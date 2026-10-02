https://ukraina.ru/20261002/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083551175.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 02.10.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:40 мск 2 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-10-02T04:44

2026-10-02T04:44

2026-10-02T04:45

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 1 октября и в ночь на 2 октября объявлялась в Краснодарском крае, в Саратовской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Ростовской, Брянской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Херсонской, Нижегородской, Воронежской, Астраханской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Курской, Запорожской, Тульской, Московской областях, в Мордовии, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Оренбургской, Владимирской, Самарской, Ярославской, Тамбовской областях, в Чувашии, Татарстане.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 1 октября и в ночь на 2 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (21:19 мск), Калуги (23:31 мск), Волгограда (0:27 мск), Пензы, Саратова (0:28 мск), Ульяновска (3:09 мск), Самары (3:43 мск), Бугульмы, Казани, Оренбурга (4:25 мск), Нижнекамска, Чебоксар (4:40 мск).Подмосковные аэропорты Внуково и Нижнего Новгорода в настоящее время принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.К этому часу ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 227 украинских беспилотников, за сутки — 557.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

краснодарский край

крым

днр

лнр

саратовская область

воронежская область

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