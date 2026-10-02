https://ukraina.ru/20261002/zelenskiy-razmenivaet-zhizni-ukraintsev-na-dengi-eksperty-o-buduschem-ukrainy-1083542522.html

"Зеленский разменивает жизни украинцев на деньги": эксперты о будущем Украины

"Зеленский разменивает жизни украинцев на деньги": эксперты о будущем Украины - 02.10.2026 Украина.ру

"Зеленский разменивает жизни украинцев на деньги": эксперты о будущем Украины

В экспертном сообществе обсуждают, устоит ли Киев под атаками дронов, вспоминают о положении жителей других городов и думают над тем, кто из них сможет воспользоваться советами политиков уезжать куда-то

2026-10-02T06:06

2026-10-02T06:06

2026-10-02T06:06

эксклюзив

киев

россия

украина

владимир зеленский

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Ситуация тем временем становится все напряженнее, ВС РФ атакуют объекты в Киеве со все нарастающей интенсивностью. Горят склады, предприятия, дата-центры, сгорело даже здание президиума Национальной академии наук Украины (ряд экспертов считают, что целились все же не туда, а в расположенную рядом телекоммуникационную компанию).Повреждена Трипольская ТЭЦ. Как отметил в эфире одного из каналов бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*, власти сейчас запустили антикриз, что все будет так, как прошлой зимой, может, чуть труднее. Но нет — "градус войны поднят максимально", к чему и Зеленский приложил максимальные усилия.Помимо энергетики, разрушают логистику, цифровые базы, разрушают связь. И уже видно, что никаких замещающих мощностей нет. Экс-депутат подчеркнул, что "Киеву будет очень сложно, противник бьет по всем ключевым точкам города".Он отметил, что трудно приходится не только Киеву. Просто большинство всеукраинских медиа сосредоточены в столице, здесь много людей, причастных к политике, поэтому Киев в фокусе внимания."А то, что другие города, такие как Никополь, Запорожье, Херсон, Марганец, живут постоянно в этом кошмаре… Там нет "Пэтриотов" и там каждый день что-то разрушается, кто-то погибает. Наверное, как-то несправедливо то, что на фоне столицы не обращают внимания на то, что это проблема системная", — сказал эксперт в эфире канала Politeka.Он пояснил, что украинская система ПВО не была готова к новому этапу воздушной войны, к применению реактивных дронов.При этом политтехнолог выразил уверенность в том, что ударами по дата-центрам ВС РФ не смогут лишить Украину связи и интернета, поскольку "цифровая инфраструктура достаточно рассредоточена", есть облачные хранилища за рубежом, поэтому — "миссия невыполнима"."Да, создают проблему… но большинство дата-центров по-прежнему работают и серьезных проблем у интернет-провайдеров пока не отмечается", — сказал Золотарев.Но ведь удары еще последуют, если стороны не придут к какому-то мирному решению.Киев ранее был более защищенным городом, а вот одесситы к таким ударам (какие сейчас наносятся по столице) уже давно привыкли, заявил украинский политолог Дмитрий Спивак. Он подчеркнул, что ряд украинских политиков сейчас предостерегают, что все будет плохо, но что они сделали для того, чтобы смягчить последствия ударов?Даже премьер-министр Сергей Корецкий, еще недавно рапортовавший о готовности страны к зиме, теперь рекомендует людям с инвалидностью и малоподвижным людям, живущим на верхних этажах, уехать из Киева."Один вопрос — куда уехать, за какой счет уехать?" — сказал эксперт, напомнив, что снять "однушку" в Тернополе стоит 1,5 тыс. долларов в месяц — такое вот "единство", когда "на Западной Украине зарабатывают на тех, кто вынужден уехать туда". Он добавил, что правительство при этом не объявляет, какие меры предпримет для поддержки людей, покидающих столицу.Что дальше? Если проанализировать, за чьи деньги и чьим оружием воюет Киев, то становится очевидным, что "Украина — это полигон, и Зеленский разменивает украинские жизни на деньги, разведданные, связь, которые позволяют ему поддерживать определенную эскалацию… и линию фронта для того, чтобы получать все больше кредитов, монетизировать их", считает покинувший страну бывший депутат Рады Евгений Мураев.Он подчеркнул, что для Зеленского только продолжение войны позволяет сохранять власть и обеспечивает личную безопасность."Только война закончится… Вы прекрасно знаете настоящее отношение наших граждан к нему", — сказал политик в эфире интернет-канала Lisovskiy_News. По его словам, с наступлением мира сразу возникнет вопрос — а за что воевали? Ведь были же реальные варианты сохранить и сотни тысяч жизней, и территории. Но Зеленский предпочел воевать. И теперь наступление мира лично для него опасно.Однако война может закончиться внезапно, заявил Мураев, добавив, что боевые действия продолжаются до сих пор по той причине, что руководители США, Китая и России "еще не достигли финальных договоренностей, Европа не получила каких-то отступных".Политик предположил, что "отступными" для Евросоюза может быть цена на газ, которая будет установлена после завершения конфликта. А конфликт завершится по той причине, что он и все происходящее в глобальном плане уже не выгодно никому в Америке. И американцы сейчас в переговорах с Китаем, ЕС и РФ обсуждают новые мировые правила."Вы просто неожиданно удивитесь… как война резко началась, так резко и закончится", — сказал Мураев. По его мнению, если европейские лидеры шепнут Зеленскому, что денег и оружия не будет, гарантий безопасности не будет, так тут же "ему придется сворачиваться, иначе он не успеет выскочить из страны, сохранив нажитое".*лица, внесенные в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260930/tramp-nakonets-osoznal-kak-ukraina-bet-po-samomu-dorogomu-dlya-ssha--ekspert-mgimo-suchkov-1083508288.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, киев, россия, украина, владимир зеленский