Кличко объявил о закрытии трех главных мостов через Днепр - 02.10.2026 Украина.ру
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Кличко объявил о закрытии трех главных мостов через Днепр
Кличко объявил о закрытии трех главных мостов через Днепр - 02.10.2026 Украина.ру
Кличко объявил о закрытии трех главных мостов через Днепр
В украинской столице ввели жесткие ограничения на перемещение транспорта по ключевым переправам через Днепр, парализовав движение между берегами, сообщил 2 октября в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко
2026-10-02T12:40
2026-10-02T13:08
новости
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Он уточнил, что Южный мост полностью закрыт для проезда автомобилей и общественного транспорта в обоих направлениях.Помимо этого, серьезные ограничения коснулись и других объектов: на мосту Патона движение заблокировано для всех транспортных потоков, следующих с правого берега на левый. На мосту Метро городские службы ввели частичный запрет, оставив для движения всего одну полосу по направлению с левобережья на правый берег.Ранее в украинских СМИ появлялись сообщения о серии мощных взрывов, прогремевших в Киеве, в том числе непосредственно в районе Южного моста.В свою очередь, Минобороны России 2 октября информировало, что в ходе ночной атаки беспилотников в Киеве был успешно поражен автожелезнодорожный мост через Днепр. В ведомстве подчеркнули, что данный стратегический объект обеспечивал оперативную переброску подразделений ВСУ и логистические поставки военных грузов для украинской группировки в Донбассе. Кроме того, российские БПЛА поразили электроподстанцию "Киевская" у Наливайковки, питавшую объекты ВПК, производственный комплекс в порту Измаила и военный сухогруз в акватории Черного моря.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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новости, днепр, киев, россия, виталий кличко, впк, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Днепр, Киев, Россия, Виталий Кличко, ВПК, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Кличко объявил о закрытии трех главных мостов через Днепр

12:40 02.10.2026 (обновлено: 13:08 02.10.2026)
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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В украинской столице ввели жесткие ограничения на перемещение транспорта по ключевым переправам через Днепр, парализовав движение между берегами, сообщил 2 октября в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко
Он уточнил, что Южный мост полностью закрыт для проезда автомобилей и общественного транспорта в обоих направлениях.
Помимо этого, серьезные ограничения коснулись и других объектов: на мосту Патона движение заблокировано для всех транспортных потоков, следующих с правого берега на левый. На мосту Метро городские службы ввели частичный запрет, оставив для движения всего одну полосу по направлению с левобережья на правый берег.
Ранее в украинских СМИ появлялись сообщения о серии мощных взрывов, прогремевших в Киеве, в том числе непосредственно в районе Южного моста.
В свою очередь, Минобороны России 2 октября информировало, что в ходе ночной атаки беспилотников в Киеве был успешно поражен автожелезнодорожный мост через Днепр. В ведомстве подчеркнули, что данный стратегический объект обеспечивал оперативную переброску подразделений ВСУ и логистические поставки военных грузов для украинской группировки в Донбассе.
Кроме того, российские БПЛА поразили электроподстанцию "Киевская" у Наливайковки, питавшую объекты ВПК, производственный комплекс в порту Измаила и военный сухогруз в акватории Черного моря.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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