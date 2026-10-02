"Западная гегемония рушится": главный прогноз Путина, который обсуждает весь мир - 02.10.2026 Украина.ру
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"Западная гегемония рушится": главный прогноз Путина, который обсуждает весь мир
"Западная гегемония рушится": главный прогноз Путина, который обсуждает весь мир - 02.10.2026 Украина.ру
"Западная гегемония рушится": главный прогноз Путина, который обсуждает весь мир
Выступление президента России Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" стало одной из главных тем мировых СМИ. Разберем, что пишут ведущие информационные агентства после выступления российского лидера
2026-10-02T13:17
2026-10-02T13:17
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Associated Press: "Путин подтвердил давнюю позицию Москвы: Россия не планирует нападать на европейские страны, но ответит на агрессию "всеми имеющимися вооружениями" в своём арсенале".The Times of India: "Путин высоко оценил усилия премьера Моди по прекращению конфликта на Украине, заявив, что у того есть "хорошие идеи" для достижения мирного урегулирования".Informer: "Путин открыто поддержал Вучича, отметив стремление Сербии к сотрудничеству с Россией — настрой, который в России высоко ценят и на который отвечают взаимностью".Би-би-си: "Путин заявил, что международные конфликты, скорее всего, будут продолжаться, однако ситуация улучшится по мере ослабления "западной гегемонии"".14 Achshav: "Путин затронул тему растущей напряжённости в отношениях с Европой, подчеркнув, что Россия "никого не пугает", и предостерег от мер, которые, по его словам, могут привести к дальнейшей эскалации".Mainichi Shimbun: "Путин заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Японией, однако обеспокоена её планами по милитаризации. Эти заявления рассматриваются как попытка сдержать дальнейшее ухудшение японо-российских отношений после его первой поездки на северные территории в середине августа".United News of India: "Путин призвал к совместному поиску выхода из украинского конфликта, заявив, что страна прокладывает собственный курс в будущее и готова сотрудничать с другими странами в этом направлении".Al-Mamlaka: "Путин дал понять, что Москва может прибегнуть к использованию всех видов вооружений, включая ядерное, если силы НАТО нападут на Калининградскую область, но при этом подчеркнул, что сам Кремль не намерен ни на кого нападать".Западная гегемония ослабевает, а многополярный мир становится реальностью. Об этом – в материале "Россия уже ведет свою войну, пусть товарищ Си повоюет за многополярный мир
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новости, россия, москва, украина, владимир путин, валдай, нато, александр вучич
Новости, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Валдай, НАТО, Александр Вучич

"Западная гегемония рушится": главный прогноз Путина, который обсуждает весь мир

13:17 02.10.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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Выступление президента России Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" стало одной из главных тем мировых СМИ. Разберем, что пишут ведущие информационные агентства после выступления российского лидера
Associated Press: "Путин подтвердил давнюю позицию Москвы: Россия не планирует нападать на европейские страны, но ответит на агрессию "всеми имеющимися вооружениями" в своём арсенале".
The Times of India: "Путин высоко оценил усилия премьера Моди по прекращению конфликта на Украине, заявив, что у того есть "хорошие идеи" для достижения мирного урегулирования".
Informer: "Путин открыто поддержал Вучича, отметив стремление Сербии к сотрудничеству с Россией — настрой, который в России высоко ценят и на который отвечают взаимностью".
Би-би-си: "Путин заявил, что международные конфликты, скорее всего, будут продолжаться, однако ситуация улучшится по мере ослабления "западной гегемонии"".
14 Achshav: "Путин затронул тему растущей напряжённости в отношениях с Европой, подчеркнув, что Россия "никого не пугает", и предостерег от мер, которые, по его словам, могут привести к дальнейшей эскалации".
Mainichi Shimbun: "Путин заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Японией, однако обеспокоена её планами по милитаризации. Эти заявления рассматриваются как попытка сдержать дальнейшее ухудшение японо-российских отношений после его первой поездки на северные территории в середине августа".
United News of India: "Путин призвал к совместному поиску выхода из украинского конфликта, заявив, что страна прокладывает собственный курс в будущее и готова сотрудничать с другими странами в этом направлении".
Al-Mamlaka: "Путин дал понять, что Москва может прибегнуть к использованию всех видов вооружений, включая ядерное, если силы НАТО нападут на Калининградскую область, но при этом подчеркнул, что сам Кремль не намерен ни на кого нападать".
Западная гегемония ослабевает, а многополярный мир становится реальностью. Об этом – в материале "Россия уже ведет свою войну, пусть товарищ Си повоюет за многополярный мир
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