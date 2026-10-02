https://ukraina.ru/20261002/kak-zelenskiy-khotel-obmanut-es-i-chto-iz-etogo-poluchilos-1083568304.html

Как Зеленский хотел обмануть Евросоюз. И что из этого получилось

Как Зеленский хотел обмануть Евросоюз. И что из этого получилось - 02.10.2026 Украина.ру

Как Зеленский хотел обмануть Евросоюз. И что из этого получилось

Кажется, где-то в высоких кабинетах Европейского союза неожиданно, образно говоря, "сдох медведь". Есть такое выражение в запрещенном на Украине русском языке, обозначающее резкую перемену в отношениях между людьми, организациями или странами.

2026-10-02T14:35

2026-10-02T14:35

2026-10-02T16:38

украина

киев

брюссель

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

дмитрий кулеба

ес

bloomberg

еврокомиссия

мнения

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Как сообщило агентство Bloomberg 2 октября, ЕС отказал Киеву в дополнительном финансировании на 27 миллиардов евро. Вот так вот просто: взяли и обломили надежды режима Зеленского на жирное финансирование до конца текущего года.Как теперь будет жить Офис президента, Верховная рада, министры, прокуроры (кроме Генерального, он – сбежал), судьи, ТЦКашники и прочая челядь, приближенная к принятию решений, непонятно. Денег нет, как жить, если не красть и не получать взятки и откаты с контрактов? Ради чего все эти люди стояли сначала на баррикадах Евромайдана, затем топили за скорейшее вступление в ЕС и НАТО, потом запрещали русский язык и каноническую православную церковь и, наконец, носили неподъемные сумки с кэшем в парламент?Как-то не по-украински получается…Но, кстати (а, хотя и не кстати, а на самом деле очень важно) речь идет вовсе не о том, что Украина, хотя и неспеша, но верно, проигрывает войну России. Этого как раз в Брюсселе как будто бы не замечают. То есть в ЕС готовы финансировать войну до того самого "последнего украинца", который, по меткому выражению экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, готов выйти защищать свою страну с лопатой в руках. Нет, речь совсем о другом.Не нравится ЕС, что украинский режим дурит руководство Евросоюза в лице Урсулы фон дер Ляйен и ее высокого окружения, а Европейский союз уже четвертый год, кормя обещаниями, доит.Первый звоночек, как сообщил всё тот же вездесущий Bloomberg, прозвучал для Зеленского чуть более недели назад на Генассамблее ООН, где главу украинского режима фон дер Ляйен приняла без присущей ей сахаристости в глазах и объятий под вспышки фотокамер. Разговор между ними состоялся крайне нелицеприятный, но подробности не сообщались. Зато фон дер Ляйен, проявив чудеса лицемерия, сумела сохранить хорошую для Зеленского мину при его же плохой игре с ней. И написала в соцсети "Х", что, чего бы там ни было, а деньги и поддержку ЕС в войне Украина получит. Не стала, короче, выносить сор из ЕСовской избы.Зато вездесущие журналисты, не только блумберговские, но немецкие и некоторые другие, доискались до правды через свои неофициальные контакты с аппаратом фон дер Ляйен. И выяснилось удивительное.Еврокомиссия (и в целом Евросоюз) действительно отклонили просьбу Украины досрочно выдать средства по кредиту для покрытия возникшего дефицита военного и гражданского бюджета на 27 миллиардов евро (около 30 миллиардов долларов).Причин этому несколько.Во-первых, отсутствие четкой калькуляции. В ЕС прямо заявили, что хотят сначала получить детальное и прозрачное экономическое объяснение того, как именно сформировалась эта "гигантская дыра" в бюджете. Вообще-то Брюссель, контролирующий Украину во всем, что касается денег, оспаривает саму конечную цифру, считая, что реальные неотложные потребности Украины завышены. Просто раньше в ЕС глядели на запросы Киева глазами, которые застили слезы умиления. А теперь, когда Киев обнаглел и требует все сразу и вперед, слезы умиления высохли.Во-вторых, ознакомившись с запросом Украины на внеочередной транш, в ЕС настаивают на жестком разграничении "гражданского" и "военного" бюджетов. Дело в том, что, как пояснила посол ЕС на Украине Катарина Матернова, европейские партнеры четко разделяют эти две сферы.Согласно расчетам ЕС, гражданская сфера (социальные выплаты, зарплаты госаппарата) на текущий период полностью обеспечена за счет уже выделенных программ. То есть Евросоюз и так уже взял на себя содержание государства Украина.А чего же не хватает Киеву?