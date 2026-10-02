Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 02.10.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 02.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:40 мск 2 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-02T04:44
2026-10-02T04:45
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 1 октября и в ночь на 2 октября объявлялась в Краснодарском крае, в Саратовской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Ростовской, Брянской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Херсонской, Нижегородской, Воронежской, Астраханской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Курской, Запорожской, Тульской, Московской областях, в Мордовии, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Оренбургской, Владимирской, Самарской, Ярославской, Тамбовской областях, в Чувашии, Татарстане.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 1 октября и в ночь на 2 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (21:19 мск), Калуги (23:31 мск), Волгограда (0:27 мск), Пензы, Саратова (0:28 мск), Ульяновска (3:09 мск), Самары (3:43 мск), Бугульмы, Казани, Оренбурга (4:25 мск), Нижнекамска, Чебоксар (4:40 мск).Подмосковные аэропорты Внуково и Нижнего Новгорода в настоящее время принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.К этому часу ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 227 украинских беспилотников, за сутки — 557.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, краснодарский край, крым, днр, лнр, саратовская область, воронежская область, ростовская область, белгородская область, запорожская область, севастополь, брянская область, пенза, ульяновская область, волгоградская область, херсонская область, нижегородская область, липецк, калужская область, курская область, московская область, оренбургская область, самара, татарстан, казань, ярославль, сочи, внуково, нижний новгород, аэропорты, аэропорт, росавиация, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, пво
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

04:44 02.10.2026 (обновлено: 04:45 02.10.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:40 мск 2 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 1 октября и в ночь на 2 октября объявлялась в Краснодарском крае, в Саратовской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Ростовской, Брянской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Херсонской, Нижегородской, Воронежской, Астраханской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Курской, Запорожской, Тульской, Московской областях, в Мордовии, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Оренбургской, Владимирской, Самарской, Ярославской, Тамбовской областях, в Чувашии, Татарстане.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 1 октября и в ночь на 2 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (21:19 мск), Калуги (23:31 мск), Волгограда (0:27 мск), Пензы, Саратова (0:28 мск), Ульяновска (3:09 мск), Самары (3:43 мск), Бугульмы, Казани, Оренбурга (4:25 мск), Нижнекамска, Чебоксар (4:40 мск).
Подмосковные аэропорты Внуково и Нижнего Новгорода в настоящее время принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
К этому часу ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 227 украинских беспилотников, за сутки — 557.
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