Зеленский признал паралич военного производства из-за пустой казны - 02.10.2026 Украина.ру
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Зеленский признал паралич военного производства из-за пустой казны
Зеленский признал паралич военного производства из-за пустой казны - 02.10.2026 Украина.ру
Зеленский признал паралич военного производства из-за пустой казны
Владимир Зеленский признал, что острый дефицит денежных средств в украинской казне парализовал создание и серийный выпуск ключевых типов военной техники, пишет Financial Times
2026-10-02T09:54
2026-10-02T09:54
новости
украина
киев
владимир зеленский
сергей корецкий
вооруженные силы украины
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Зеленский констатировал, что образовавшаяся в бюджете дыра заблокировала как проектирование, так и массовое производство критически важных видов вооружений.Накануне издание Politico писало, что целевые денежные резервы, накопленные Украиной для ведения боевых действий, находятся на грани полного истощения. О переходе правительства на рельсы максимального урезания расходов заявлял и премьер-министр Сергей Корецкий. Причем глава кабмина признавал, что режим жесткой экономии не способен исправить ситуацию, поэтому жизнеспособность государства напрямую зависит от регулярных валютных вливаний со стороны зарубежных спонсоров, которые жестко контролируют выполнение Киевом взаимных обязательств.Подробнее - в материале Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, владимир зеленский, сергей корецкий, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Корецкий, Вооруженные силы Украины

Зеленский признал паралич военного производства из-за пустой казны

09:54 02.10.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Владимир Зеленский признал, что острый дефицит денежных средств в украинской казне парализовал создание и серийный выпуск ключевых типов военной техники, пишет Financial Times
Зеленский констатировал, что образовавшаяся в бюджете дыра заблокировала как проектирование, так и массовое производство критически важных видов вооружений.
Накануне издание Politico писало, что целевые денежные резервы, накопленные Украиной для ведения боевых действий, находятся на грани полного истощения.
О переходе правительства на рельсы максимального урезания расходов заявлял и премьер-министр Сергей Корецкий. Причем глава кабмина признавал, что режим жесткой экономии не способен исправить ситуацию, поэтому жизнеспособность государства напрямую зависит от регулярных валютных вливаний со стороны зарубежных спонсоров, которые жестко контролируют выполнение Киевом взаимных обязательств.
Подробнее - в материале Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября на сайте Украина.ру.
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