https://ukraina.ru/20261002/eks-ministry-oborony-ukrainy-obyavleny-v-rozysk-detali-obvineniy-1083562580.html

Экс-министры обороны Украины объявлены в розыск: детали обвинений

Экс-министры обороны Украины объявлены в розыск: детали обвинений - 02.10.2026 Украина.ру

Экс-министры обороны Украины объявлены в розыск: детали обвинений

Следственный комитет России (СК РФ) заочно предъявил обвинения бывшим министрам обороны Украины Алексею Резникову и Михаилу Фёдорову. Об этом 2 октября сообщил руководитель управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК России Максим Денисов

2026-10-02T11:29

2026-10-02T11:29

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"В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, организован международный розыск. В суд направлены документы об их заочном аресте", — заявил Денисов в ходе оперативного совещания в Луганске.По данным следствия, Резников и Фёдоров действовали в составе организованной группы вместе с другими представителями высшего военно-политического руководства Украины. Им вменяется организация карательных операций на территории Донбасса, жестокое обращение с гражданским населением, а также применение запрещённых средств и методов ведения войны.Как отметил Денисов, бывшие министры отдавали подчинённым должностным лицам преступные приказы и указания, обеспечивая проведение военных действий против мирных жителей.Московский городской суд 30 сентября подтвердил заочный арест главы Главного управления разведки Украины Олега Иващенко. Ему предъявлено обвинение по статье о совершении теракта организованной группой, повлёкшего смерть человека. В России ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, луганск, россия, людмила денисова, александр федоров, алексей резников, следственный комитет, вооруженные силы украины, ск рф