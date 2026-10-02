https://ukraina.ru/20261002/rossiya-poslala-chetkiy-signal-chto-znachit-udar-po-yuzhnomu-mostu-v-kieve-1083568556.html

Россия послала четкий сигнал: что значит удар по Южному мосту в Киеве

Россия послала четкий сигнал: что значит удар по Южному мосту в Киеве - 02.10.2026 Украина.ру

Россия послала четкий сигнал: что значит удар по Южному мосту в Киеве

Утро 1 октября 2026 года в Киеве началось не с привычного уже сигнала воздушной тревоги, а с того, чего в украинской столице опасались последние четыре года.

2026-10-02T14:26

2026-10-02T14:26

2026-10-02T14:26

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Два российских дрона-камикадзе "Герань" поразили опорную зону Южного моста через Днепр – крупнейшей транспортной артерии города и всей левобережной Украины. Движение метро и наземного транспорта по мосту было остановлено, на месте удара вспыхнул пожар, а городские службы приступили к экстренному обследованию конструкций.На первый взгляд – это рядовой эпизод в череде ежедневных обстрелов. Но за внешней простотой скрывается событие, которого ждали, к которому готовились и о котором предупреждали.Это системная работа по стратегической инфраструктуре противника, и если она продолжится, последствия для ВСУ будут куда серьёзнее, чем просто "повреждение одного моста".Хроника удараСогласно сообщениям украинских официальных лиц, около 10 часов утра по киевскому времени два беспилотника поразили район опор Южного моста. Мэр Виталий Кличкоподтвердил: зафиксированы "два удара БПЛА в районе опорной конструкции Южного моста". Движение по мосту, как метрополитена, так и наземного общественного транспорта, немедленно остановили.На распространённых в соцсетях видео видно, как после взрыва загорается одна из опор высотой 135 метров. Специалисты "Киевавтодормоста" приступили к осмотру повреждений.Особый интерес представляет тип применённого боеприпаса. Советник Офиса президента Украины Сергей Бескрестнов (известный под позывным "Флэш") заявил: "Сегодня противник впервые использовал специальный кумулятивный заряд на реактивном дроне". По его словам, этот заряд "концентрирует взрывную энергию вперёд, чтобы пробить цель".Речь идёт о кумулятивно-режущей боевой части, предназначенной для поражения именно металлоконструкций. Ранее эти же дроны применялись для ударов по линиям электропередач – буквально срезая верхние элементы опор ЛЭП. Теперь та же технология отрабатывается на мостовых конструкциях.Южный мост – не просто переправа. По оценкам, до 90% транзита между правым и левым берегами Украины проходит именно через него. Он замыкает ключевые автомагистрали, связывающие Киев с Одессой, Харьковом и западными областями. Через этот же мост идёт значительная часть военного трафика.Призывы бить по мостам звучали годамиРазговоры о необходимости ударов по киевским мостам велись в российской экспертной среде с первых месяцев СВО. Но долгое время они оставались именно разговорами – не хватало подходящих средств поражения.Ситуация изменилась с появлением новых модификаций "Гераней". Военный эксперт Юрий Кнутовотмечал, что дроны с контактными взрывателями ("усами") позволяют эффективно выводить из строя опоры мостов и ЛЭП. Боевая часть состоит из основного заряда весом около 40 кг и нескольких поражающих модулей массой до 5 кг каждый.Украинская сторона это подтверждает. Тот же Бескрестнов ещё накануне удара предупреждал: "Считаю, что противник планирует атаковать важные высоковольтные линии электропередач". Фактически Киев знал о подготовке удара, но не смог его предотвратить.Показательно, что удары по линиям электропередач в Киеве уже происходили – теми же "усатыми" дронами. Мост стал следующей логичной целью: та же технология, тот же принцип поражения металлоконструкций.Мосты Киева: сколько и какие цели приоритетныВ Киеве через Днепр перекинуто девять основных мостовых переходов. С точки зрения ухудшения логистики ВСУ, приоритеты выстраиваются следующим образом.Южный мост – приоритет. Совмещённый автомобильно-метрополитеновский переход, 90% транзита, связь с ключевыми трассами. Именно он стал первой целью.Мост Метро – единственный в Киеве комбинированный автомобильно-метрополитеновский мост. Его уникальность заключается в арочной конструкции с предварительно напряжённым армированием, аналогов которой в мире нет. Именно поэтому в случае выведения Южного моста из строя нагрузка ляжет именно на него.