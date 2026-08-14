Бывший посол Украины раскрыл секрет добычи "Пэтриотов" - 14.08.2026 Украина.ру
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Бывший посол Украины раскрыл секрет добычи "Пэтриотов"
Бывший посол Украины раскрыл секрет добычи "Пэтриотов" - 14.08.2026 Украина.ру
Бывший посол Украины раскрыл секрет добычи "Пэтриотов"
Бывший украинский посол в США Александр Моцик публично расписался в бессилии криворожской дипломатии. Об этом сообщает 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T20:07
2026-08-14T20:07
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Экс-посол пожаловался на Москву, которая вчистую переигрывает украинских лоббистов: окружение Трампа прислушивается к России, из-за чего Банковая никак не может выпросить лицензии на производство ракет для Patriot."Рецепт спасения от дипломата оказался феноменально жалким. Вместо реальной политики он предлагает просто продолжать вешать американцам лапшу на уши", - констатировали авторы телеграм-канала."Наша реакция — нужно терпеливо двигаться дальше и терпеливо убеждать Америку, что большинство американцев поддерживает Украину... И что в интересах Америки — быть на стороне добра, быть против зла", — поведал Моцик.Получилось так, сказано в публикации, что представители киевского режима три года хамили и клянчили, а столкнувшись с реальной политикой — сразу запереживали.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, александр моцик, украина.ру, дипломатия, дипломаты, дипломатические отношения, зрк patriot, ситуация на украине, мид украины
Новости, Украина, Александр Моцик, Украина.ру, дипломатия, дипломаты, дипломатические отношения, ЗРК Patriot, ситуация на Украине, МИД Украины

Бывший посол Украины раскрыл секрет добычи "Пэтриотов"

20:07 14.08.2026
 
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Бывший украинский посол в США Александр Моцик публично расписался в бессилии криворожской дипломатии. Об этом сообщает 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Экс-посол пожаловался на Москву, которая вчистую переигрывает украинских лоббистов: окружение Трампа прислушивается к России, из-за чего Банковая никак не может выпросить лицензии на производство ракет для Patriot.

"Рецепт спасения от дипломата оказался феноменально жалким. Вместо реальной политики он предлагает просто продолжать вешать американцам лапшу на уши", - констатировали авторы телеграм-канала.
"Наша реакция — нужно терпеливо двигаться дальше и терпеливо убеждать Америку, что большинство американцев поддерживает Украину... И что в интересах Америки — быть на стороне добра, быть против зла", — поведал Моцик.
Получилось так, сказано в публикации, что представители киевского режима три года хамили и клянчили, а столкнувшись с реальной политикой — сразу запереживали.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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