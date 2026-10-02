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Сокрушительный удар по мосту через Днепр и сухогрузу: ВС РФ перерезали пути снабжения украинских войск

Сокрушительный удар по мосту через Днепр и сухогрузу: ВС РФ перерезали пути снабжения украинских войск - 02.10.2026 Украина.ру

Сокрушительный удар по мосту через Днепр и сухогрузу: ВС РФ перерезали пути снабжения украинских войск

Российские военные минувшей ночью ударили по объектам транспортной, портовой и энергетической инфраструктуры Украины, а также по морским судам, которые задействованы в интересах украинской армии, сообщило 2 октября Минобороны России

2026-10-02T09:35

2026-10-02T09:35

2026-10-02T09:46

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В ведомстве уточнили, что в ходе атаки с применением беспилотников в Киеве был успешно поражен автожелезнодорожный мост через реку Днепр. Данный объект обеспечивал оперативную переброску подразделений противника и логистические поставки военных грузов для нужд группировок ВСУ в Донбассе. Кроме того, в Киевской области под удар попала электроподстанция "Киевская" у населенного пункта Наливайковка. Это предприятие отвечало за распределение электроэнергии для объектов военно-промышленного комплекса в украинской столице и Киевской области.Российские беспилотники также отработали по объектам на южном направлении. По информации Минобороны, в Одесской области был поражен производственно-промышленный комплекс в портовой зоне Измаила, который украинские формирования использовали для приема, хранения и транспортировки топлива и военных грузов. Помимо этого, во время перехода морем в акватории Черного моря был атакован сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и продукцию двойного назначения для нужд украинских войск.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, украина, киевская область, россия, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру