Украина сохранит минимальную зарплату ниже прожиточного минимума в 2027 году - 02.10.2026 Украина.ру
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Украина сохранит минимальную зарплату ниже прожиточного минимума в 2027 году
Украина сохранит минимальную зарплату ниже прожиточного минимума в 2027 году - 02.10.2026 Украина.ру
Украина сохранит минимальную зарплату ниже прожиточного минимума в 2027 году
Кабинет министров Украины планирует сохранить минимальную зарплату на уровне, не обеспечивающем базового выживания. Об этом 2 октября сообщили украинские СМИ
2026-10-02T11:53
2026-10-02T11:53
новости
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россия
кабинет министров
вооруженные силы украины
украина.ру
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Согласно проекту бюджета на 2027 год, минимальная зарплата вырастет лишь с 8647 до 9546 гривен ($192–212), что остаётся критически низким показателем.Справедливая минимальная зарплата, по оценкам, должна была бы составлять около 17,2 тыс. гривен ($382). Вместо этого правительство заложило чуть более 9,5 тыс. гривен — примерно на 80% меньше обоснованных стандартов.Об экономическом кризисе на Украине – в материале Дыра в бюджете, черная зима и демографическая яма: Украину ждет крах экономикиБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, кабинет министров, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Кабинет министров, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Украина сохранит минимальную зарплату ниже прожиточного минимума в 2027 году

11:53 02.10.2026
 
© Фото : sud.ua
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© Фото : sud.ua
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Кабинет министров Украины планирует сохранить минимальную зарплату на уровне, не обеспечивающем базового выживания. Об этом 2 октября сообщили украинские СМИ
Согласно проекту бюджета на 2027 год, минимальная зарплата вырастет лишь с 8647 до 9546 гривен ($192–212), что остаётся критически низким показателем.
Справедливая минимальная зарплата, по оценкам, должна была бы составлять около 17,2 тыс. гривен ($382). Вместо этого правительство заложило чуть более 9,5 тыс. гривен — примерно на 80% меньше обоснованных стандартов.
Об экономическом кризисе на Украине – в материале Дыра в бюджете, черная зима и демографическая яма: Украину ждет крах экономики
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октября
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