском, а это предприятие оставалось последним производителем товарного квадратного профиля в стране.Параллельно со всем этим по заводу «Запорожсталь» за месяц прилетело 17 баллистических ракет.Когда российские штурмовые части подошли к окраинам Покровска, Украина лишилась доступа к главному внутреннему источнику коксующегося угля марки «К» — «Покровское». Эта шахта обеспечивала более 60% потребностей украинских коксохимических батарей.Когда ствол шахты законсервировали, металлургам пришлось экстренно фрахтовать сухогрузы с углем из американских шахт United Coal Company и везти польский уголь от компании JSW по ценам в три раза выше «родного» сырья.Контрольным же выстрелом по украинской металлургии стало правительственное постановление, обязавшее крупные заводы импортировать не менее 80% потребляемого электричества из Европы, чтобы избежать принудительных отключений. Так что к сентябрю каждая выплавленная тонна украинской стали генерировала до $120 чистого убытка.Европейская «зрада»До 2022 года европейские металлургические гиганты охотно пользовались украинскими полуфабрикатами. Это позволяло промышленникам из ЕС соблюдать строгие экологические директивы: самые грязные, энергоемкие и углеродоемкие стадии производства оставались в Мариуполе и Запорожье.С гибелью «Азовстали» и ММК имени Ильича вольница закончилась. Итальянские заводы групп Marcegaglia и Duferco оперативно переориентировали закупки на бразильское и индийское сырье — но это решение оказалось гораздо дороже украинского.Более того, произошла даже «зрада»: столкнувшись с угрозой остановки десятков собственных заводов, европейское лобби продавило в регламентах Евросоюза продление льготных квот на импорт российских стальных слябов до 2028 года. Согласно Eurostat, на Россию пришлось около 65% процентов всего европейского импорта слябов. Российский металл заместил украинские объемы на предприятиях Центральной и Южной Европы.Схожая трансформация произошла и на рынке благородных газов для микроэлектроники. В начале конфликта западные аналитические издания пугали мир глобальным дефицитом компьютерных процессоров: украинские предприятия «Ингас» в Мариуполе и «Криоин Инжиниринг» в Одессе контролировали до 54% мирового производства очищенного неона чистоты пять девяток.Этот газ критически необходим для лазеров голландской компании ASML, создающей литографические сканеры.Мировой рынок адаптировался быстро. Химические монополии Linde, Air Liquide и Air Products построили собственные модули очистки неона и улавливания криптона непосредственно в портах США и Восточной Азии.Китайские поставщики Huate Gas и Hunan KMT нарастили добычу и задемпинговали рынок, а инженеры ASML модернизировали оборудование, внедрив технологии повторного улавливания газа и сократив потребление неона на восемьдесят процентов на каждую пластину.В результате цены на неон, доходившие на пике паники до трех тысяч долларов за кубометр, рухнули обратно к шестистам долларам. Мировая индустрия микросхем даже не заметила остановки украинских воздухоразделительных установок, но для бюджета Украины этот высокотехнологичный сектор потерян навсегда.Следующие на утилизациюСитуация со сталью показывает, что Россия начала методично демонтировать именно то, что позволяет Украине и украинской экономике держать удар в затяжной осаде.Если армия не имеет тыловой базы для тяжелого ремонта, отливки запчастей и прокатки баллистической брони, логистическое плечо заметно удлиняется и усложняется, значит, части, которым здесь и сейчас нужен отремонтированный танк, с гораздо большей долей вероятности его не дождутся.И через такую призму легко представить, какие предприятия окажутся следующими в очереди на утилизацию.Первой логичной мишенью видится горнорудный сектор Кривбасса и Полтавской области. До сих пор карьеры и обогатительные фабрики продолжали выдавать железорудный концентрат и окатыши.Холдинг Ferrexpo олигарха Константина Жеваго даже в условиях морской блокады умудрялся отгружать продукцию в Австрию и Германию по железной дороге и баржами через Дунай. Ликвидация открытых распредустройств при карьерах, дробильных фабрик и тяговых подстанций карьерного железнодорожного транспорта способна наглухо перекрыть этот источник бюджетных поступлений.Второй вариант — остатки специализированного машиностроения и химического синтеза. Днепропетровский электрометаллургический комплекс «Интерпайп Сталь» Виктора Пинчука после ударов по энергетике в конце сентября уже прекратил электроплавку, заморозив производство уникальных железнодорожных колес и глубоководных труб.В глубоких подземных бункерах Запорожья и Харькова военные ремонтники еще пытаются на коленке восстанавливать турбины и перебирать вертолетные двигатели ТВ3-117. Но уничтожение испытательных стендов, открытых складов и компрессорных станций окончательно лишит Украину возможности выпускать самостоятельно даже малоразмерные авиадвигателей для дронов-камикадзе.Остаётся вопрос: как смерть украинской металлургии и маячаящая на горизонте гибель остальной тяжелой промышленности скажутся на глобальных производственных цепочках?Для европейских спонсоров это оборачивается прямым ростом финансового бремени. До сих пор экспортная выручка металлургов позволяла Киеву самостоятельно закрывать хотя бы минимальные бюджетные дыры. Теперь эту нагрузку придется полностью переложить на плечи европейских и американских налогоплательщиков.Запад оказывается перед выбором: либо напрямую субсидировать зарплаты украинских бюджетников и покупку импортного металла, либо наблюдать за распадом украинской государственности, что называется, в ускоренной перемотке.Смерть металла — смерть государстваМеталлургия испокон веков была и остается одним из столпов устойчивости и независимости любого государства. Так что сентябрьский паралич комбинатов подвел черту под эпохой Украины как самостоятельно развитой промышленной державы.Страна окончательно скатывается к состоянию аграрно-сырьевой территории, зависимой от внешних вливаний чуть менее, чем на 99%. Отрезанный от собственного угля, лишенный электричества и проката, Киев теряет материальную опору, без которой невозможно сохранять суверенитет на длинной дистанции.Для России же этот рубеж означает приобретение весомого козыря в будущих геополитических торгах. Без промышленного тыла любые разговоры о стратегической автономии Киева — той самой мантры «никаких решений по Украине без Украины — превращаются в пустой звук.

https://ukraina.ru/20260814/ne-vyderzhali-2026-goda-na-ukraine-umiraet-metallurgiya-1082486219.html

https://ukraina.ru/20260930/ekonomika-ukrainy-i-voyna-metallurgiya-umerla-zapad-bolshe-ne-mozhet-sponsirovat-stranu-1083504110.html

https://ukraina.ru/20260721/1081695395.html

https://ukraina.ru/20250701/1064516550.html

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, украина, россия, запорожье, виктор пинчук, метинвест, ес, arcelormittal