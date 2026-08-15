"ВСУ разобьют в Крыму, а мобилизация ударит по экономике" — Норин о пределах новой эскалации - 15.08.2026 Украина.ру
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"ВСУ разобьют в Крыму, а мобилизация ударит по экономике" — Норин о пределах новой эскалации
"ВСУ разобьют в Крыму, а мобилизация ударит по экономике" — Норин о пределах новой эскалации - 15.08.2026 Украина.ру
"ВСУ разобьют в Крыму, а мобилизация ударит по экономике" — Норин о пределах новой эскалации
Стороны могут пойти на эскалацию, но это не принесет пользы. Десант ВСУ в Крыму закончится разгромом, а новая мобилизация ударит по экономике России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин
2026-08-15T06:00
2026-08-15T06:00
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Отвечая на вопрос о том, могут ли стороны пойти на резкую эскалацию и есть ли куда ее повышать, Норин заявил, что это возможно, но не принесет пользы. "Могут. Но я не думаю, что это принесет сторонам какую-то пользу", — отметил он.По его словам, ВСУ теоретически могут высадить десант в Крыму. "Теоретически ВСУ могут попытаться высадить десант в Крыму. Хотя понятно, что это закончится их избиением на пляже и сбрасыванием в море", — отметил военный историк.Норин указал на риски новой волны мобилизации, отметив, что у России есть теоретическая возможность её провести. Однако, по его словам, сразу возникают два вопроса: во-первых, хватит ли оружия и резервов, чтобы подготовить новобранцев для боевых частей, а во-вторых, это неизбежно создаст дополнительную нагрузку на экономику без каких-либо гарантий перелома на фронте."Киевский режим может попытаться ближе к зиме своими "дипстрайками" попытаться устроить блэкауты в Москве и Санкт-Петербурге. Мы тоже можем попытаться сделать Киев холодным и голодным. Но ни нам, ни им это не позволит выиграть войну. Просто будет лишний повод сказать: "У них все плохо", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс" на сайте Украина.ру.
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"ВСУ разобьют в Крыму, а мобилизация ударит по экономике" — Норин о пределах новой эскалации

06:00 15.08.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Стороны могут пойти на эскалацию, но это не принесет пользы. Десант ВСУ в Крыму закончится разгромом, а новая мобилизация ударит по экономике России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин
Отвечая на вопрос о том, могут ли стороны пойти на резкую эскалацию и есть ли куда ее повышать, Норин заявил, что это возможно, но не принесет пользы. "Могут. Но я не думаю, что это принесет сторонам какую-то пользу", — отметил он.
По его словам, ВСУ теоретически могут высадить десант в Крыму. "Теоретически ВСУ могут попытаться высадить десант в Крыму. Хотя понятно, что это закончится их избиением на пляже и сбрасыванием в море", — отметил военный историк.
Норин указал на риски новой волны мобилизации, отметив, что у России есть теоретическая возможность её провести. Однако, по его словам, сразу возникают два вопроса: во-первых, хватит ли оружия и резервов, чтобы подготовить новобранцев для боевых частей, а во-вторых, это неизбежно создаст дополнительную нагрузку на экономику без каких-либо гарантий перелома на фронте.
"Киевский режим может попытаться ближе к зиме своими "дипстрайками" попытаться устроить блэкауты в Москве и Санкт-Петербурге. Мы тоже можем попытаться сделать Киев холодным и голодным. Но ни нам, ни им это не позволит выиграть войну. Просто будет лишний повод сказать: "У них все плохо", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс" на сайте Украина.ру.
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