Денег на войну. Рост дефицита зафиксирован именно в оборонном секторе украинского режима из-за интенсивных боевых действий. Но тут-то и есть проблема.Дело в том, что, по законам ЕС, средства общеевропейского бюджета не могут напрямую использоваться для финансирования военных нужд. Поскольку в том случае, если ЕС даст деньги на войну напрямую, получается совсем не комильфо – ЕС тогда, будучи глубоко (во всяком случае пока не произошло иного) гражданской организацией за деньги европейских стран финансирует военные действия против России, с чем некоторые страны и их правительства не согласны.В-третьих, украинский режим, со свойственным ему показным инфантилизмом, проигнорировал в своей просьбе внеочередного финансирования доли других доноров.Потому что кредитный пакет ЕС изначально рассчитывался математически так, чтобы покрывать только две трети финансовых потребностей Украины. Оставшуюся треть должны брать на себя третьи страны – включая весь дефицит. А Киев в своем запросе к Еврокомиссии нарушил эту пропорцию, перекладывая на ЕС обязательства, которые должны закрывать другие международные партнеры (Канада, Япония, Норвегия). То есть, грубо говоря, Зеленский хотел получить за одно и то же деньги и с ЕС, и с третьих стран. Но в Брюсселе узрели эту хитрость – и погрозили ему пальчиком.И, наконец, в-четвертых. А почему бы украинскому режиму, решили в Брюсселе, не найти деньги на войну в своей стране? Взять, к примеру так называемую "теневую экономику". Аудиторы ЕС указывают на то, что Киев в своих расчетах недооценивает возможности внутренних налоговых поступлений. Брюссель считает, что при эффективной борьбе с теневым сектором и реформе таможни Украина способна покрыть значительную часть этого дефицита самостоятельно, не прибегая к экстренным внешним займам.И тут мы возвращаемся к началу нашего увлекательного рассказа о финансовых злоключениях украинского режима. Как жить тем же таможенникам, теневикам-предпринимателям, которые не платили налоги и таможенные пошлины и спали себе спокойно? Что теперь: либо платить, либо не спать?Короче, в Брюсселе, отказывая режиму Зеленского во внеочередном кредите в 27 млрд долларов, просто решили, что Киев использует некорректное математическое моделирование и объединяет все статьи расходов в одну "критическую дыру". Таким образом, по мнению ЕС, украинский режим оказывает политическое давление на союзников с целью получить деньги авансом, что в итоге просто перенесет финансовый коллапс на последующие годы.А этого, как видно, в Брюсселе очень не любят – когда их держат за безотказных дойных коров и при этом втюхивают откровенную бухгалтерскую лажу. Что-что, а деньги считать в Еврокомиссии умеют.Ну, и чем же это всё закончится?А закончится это выделением… кредита Украине. Ну, может быть, в меньшей сумме и с более прозрачными и детальными расчетами, и не сегодня-завтра, а через неделю или две, но деньги дадут. Потому что дело ведь не в финансах. Вернее, не только в них, а в той войне, которую руками несчастных украинцев Европа (включая Великобританию) ведет с Россией. Постоит Зеленский в финансовом углу за нехорошее поведение – и простят его ЕСовские начальники. И деньги получит. Глава украинского режима это хорошо понимает.Поэтому, кстати, Зеленский, который несколько месяцев (вместо положенных по закону 15 дней) держал на своем столе неподписанным закон о реформе энергетики, что тоже стало, хоть и не главным, но важным препятствием в выделении Украине кредита, в ночь с 1 на 2 октября его подписал.А вот антикоррупционные законы, которые лежат на его столе в той же стопке, пока подписывать не стал. Это уж совсем будет не по-украински, чтобы всех сразу лишить теневых и нелегальных доходов. Такой кошке хвост надо резать по кусочкам…О том, почему на Западе в упор не видят украинскую катастрофу - в статье Захара Виноградова "Почему Запад так безжалостен к Украине"

https://ukraina.ru/20261002/zelenskiy-razmenivaet-zhizni-ukraintsev-na-dengi-eksperty-o-buduschem-ukrainy-1083542522.html

https://ukraina.ru/20260930/adskaya-noch-v-proshedshie-sutki-na-ukraine-proizoshli-katastroficheskie-sobytiya-1083527944.html

https://ukraina.ru/20260928/rossiyskaya-armiya-lishaet-zelenskogo-ego-glavnogo-oruzhiya-1083471353.html

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Захар Виноградов https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

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украина, киев, брюссель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, дмитрий кулеба, ес, bloomberg, еврокомиссия, мнения, захар виноградов