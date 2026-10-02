https://ukraina.ru/20261002/pytalis-doyti-za-produktami-v-aleshkakh-soobschili-o-chp-s-mirnymi-zhitelyami-1083566217.html

"Пытались дойти за продуктами": в Алешках сообщили о ЧП с мирными жителями

"Пытались дойти за продуктами": в Алешках сообщили о ЧП с мирными жителями - 02.10.2026 Украина.ру

"Пытались дойти за продуктами": в Алешках сообщили о ЧП с мирными жителями

Четверо мирных жителей города Алешки в Херсонской области получили ранения в результате подрыва на украинской мине. Об инциденте в эфире телеканала "Таврия" сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко

2026-10-02T13:18

2026-10-02T13:18

2026-10-02T13:20

новости

алешки

херсонская область

россия

дмитрий песков

владимир сальдо

мирошник

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102101/76/1021017611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b138cdd29a97507b2bb8822ca55d02e.jpg

По его словам, пострадавшие гражданские лица подорвались в момент, когда пытались дойти до соседнего населенного пункта Раденск за продуктами питания. В настоящее время все четверо госпитализированы.Хоменко подчеркнул, что украинские формирования ведут целенаправленное минирование путей сообщения и постоянно задействуют беспилотную авиацию для контроля дорог. В этих условиях подразделения Вооруженных сил РФ регулярно проводят инженерную разведку и очистку маршрутов, стремясь обеспечить безопасное перемещение транспорта, включая автомобили скорой помощи.Кроме того, руководитель окружной администрации официально опроверг распространяемые украинской стороной заявления о якобы осуществляемой доставке гуманитарных грузов для населения Алешек посредством беспилотников. Хоменко назвал эти утверждения ложью, подчеркнув, что не было зафиксировано ни одного подобного сброса. Он уточнил, что снабжение города продовольствием и товарами первой необходимости обеспечивается исключительно за счет регулярных гуманитарных конвоев, организуемых российской стороной.Ранее критическую ситуацию со снабжением левобережья Днепра комментировали в Кремле и руководстве региона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял, что российские военные предпринимают все усилия для доставки медикаментов и продуктов в Алешки, чему активно препятствует Киев. В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ используют дистанционное минирование подъездных трасс и атаки дронов по гражданскому транспорту для создания преднамеренной гуманитарной катастрофы.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

алешки

херсонская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алешки, херсонская область, россия, дмитрий песков, владимир сальдо, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру