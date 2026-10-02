"Пытались дойти за продуктами": в Алешках сообщили о ЧП с мирными жителями - 02.10.2026 Украина.ру
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"Пытались дойти за продуктами": в Алешках сообщили о ЧП с мирными жителями
"Пытались дойти за продуктами": в Алешках сообщили о ЧП с мирными жителями - 02.10.2026 Украина.ру
"Пытались дойти за продуктами": в Алешках сообщили о ЧП с мирными жителями
Четверо мирных жителей города Алешки в Херсонской области получили ранения в результате подрыва на украинской мине. Об инциденте в эфире телеканала "Таврия" сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко
2026-10-02T13:18
2026-10-02T13:20
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По его словам, пострадавшие гражданские лица подорвались в момент, когда пытались дойти до соседнего населенного пункта Раденск за продуктами питания. В настоящее время все четверо госпитализированы.Хоменко подчеркнул, что украинские формирования ведут целенаправленное минирование путей сообщения и постоянно задействуют беспилотную авиацию для контроля дорог. В этих условиях подразделения Вооруженных сил РФ регулярно проводят инженерную разведку и очистку маршрутов, стремясь обеспечить безопасное перемещение транспорта, включая автомобили скорой помощи.Кроме того, руководитель окружной администрации официально опроверг распространяемые украинской стороной заявления о якобы осуществляемой доставке гуманитарных грузов для населения Алешек посредством беспилотников. Хоменко назвал эти утверждения ложью, подчеркнув, что не было зафиксировано ни одного подобного сброса. Он уточнил, что снабжение города продовольствием и товарами первой необходимости обеспечивается исключительно за счет регулярных гуманитарных конвоев, организуемых российской стороной.Ранее критическую ситуацию со снабжением левобережья Днепра комментировали в Кремле и руководстве региона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял, что российские военные предпринимают все усилия для доставки медикаментов и продуктов в Алешки, чему активно препятствует Киев. В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ используют дистанционное минирование подъездных трасс и атаки дронов по гражданскому транспорту для создания преднамеренной гуманитарной катастрофы.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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Новости
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Украина.ру
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новости, алешки, херсонская область, россия, дмитрий песков, владимир сальдо, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Алешки, Херсонская область, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Сальдо, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Пытались дойти за продуктами": в Алешках сообщили о ЧП с мирными жителями

13:18 02.10.2026 (обновлено: 13:20 02.10.2026)
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Варвара Гертье
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Четверо мирных жителей города Алешки в Херсонской области получили ранения в результате подрыва на украинской мине. Об инциденте в эфире телеканала "Таврия" сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко
По его словам, пострадавшие гражданские лица подорвались в момент, когда пытались дойти до соседнего населенного пункта Раденск за продуктами питания.
В настоящее время все четверо госпитализированы.
Хоменко подчеркнул, что украинские формирования ведут целенаправленное минирование путей сообщения и постоянно задействуют беспилотную авиацию для контроля дорог.
В этих условиях подразделения Вооруженных сил РФ регулярно проводят инженерную разведку и очистку маршрутов, стремясь обеспечить безопасное перемещение транспорта, включая автомобили скорой помощи.
Кроме того, руководитель окружной администрации официально опроверг распространяемые украинской стороной заявления о якобы осуществляемой доставке гуманитарных грузов для населения Алешек посредством беспилотников. Хоменко назвал эти утверждения ложью, подчеркнув, что не было зафиксировано ни одного подобного сброса.
Он уточнил, что снабжение города продовольствием и товарами первой необходимости обеспечивается исключительно за счет регулярных гуманитарных конвоев, организуемых российской стороной.
Ранее критическую ситуацию со снабжением левобережья Днепра комментировали в Кремле и руководстве региона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял, что российские военные предпринимают все усилия для доставки медикаментов и продуктов в Алешки, чему активно препятствует Киев. В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ используют дистанционное минирование подъездных трасс и атаки дронов по гражданскому транспорту для создания преднамеренной гуманитарной катастрофы.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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