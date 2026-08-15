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В Киеве ждут от США "очень неприятных для Украины" условий на новых переговорах

В Киеве ждут от США "очень неприятных для Украины" условий на новых переговорах - 15.08.2026 Украина.ру

В Киеве ждут от США "очень неприятных для Украины" условий на новых переговорах

Киевский политолог Виталий Кулик заявил, что первые консультации между Россией и Украиной могут пройти ещё до сентября, а более серьёзный трёхсторонний раунд — в октябре. Об этом сообщил 15 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-15T00:03

2026-08-15T00:03

2026-08-15T00:04

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По его словам, американские представители Джаред Кушнер и Стив Уиткофф могут привезти в Киев новый переговорный документ, учитывающий украинские позиции, однако сам эксперт предупредил, что там будут "очень неприятные для себя вещи".Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что приоритет администрации Дональда Трампа — восстановление американского оборонного потенциала, а не дальнейшая отправка боеприпасов Киеву. По её словам, администрация Джо Байдена "раздала очень многое Украине", тогда как Трамп намерен гораздо осторожнее подходить к передаче американских вооружений другим странам - Белый дом отказался ставить поставки противоракет Украине выше пополнения собственных запасов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, дональд трамп, киев, украина, россия, джаред кушнер, стив уиткофф, новости