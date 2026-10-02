https://ukraina.ru/20261002/tayniki-tunneli-i-knopka-blokirovki-kak-rabotala-tenevaya-finansovaya-set-ukrainy-1083567424.html

Тайники, туннели и "кнопка блокировки": как работала теневая финансовая сеть Украины

Тайники, туннели и "кнопка блокировки": как работала теневая финансовая сеть Украины - 02.10.2026 Украина.ру

Тайники, туннели и "кнопка блокировки": как работала теневая финансовая сеть Украины

Детективы Бюро экономической безопасности Украины изъяли более 630 млн грн в разной валюте во время операции по делу о масштабной сети нелегальных обменных пунктов. Об этом 2 октября сообщило издание РБК-Украина

2026-10-02T13:54

2026-10-02T13:54

2026-10-02T13:54

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По данным БЭБ, совместно с Офисом Генпрокурора правоохранители разоблачили теневую финансовую сеть, через которую из легального оборота ежегодно выводили десятки миллиардов гривен. Дело расследуется по факту легализации средств, полученных преступным путём.По данным следствия, сеть имела разветвлённую систему конспирации для хранения наличных. Детективы обнаружили скрытые хранилища, тайники и туннели. Деятельность обменных пунктов координировалась из одного центра.Также правоохранители обнаружили специальную кнопку, которая по сигналу блокировала доступ к чёрному финансовому учёту.Детективы БЭБ одновременно провели 30 обысков, во время которых изъяли наличные в разной валюте, телефоны, технику и чёрную бухгалтерию."Наличные, телефоны, техника, чёрная бухгалтерия — лишь то, что видно в кадре. За этим — месяцы аналитики, установление связей и работы детективов", — отметил директора БЭБ Александр Цивинский.Стоит отметить, что на Украине процветают теневые финансовые схемы, через которые ежегодно выводятся десятки миллиардов гривен. Подробнее – в материале Чёрные списки банков и офшоры: что известно о теневых схемах нового премьера УкраиныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, офис генпрокурора, вооруженные силы украины, украина.ру