https://ukraina.ru/20261002/krasnaya-dorozhka-dlya-ubiyts-polskiy-evrodeputat-trebuet-zakryt-granitsu-dlya-ukraintsev-1083569506.html

"Красная дорожка для убийц": польский евродепутат требует закрыть границу для украинцев

"Красная дорожка для убийц": польский евродепутат требует закрыть границу для украинцев - 02.10.2026 Украина.ру

"Красная дорожка для убийц": польский евродепутат требует закрыть границу для украинцев

Варшава обязана немедленно отменить безвизовый режим для граждан Украины и заблокировать въезд в страну участникам боевых действий, призвала в соцсети X депутат Европейского парламента от Польши Эва Заянчковская-Херник

2026-10-02T14:31

2026-10-02T14:31

2026-10-02T14:32

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По её словам, бесконтрольный наплыв украинцев провоцирует критические проблемы в сфере внутренней безопасности государства.Поводом для резкого заявления евродепутата послужили недавние трагические события в городе Ярославе: бывший украинский военнослужащий устроил поножовщину на территории местного аббатства. Нападавший ранил пять человек, включая троих священнослужителей, один из которых позже скончался в больнице, а еще двое находятся в критическом состоянии. Одновременно с этим в Варшаве объявили о создании украинской организации под названием "Корпус ветеранов".Заянчковская-Херник назвала политику польского руководства крайней безответственностью и полной глупостью. Она подчеркнула, что пока польские силовые ведомства и руководство полиции открыто бьют тревогу из-за рисков, исходящих от возвращающихся с фронта украинских ветеранов, официальные власти "расстилают перед ними красную дорожку" и продолжают пускать их в страну.Польский политик призвала к радикальному пересмотру миграционных правил, заявив, что без жестких мер Польшу захлестнет волна новых трагедий. Евродепутат потребовала полностью запретить пересечение границы для украинских ветеранов, вернуть полноценный визовый режим, ввести обязательную проверку на наличие судимостей для всех въезжающих иностранцев непосредственно на кордоне, а также применять беспощадную и моментальную депортацию за любое нарушение польских законов.Подробнее о недавней трагедии - в материале Гражданин Украины устроил поножовщину в польском монастыре, погиб священнослужитель на сайте Украина.ру.

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