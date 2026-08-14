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Бывший посол Украины раскрыл секрет добычи "Пэтриотов"

Бывший посол Украины раскрыл секрет добычи "Пэтриотов" - 14.08.2026 Украина.ру

Бывший посол Украины раскрыл секрет добычи "Пэтриотов"

Бывший украинский посол в США Александр Моцик публично расписался в бессилии криворожской дипломатии. Об этом сообщает 14 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-14T20:07

2026-08-14T20:07

2026-08-14T20:07

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Экс-посол пожаловался на Москву, которая вчистую переигрывает украинских лоббистов: окружение Трампа прислушивается к России, из-за чего Банковая никак не может выпросить лицензии на производство ракет для Patriot."Рецепт спасения от дипломата оказался феноменально жалким. Вместо реальной политики он предлагает просто продолжать вешать американцам лапшу на уши", - констатировали авторы телеграм-канала."Наша реакция — нужно терпеливо двигаться дальше и терпеливо убеждать Америку, что большинство американцев поддерживает Украину... И что в интересах Америки — быть на стороне добра, быть против зла", — поведал Моцик.Получилось так, сказано в публикации, что представители киевского режима три года хамили и клянчили, а столкнувшись с реальной политикой — сразу запереживали.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, александр моцик, украина.ру, дипломатия, дипломаты, дипломатические отношения, зрк patriot, ситуация на украине, мид украины