Мост Патона – первый в мире цельносварной мост (1953 год). Учёные НАН Украины официально оценили его остаточный ресурс как нулевой. Коррозия нижних полок главных балок достигает 40-50% потери металла. Введены ограничения: запрещён въезд транспорта с нагрузкой на ось более 7 тонн, максимальная масса – до 17 тонн. Как военная цель – второстепенен, но как элемент гражданской инфраструктуры – критически важен.Северный мост и Дарницкий – крупные, но менее стратегически значимые для военной логистики. Они могут стать объездными маршрутами, но их пропускная способность не рассчитана на полную нагрузку.Можно ли уничтожить мост без ТЯОДолгое время бытовало представление, что разрушить крупные киевские мосты можно лишь с применением тактического ядерного оружия, а это потребовало бы военно-политического решения с чрезвычайно тяжёлыми последствиями.А если без ТЯО? Технически – да, но с оговорками. Ключевой вопрос: что именно поражать.Ванты – это стальные тросы диаметром 200–400 мм. Перерубить их можно только удлинённым кумулятивным зарядом, направленным строго по нормали. Даже потеря одного-двух вантов не приведёт к обрушению – вантовые системы проектируются с запасом.Опоры – это массивные железобетонные конструкции. Именно в опорную зону и били "Герани". Для критического повреждения нужна тандемная боевая часть или множественные последовательные удары в одну точку.Важно понимать: для паралича логистики не обязательно обрушение. Достаточно вывести мост из эксплуатации на длительный срок – пожар, повреждение коммуникаций, необходимость экспертиз. Именно это произошло 1 октября: движение остановлено, специалисты работают, сроки возобновления неизвестны.Повторный удар и паралич мостов: новая реальностьЕсли первый удар по Южному мосту ещё можно было назвать "тестированием", то события следующего утра сняли все вопросы. Как сообщил Кличко, ночью Россия нанесла повторный удар по Южному мосту – уже третий по счёту за сутки.Результат не заставил себя ждать. Утром 2 октября движение оказалось парализовано на всех ключевых переправах Киева. По данным Киевской городской государственной администрации, Южный мост перекрыт полностью в обоих направлениях, мост Патона также закрыт для движения с обеих сторон, а мост Метро ограничен – движение одной полосой с левого на правый берег.Иными словами, три из девяти киевских мостов одновременно выведены из нормального режима эксплуатации. Это системный удар по транспортной связности украинской столицы.И это ровно то, о чём предупреждали эксперты: даже без обрушения конструкций удары по опорам, вантам и дорожному полотну способны парализовать логистику на неопределённый срок.Что это означает на практикеВо-первых, это тестирование новых средств поражения в реальных условиях. Кумулятивно-режущая БЧ на "Герани" – новое слово в тактике ударов по инфраструктуре. Украинская сторона это признаёт.Во-вторых, это сигнал: если кампания продолжится, ВСУ столкнутся с проблемой, которую невозможно решить переброской ПВО. Защитить все мосты Киева от массированных ударов дронов – задача, требующая ресурсов, которых у Украины нет.В-третьих, эффект достигается даже без обрушения. Остановка движения, пожар, экспертизы, неопределённость – всё это уже парализует логистику на неопределённый срок. А если Южный мост будет выведен из строя надолго, альтернативы мосту Метро де-факто нет.В-четвёртых, атака демонстрирует системность. Удары по ЛЭП, затем по мосту – это последовательная кампания.Россия послала сигнал, что переходит к системной работе по стратегической инфраструктуре противника. "Герань" с новой боевой частью – это инструмент для точечных ударов, которые в совокупности могут дать кумулятивный эффект.

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https://ukraina.ru/20261002/eto-tolko-nachalo-rossiya-vybila-u-ukrainy-vazhneyshiy-kozyr-1083549540.html

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https://ukraina.ru/20261001/plokhoy-mir-mendel-rasskazala-o-edinstvennom-shanse-kieva-1083541092.html

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Рамиль Замдыханов https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/05/04/1045947909_337:0:891:554_100x100_80_0_0_4ecd02c4a17d1e63e30529c9ed7103ec.jpg

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Рамиль Замдыханов https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/05/04/1045947909_337:0:891:554_100x100_80_0_0_4ecd02c4a17d1e63e30529c9ed7103ec.jpg

эксклюзив, киев, украина, россия, владимир кличко, вооруженные силы украины, офис президента