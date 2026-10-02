Интересные факты о переговорах НКВД с националистами Украины - Стоякин и Колпакиди. Не пропустите! - 02.10.2026 Украина.ру
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Интересные факты о переговорах НКВД с националистами Украины - Стоякин и Колпакиди. Не пропустите!
Интересные факты о переговорах НКВД с националистами Украины - Стоякин и Колпакиди. Не пропустите! - 02.10.2026 Украина.ру
Интересные факты о переговорах НКВД с националистами Украины - Стоякин и Колпакиди. Не пропустите!
Новый выпуск проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён переговорам, которые НКВД вёл с украинскими националистами в 1940-50 годах.Как это было?... Украина.ру, 02.10.2026
2026-10-02T14:23
2026-10-02T14:23
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василий стоякин
нквд
украина.ру
переговоры
националисты
ссср
история украины
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Новый выпуск проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён переговорам, которые НКВД вёл с украинскими националистами в 1940-50 годах.Как это было? Кто выступал инициатором такого общения? Правда ли, что результатом этих переговоров стало проникновение националистов в структуры советской власти? Об этом и не только беседуют редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, публицист Александр Колпакиди. Воскресенье, 4 октября, 19:00. Не пропустите!*В материале упоминается Украинская Повстанческая Армия (УПА) - организация, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.
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видео, украина, россия, василий стоякин, нквд, украина.ру, переговоры, националисты, ссср, история украины, видео, советская власть
Видео, Украина, Россия, Василий Стоякин, НКВД, Украина.ру, переговоры, националисты, СССР, история Украины, Советская власть

Интересные факты о переговорах НКВД с националистами Украины - Стоякин и Колпакиди. Не пропустите!

14:23 02.10.2026
 
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Новый выпуск проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён переговорам, которые НКВД вёл с украинскими националистами в 1940-50 годах.

Как это было? Кто выступал инициатором такого общения? Правда ли, что результатом этих переговоров стало проникновение националистов в структуры советской власти?

Об этом и не только беседуют редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, публицист Александр Колпакиди.

Воскресенье, 4 октября, 19:00. Не пропустите!

*В материале упоминается Украинская Повстанческая Армия (УПА) - организация, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.
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