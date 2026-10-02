Торопит Европу: Зеленский пожаловался на затянувшийся ремонт истребителей - 02.10.2026 Украина.ру
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Торопит Европу: Зеленский пожаловался на затянувшийся ремонт истребителей
Торопит Европу: Зеленский пожаловался на затянувшийся ремонт истребителей - 02.10.2026 Украина.ру
Торопит Европу: Зеленский пожаловался на затянувшийся ремонт истребителей
Около половины истребителей F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) слишком долго находятся в ремонте и на техобслуживании в Европе, посетовал Владимир Зеленский, передает Financial Times
2026-10-02T10:39
2026-10-02T10:51
новости
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Его слова подтверждают и данные издания Wall Street Journal, которое недавно отметило, что в Бельгии на восстановление одного такого самолета уходит до 40 недель. По информации источников WSJ, при сохранении текущих темпов Украина рискует полностью довести до неисправного состояния весь свой парк F-16 уже к концу текущего года. Неспособность оперативно организовать обслуживание авиатехники провоцирует полноценный кризис противовоздушной обороны, констатировал отставной офицер ВВС США Дэвид Дептула.Помимо провала авиационной программы, Зеленский признал наличие серьезных сложностей при попытках наладить производство собственных беспилотников для перехвата передовых российских БПЛА. По данным Financial Times, эта гонка столкнулась с трудностями из-за жесткой нехватки моторов. Зеленский уточнил, что Украина вынуждена импортировать огромный объем двигателей для беспилотников-перехватчиков. И хотя часть комплектующих страна пытается производить самостоятельно, имеющихся мощностей все равно недостаточно для нужд армии.О других проблемах Киева - в материале Зеленский признал паралич военного производства из-за пустой казны на сайте Украина.ру.
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новости, европа, украина, бельгия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ввс
Новости, Европа, Украина, Бельгия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВВС

Торопит Европу: Зеленский пожаловался на затянувшийся ремонт истребителей

10:39 02.10.2026 (обновлено: 10:51 02.10.2026)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Около половины истребителей F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) слишком долго находятся в ремонте и на техобслуживании в Европе, посетовал Владимир Зеленский, передает Financial Times
Его слова подтверждают и данные издания Wall Street Journal, которое недавно отметило, что в Бельгии на восстановление одного такого самолета уходит до 40 недель. По информации источников WSJ, при сохранении текущих темпов Украина рискует полностью довести до неисправного состояния весь свой парк F-16 уже к концу текущего года.
Неспособность оперативно организовать обслуживание авиатехники провоцирует полноценный кризис противовоздушной обороны, констатировал отставной офицер ВВС США Дэвид Дептула.
Помимо провала авиационной программы, Зеленский признал наличие серьезных сложностей при попытках наладить производство собственных беспилотников для перехвата передовых российских БПЛА. По данным Financial Times, эта гонка столкнулась с трудностями из-за жесткой нехватки моторов.
Зеленский уточнил, что Украина вынуждена импортировать огромный объем двигателей для беспилотников-перехватчиков. И хотя часть комплектующих страна пытается производить самостоятельно, имеющихся мощностей все равно недостаточно для нужд армии.
О других проблемах Киева - в материале Зеленский признал паралич военного производства из-за пустой казны на сайте Украина.ру.
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