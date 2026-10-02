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"Выставили лжецом": президент Южной Кореи отверг попытки Киева замять скандал с пленными

"Выставили лжецом": президент Южной Кореи отверг попытки Киева замять скандал с пленными - 02.10.2026 Украина.ру

"Выставили лжецом": президент Южной Кореи отверг попытки Киева замять скандал с пленными

Украина вместо официальных извинений и признания секретных соглашений о передаче пленных занимается раздуванием темы войны на Корейском полуострове, заявил 2 октября в соцсети X президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён

2026-10-02T11:57

2026-10-02T11:57

2026-10-02T11:57

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Он подчеркнул, что, отрицая существование закрытых договоренностей, Киев фактически выставил его "лжецом", и пригрозил украинской стороне "дополнительными мерами". Южнокорейский лидер выразил глубокое сожаление действиями Киева, отметив, что украинские власти сами просили не разглашать информацию из-за деликатности темы, но затем в одностороннем порядке нарушили соглашение.Дипломатический кризис обострился после выступления Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября, где он публично объявил об отправке в Южную Корею двух пленных северокорейских военнослужащих. Администрация Ли Чжэ Мёна назвала позицию Украины "ложной", уточнив, что режим секретности запрашивался Киевом ради безопасности самих пленных и их семей. А представитель правящей южнокорейской партии "Тобуро" Ким Бён Чжу призвал немедленно пересмотреть и заблокировать предоставление Киеву гуманитарной и экономической помощи.Накануне Киев попытался погасить разгорающийся скандал: глава МИД Украины Андрей Сибига в общении с прессой призвал не называть случившееся "инцидентом", предложив термин "дипломатическое недоразумение". Сибига назвал Южную Корею стратегически важным партнером и выразил надежду на скорейшее урегулирование разногласий.Однако примирительный тон Киева Ли Чжэ Мёна не удовлетворил. По словам корейского лидера, вместо признания фактов Украина начала заявлять о неизбежности столкновения Севера и Юга.Подробнее - в материале Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателем на сайте Украина.ру.

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