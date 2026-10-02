https://ukraina.ru/20261002/ukraina-sokhranit-minimalnuyu-zarplatu-nizhe-prozhitochnogo-minimuma-v-2027-godu-1083562722.html
Украина сохранит минимальную зарплату ниже прожиточного минимума в 2027 году
Украина сохранит минимальную зарплату ниже прожиточного минимума в 2027 году - 02.10.2026 Украина.ру
Украина сохранит минимальную зарплату ниже прожиточного минимума в 2027 году
Кабинет министров Украины планирует сохранить минимальную зарплату на уровне, не обеспечивающем базового выживания. Об этом 2 октября сообщили украинские СМИ
2026-10-02T11:53
2026-10-02T11:53
2026-10-02T11:53
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Согласно проекту бюджета на 2027 год, минимальная зарплата вырастет лишь с 8647 до 9546 гривен ($192–212), что остаётся критически низким показателем.Справедливая минимальная зарплата, по оценкам, должна была бы составлять около 17,2 тыс. гривен ($382). Вместо этого правительство заложило чуть более 9,5 тыс. гривен — примерно на 80% меньше обоснованных стандартов.Об экономическом кризисе на Украине – в материале Дыра в бюджете, черная зима и демографическая яма: Украину ждет крах экономикиБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, кабинет министров, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Кабинет министров, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Украина сохранит минимальную зарплату ниже прожиточного минимума в 2027 году
Кабинет министров Украины планирует сохранить минимальную зарплату на уровне, не обеспечивающем базового выживания. Об этом 2 октября сообщили украинские СМИ