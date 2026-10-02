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"Мы не позволим себя разделить": Мерц обвинил АдГ в связях с Россией

"Мы не позволим себя разделить": Мерц обвинил АдГ в связях с Россией - 02.10.2026 Украина.ру

"Мы не позволим себя разделить": Мерц обвинил АдГ в связях с Россией

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что партия "Альтернатива для Германии" якобы пользуется поддержкой России и имеет спонсоров из Москвы. Об этом 2 октября сообщило агентство Bloomberg

2026-10-02T10:12

2026-10-02T10:12

2026-10-02T10:12

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В материале отмечается, что Мерц, "не приведя конкретных доказательств предполагаемой поддержки со стороны Москвы", сделал это заявление в четверг в Мюнстере."Мы не позволим себя разделить — ни гибридными атаками, ни ненавистью, разжигаемой в социальных сетях ботами, контролируемыми Москвой, ни лозунгами "Альтернативы для Германии" и их российских спонсоров", — заявил Мерц.Канцлер утверждает, что Москва якобы хочет "дестабилизировать" Берлин с целью ослабить поддержку Украины.До этого рейтинг Мерца опустился до самого низкого уровня, который когда-либо фиксировался среди канцлеров Германии. Согласно исследованию, только 10% опрошенных выразили удовлетворённость его работой. Ещё 88% оказались недовольны или совершенно недовольны его деятельностью.О провале партии Мерца – подробнее в статье Позор канцлера Мерца: проукраинские партии Германии унизительно проиграли выборыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, германия, москва, россия, фридрих мерц, bloomberg