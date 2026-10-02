"Умереть всей страной ради НАТО — абсурд": Гончаренко* призвал защитить русский язык и снять санкции с РФ - 02.10.2026 Украина.ру
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"Умереть всей страной ради НАТО — абсурд": Гончаренко* призвал защитить русский язык и снять санкции с РФ
"Умереть всей страной ради НАТО — абсурд": Гончаренко* призвал защитить русский язык и снять санкции с РФ - 02.10.2026 Украина.ру
"Умереть всей страной ради НАТО — абсурд": Гончаренко* призвал защитить русский язык и снять санкции с РФ
Нынешняя стратегия Киева полностью не соответствует реальному положению дел на фронте и в экономике, а условия возможных соглашений для Украины со временем становятся только хуже, посетовал в телеграм-канале народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
2026-10-02T11:06
2026-10-02T11:17
новости
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По его словам, на фоне продолжающихся ударов по Киеву и мостам через Днепр украинским властям необходимо инициировать переговоры с Россией по всем возможным направлениям, включая отказ от курса на интеграцию в НАТО, гуманитарную сферу и снятие экономических ограничений.Парламентарий признал, что в текущих реалиях Украина проигрывает конфликт, теряет колоссальное количество граждан, лишилась собственного финансирования для функционирования государства и фактически уничтожает свой бизнес. По его оценке, удары по объектам энергетики, складам, дата-центрам и инфраструктуре демонстрируют масштаб приближающейся катастрофы, в то время как попытки руководства страны создать новое "чудо-оружие" не изменят ситуацию на поле боя. По мнению Гончаренко*, Киеву следует отказаться от идеи вступить в Североатлантический альянс, поскольку "умереть всей страной ради членства в НАТО — это абсурд". Вместо этого депутат предложил дать Москве сигнал о готовности обсуждать нейтралитет.В качестве одного из ключевых инструментов урегулирования Гончаренко видит вопрос западных санкций, которые, как он считает, иностранные партнеры со временем все равно начнут смягчать. Нардеп призвал Киев выступить за отмену ограничений на российские энергоносители в обмен на прекращение ударов по инфраструктуре, разблокирование Черного моря и локализацию боевых действий на Донбассе, что позволит сохранить города и остановить отток населения. Двигаться к миру предлагается через поэтапные соглашения во всех доступных сферах, включая прекращение ударов по портам и предприятиям. Кроме того, депутат считает необходимым начать диалог с Россией по вопросам церкви, исторической памяти и русского языка, распространив на последний европейские нормы защиты нацменьшинств.О других событиях - в материале Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октября на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, киев, россия, украина, алексей гончаренко, нато, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Россия, Украина, Алексей Гончаренко, НАТО, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

"Умереть всей страной ради НАТО — абсурд": Гончаренко* призвал защитить русский язык и снять санкции с РФ

11:06 02.10.2026 (обновлено: 11:17 02.10.2026)
 
© Фото : соцсетиАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© Фото : соцсети
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Нынешняя стратегия Киева полностью не соответствует реальному положению дел на фронте и в экономике, а условия возможных соглашений для Украины со временем становятся только хуже, посетовал в телеграм-канале народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
По его словам, на фоне продолжающихся ударов по Киеву и мостам через Днепр украинским властям необходимо инициировать переговоры с Россией по всем возможным направлениям, включая отказ от курса на интеграцию в НАТО, гуманитарную сферу и снятие экономических ограничений.
Парламентарий признал, что в текущих реалиях Украина проигрывает конфликт, теряет колоссальное количество граждан, лишилась собственного финансирования для функционирования государства и фактически уничтожает свой бизнес.
По его оценке, удары по объектам энергетики, складам, дата-центрам и инфраструктуре демонстрируют масштаб приближающейся катастрофы, в то время как попытки руководства страны создать новое "чудо-оружие" не изменят ситуацию на поле боя.
По мнению Гончаренко*, Киеву следует отказаться от идеи вступить в Североатлантический альянс, поскольку "умереть всей страной ради членства в НАТО — это абсурд".
Вместо этого депутат предложил дать Москве сигнал о готовности обсуждать нейтралитет.
В качестве одного из ключевых инструментов урегулирования Гончаренко видит вопрос западных санкций, которые, как он считает, иностранные партнеры со временем все равно начнут смягчать. Нардеп призвал Киев выступить за отмену ограничений на российские энергоносители в обмен на прекращение ударов по инфраструктуре, разблокирование Черного моря и локализацию боевых действий на Донбассе, что позволит сохранить города и остановить отток населения.
Двигаться к миру предлагается через поэтапные соглашения во всех доступных сферах, включая прекращение ударов по портам и предприятиям.
Кроме того, депутат считает необходимым начать диалог с Россией по вопросам церкви, исторической памяти и русского языка, распространив на последний европейские нормы защиты нацменьшинств.
О других событиях - в материале Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октября на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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