"Помощь уже не дойдет": эксперт о катастрофе окруженных подразделений ВСУ под Харьковом - 02.10.2026 Украина.ру
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"Помощь уже не дойдет": эксперт о катастрофе окруженных подразделений ВСУ под Харьковом
"Помощь уже не дойдет": эксперт о катастрофе окруженных подразделений ВСУ под Харьковом - 02.10.2026 Украина.ру
"Помощь уже не дойдет": эксперт о катастрофе окруженных подразделений ВСУ под Харьковом
Положение частей ВСУ под Харьковом значительно ухудшилось из-за разрезания единой обороны на кольца окружения. Помощь по земле вряд ли к ним уже дойдет, а по воздушному мосту снаряды и оружие не доставить. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-10-02T04:30
2026-10-02T04:30
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Комментируя положение окруженных украинских частей на северо-востоке Харьковской области, полковник Алехин заявил, что помощь по земле к ним уже не придет.Военный эксперт сообщил, что положение украинских частей значительно ухудшилось из-за разрезания единой обороны на кольца окружения. "Помощь по земле вряд ли к ним уже дойдет, потому что наши войска установили плотный огневой контроль и стараются не допускать прорывов по деблокированию", — пояснил он.По информации собеседника издания, исходя из оперативно-тактической ситуации, штурмовые группы группировки войск "Север" выбрали самый верный и эффективный тактический способ уничтожения сил врага. "Каждый день за счет него освобождаются населенные пункты. И, судя по тому, что продвижение идет, противник долго не продержится", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что по воздушному мосту враг еще получает продовольствие и медикаменты. "Снаряды и оружие таким путем не доставить. Так что выбор у них прост — плен или уничтожение", — резюмировал Геннадий Алехин.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом пытаются найти выход из оперативных ловушек и огневых мешков" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО" на сайте Украина.ру.
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"Помощь уже не дойдет": эксперт о катастрофе окруженных подразделений ВСУ под Харьковом

04:30 02.10.2026
 
© Фото : freedome.org.ua
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© Фото : freedome.org.ua
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Положение частей ВСУ под Харьковом значительно ухудшилось из-за разрезания единой обороны на кольца окружения. Помощь по земле вряд ли к ним уже дойдет, а по воздушному мосту снаряды и оружие не доставить. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Комментируя положение окруженных украинских частей на северо-востоке Харьковской области, полковник Алехин заявил, что помощь по земле к ним уже не придет.
Военный эксперт сообщил, что положение украинских частей значительно ухудшилось из-за разрезания единой обороны на кольца окружения. "Помощь по земле вряд ли к ним уже дойдет, потому что наши войска установили плотный огневой контроль и стараются не допускать прорывов по деблокированию", — пояснил он.
По информации собеседника издания, исходя из оперативно-тактической ситуации, штурмовые группы группировки войск "Север" выбрали самый верный и эффективный тактический способ уничтожения сил врага.
"Каждый день за счет него освобождаются населенные пункты. И, судя по тому, что продвижение идет, противник долго не продержится", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что по воздушному мосту враг еще получает продовольствие и медикаменты. "Снаряды и оружие таким путем не доставить. Так что выбор у них прост — плен или уничтожение", — резюмировал Геннадий Алехин.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом пытаются найти выход из оперативных ловушек и огневых мешков" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО" на сайте Украина.ру.
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