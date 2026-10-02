https://ukraina.ru/20261002/pomosch-uzhe-ne-doydet-ekspert-o-katastrofe-okruzhennykh-podrazdeleniy-vsu-pod-kharkovom-1083548364.html

"Помощь уже не дойдет": эксперт о катастрофе окруженных подразделений ВСУ под Харьковом

"Помощь уже не дойдет": эксперт о катастрофе окруженных подразделений ВСУ под Харьковом - 02.10.2026 Украина.ру

"Помощь уже не дойдет": эксперт о катастрофе окруженных подразделений ВСУ под Харьковом

Положение частей ВСУ под Харьковом значительно ухудшилось из-за разрезания единой обороны на кольца окружения. Помощь по земле вряд ли к ним уже дойдет, а по воздушному мосту снаряды и оружие не доставить. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-10-02T04:30

2026-10-02T04:30

2026-10-02T04:30

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Комментируя положение окруженных украинских частей на северо-востоке Харьковской области, полковник Алехин заявил, что помощь по земле к ним уже не придет.Военный эксперт сообщил, что положение украинских частей значительно ухудшилось из-за разрезания единой обороны на кольца окружения. "Помощь по земле вряд ли к ним уже дойдет, потому что наши войска установили плотный огневой контроль и стараются не допускать прорывов по деблокированию", — пояснил он.По информации собеседника издания, исходя из оперативно-тактической ситуации, штурмовые группы группировки войск "Север" выбрали самый верный и эффективный тактический способ уничтожения сил врага. "Каждый день за счет него освобождаются населенные пункты. И, судя по тому, что продвижение идет, противник долго не продержится", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что по воздушному мосту враг еще получает продовольствие и медикаменты. "Снаряды и оружие таким путем не доставить. Так что выбор у них прост — плен или уничтожение", — резюмировал Геннадий Алехин.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом пытаются найти выход из оперативных ловушек и огневых мешков" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО" на сайте Украина.ру.

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