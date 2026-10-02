https://ukraina.ru/20261002/interesnye-fakty-o-peregovorakh-nkvd-s-natsionalistami-ukrainy---stoyakin-i-kolpakidi-ne-propustite-1083568897.html

Интересные факты о переговорах НКВД с националистами Украины - Стоякин и Колпакиди. Не пропустите!

Интересные факты о переговорах НКВД с националистами Украины - Стоякин и Колпакиди. Не пропустите! - 02.10.2026 Украина.ру

Интересные факты о переговорах НКВД с националистами Украины - Стоякин и Колпакиди. Не пропустите!

Новый выпуск проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён переговорам, которые НКВД вёл с украинскими националистами в 1940-50 годах.Как это было?... Украина.ру, 02.10.2026

2026-10-02T14:23

2026-10-02T14:23

2026-10-02T14:23

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ссср

история украины

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Новый выпуск проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён переговорам, которые НКВД вёл с украинскими националистами в 1940-50 годах.Как это было? Кто выступал инициатором такого общения? Правда ли, что результатом этих переговоров стало проникновение националистов в структуры советской власти? Об этом и не только беседуют редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, публицист Александр Колпакиди. Воскресенье, 4 октября, 19:00. Не пропустите!*В материале упоминается Украинская Повстанческая Армия (УПА) - организация, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.

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