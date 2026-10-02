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Экс-министры обороны Украины объявлены в розыск: детали обвинений
Экс-министры обороны Украины объявлены в розыск: детали обвинений - 02.10.2026 Украина.ру
Экс-министры обороны Украины объявлены в розыск: детали обвинений
Следственный комитет России (СК РФ) заочно предъявил обвинения бывшим министрам обороны Украины Алексею Резникову и Михаилу Фёдорову. Об этом 2 октября сообщил руководитель управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК России Максим Денисов
2026-10-02T11:29
2026-10-02T11:29
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"В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, организован международный розыск. В суд направлены документы об их заочном аресте", — заявил Денисов в ходе оперативного совещания в Луганске.По данным следствия, Резников и Фёдоров действовали в составе организованной группы вместе с другими представителями высшего военно-политического руководства Украины. Им вменяется организация карательных операций на территории Донбасса, жестокое обращение с гражданским населением, а также применение запрещённых средств и методов ведения войны.Как отметил Денисов, бывшие министры отдавали подчинённым должностным лицам преступные приказы и указания, обеспечивая проведение военных действий против мирных жителей.Московский городской суд 30 сентября подтвердил заочный арест главы Главного управления разведки Украины Олега Иващенко. Ему предъявлено обвинение по статье о совершении теракта организованной группой, повлёкшего смерть человека. В России ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, луганск, россия, людмила денисова, александр федоров, алексей резников, следственный комитет, вооруженные силы украины, ск рф
Новости, Украина, Луганск, Россия, Людмила Денисова, Александр Федоров, Алексей Резников, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, СК РФ
Экс-министры обороны Украины объявлены в розыск: детали обвинений
11:29 02.10.2026 (обновлено: 11:32 02.10.2026)
Следственный комитет России (СК РФ) заочно предъявил обвинения бывшим министрам обороны Украины Алексею Резникову и Михаилу Фёдорову. Об этом 2 октября сообщил руководитель управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК России Максим Денисов
"В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, организован международный розыск. В суд направлены документы об их заочном аресте", — заявил Денисов в ходе оперативного совещания в Луганске.
По данным следствия, Резников и Фёдоров действовали в составе организованной группы вместе с другими представителями высшего военно-политического руководства Украины. Им вменяется организация карательных операций на территории Донбасса, жестокое обращение с гражданским населением, а также применение запрещённых средств и методов ведения войны.
Как отметил Денисов, бывшие министры отдавали подчинённым должностным лицам преступные приказы и указания, обеспечивая проведение военных действий против мирных жителей.
Московский городской суд 30 сентября подтвердил заочный арест главы Главного управления разведки Украины Олега Иващенко. Ему предъявлено обвинение по статье о совершении теракта организованной группой, повлёкшего смерть человека. В России ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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