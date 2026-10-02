Еврокомиссия: вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года невозможно - 02.10.2026 Украина.ру
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Еврокомиссия: вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года невозможно
Еврокомиссия: вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года невозможно - 02.10.2026 Украина.ру
Еврокомиссия: вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года невозможно
Вступление Украины в Европейский союз с 1 января 2027 года невозможно. Об этом 2 октября заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос
2026-10-02T09:46
2026-10-02T09:46
новости
украина
черногория
киев
владимир зеленский
еврокомиссия
украина.ру
мадьяр
ес
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По её словам, дату начала членства Украины в ЕС ранее обозначил Владимир Зеленский, однако процесс вступления основывается на выполнении установленных требований, поэтому заявленные сроки нереалистичны."Дата 1 января 2027 года была установлена президентом Зеленским. Процесс вступления основан на заслугах, и очевидно, что эта дата нереальна", — уточнила она в интервью газете Corriere della Sera.Еврокомиссар подчеркнула, что в процессе присоединения к Евросоюзу не предусмотрены особые условия для отдельных стран. "В процессе приёма в ЕС нет никаких привилегий или поблажек", — заявила Кос, добавив, что союз продолжит поддерживать Киев.Она также сообщила, что сейчас к выполнению необходимых условий наиболее близка Черногория. По её словам, страна может соответствовать всем критериям в конце текущего или начале следующего года. Следом за Черногорией идёт Албания, а затем — Молдавия и Украина.Напомним, многие европейские страны выступают против вступления Украины в ЕС. Так, Венгрия заявила, что это обернётся настоящей катастрофой для всего объединения.В начале июня Мадьяр заявлял, что после соглашения с Киевом по правам закарпатских венгров Будапешт не будет препятствовать началу переговоров, однако страна по-прежнему против ускоренного вступления любой страны, включая Украину – подробнее в материале Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕСВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, черногория, киев, владимир зеленский, еврокомиссия, украина.ру, мадьяр, ес
Новости, Украина, Черногория, Киев, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Украина.ру, Мадьяр, ЕС

Еврокомиссия: вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года невозможно

09:46 02.10.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Вступление Украины в Европейский союз с 1 января 2027 года невозможно. Об этом 2 октября заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос
По её словам, дату начала членства Украины в ЕС ранее обозначил Владимир Зеленский, однако процесс вступления основывается на выполнении установленных требований, поэтому заявленные сроки нереалистичны.
"Дата 1 января 2027 года была установлена президентом Зеленским. Процесс вступления основан на заслугах, и очевидно, что эта дата нереальна", — уточнила она в интервью газете Corriere della Sera.
Еврокомиссар подчеркнула, что в процессе присоединения к Евросоюзу не предусмотрены особые условия для отдельных стран.
"В процессе приёма в ЕС нет никаких привилегий или поблажек", — заявила Кос, добавив, что союз продолжит поддерживать Киев.
Она также сообщила, что сейчас к выполнению необходимых условий наиболее близка Черногория. По её словам, страна может соответствовать всем критериям в конце текущего или начале следующего года. Следом за Черногорией идёт Албания, а затем — Молдавия и Украина.
Напомним, многие европейские страны выступают против вступления Украины в ЕС. Так, Венгрия заявила, что это обернётся настоящей катастрофой для всего объединения.
В начале июня Мадьяр заявлял, что после соглашения с Киевом по правам закарпатских венгров Будапешт не будет препятствовать началу переговоров, однако страна по-прежнему против ускоренного вступления любой страны, включая Украину – подробнее в материале Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС
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