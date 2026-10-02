Интересные факты о переговорах НКВД с националистами Украины - Стоякин и Колпакиди. Не пропустите!
Новый выпуск проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён переговорам, которые НКВД вёл с украинскими националистами в 1940-50 годах.
Как это было? Кто выступал инициатором такого общения? Правда ли, что результатом этих переговоров стало проникновение националистов в структуры советской власти?
Об этом и не только беседуют редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, публицист Александр Колпакиди.
Воскресенье, 4 октября, 19:00. Не пропустите!
*В материале упоминается Украинская Повстанческая Армия (УПА) - организация, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.
Как это было? Кто выступал инициатором такого общения? Правда ли, что результатом этих переговоров стало проникновение националистов в структуры советской власти?
Об этом и не только беседуют редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, публицист Александр Колпакиди.
Воскресенье, 4 октября, 19:00. Не пропустите!
*В материале упоминается Украинская Повстанческая Армия (УПА) - организация, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.
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