https://ukraina.ru/20260815/produktov-ne-khvataet-rabotat-nekomu-ekonomika-ukrainy-doshla-do-kraya-1082494956.html

Продуктов не хватает, работать некому: экономика Украины дошла до края

Продуктов не хватает, работать некому: экономика Украины дошла до края - 15.08.2026 Украина.ру

Продуктов не хватает, работать некому: экономика Украины дошла до края

Украина столкнулась с беспрецедентным давлением на экономику. В то время как крупнейшие розничные сети заявили о дефиците продуктов и товаров первой... Украина.ру, 15.08.2026

2026-08-15T06:04

2026-08-15T06:04

2026-08-15T06:04

эксклюзив

украина

киевская область

европа

алексей живов

юрий баранчик

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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Украина столкнулась с беспрецедентным давлением на экономику. В то время как крупнейшие розничные сети заявили о дефиците продуктов и товаров первой необходимости из-за уничтожения складов, промышленные предприятия парализованы рекордной нехваткой рабочих рук. Эксперты предупреждают: пик кризиса придётся на осень."Меня часто спрашивают: нужно ли закупаться продуктами? В некоторых супермаркетах — пустые полки. Мы с вами — свидетели нового витка эскалации войны. Ситуация будет только обостряться. Впереди — тяжелые времена", — предупреждает украинский аналитик Влад Сидоренко.Действительно, с августа киевляне начали замечать перебои с поставками продуктов. В некоторых крупных торговых сетях стеллажи опустели: например, в "Сильпо" и Novus.Главная причина — целенаправленные ракетные удары по логистическим хабам и распределительным центрам в Киевской области. Уничтожение складских мощностей привело к разрыву цепочек поставок: даже товары, которые производятся внутри страны (мука, сахар, овощи, крупы, мясо), не могут попасть на прилавки.У многих сетей, работавших напрямую с местными производителями, поражены складские мощности.Кроме того, 5 августа был поражён крупнейший складской терминал одного из мощнейших ритейлеров страны — "Розетки". Собственники компании заявили, что вынуждены будут перенастраивать логистику, а это займёт время. Но есть и ещё более плачевные для экономики Украины примеры. Например, крупнейшая сеть гипермаркетов "Эпицентр" заявила, что намерена переносить производственные мощности за границу. Значит, тысячи украинцев потеряют рабочие места, а страна — миллионы в виде налогов. Кроме того, бизнес на Украине давно жалуется на ухудшение бизнес-среды. Тарифы на электроэнергию — выше, чем в Европе, кредиты недоступны, и без того скромная прибыль компаний обложена высокими налогами и военным сбором.На фоне проблем с товарами в экономике зреет не менее опасный кризис — кадровый. Ситуация на рынке труда выглядит парадоксально: при официально высокой безработице 70–80% украинских предприятий жалуются на острую нехватку сотрудников.Бизнес признаёт, что проблема с персоналом бьёт по производству сильнее, чем рост цен на сырьё или энергоносители. Миграция и мобилизация сделали своё дело: миллионы граждан трудоспособного возраста — либо в рядах ВСУ, либо были вынуждены покинуть страну. Многие предприятия перенесли производства в западные регионы страны ещё в 2022 году, но найти там квалифицированных специалистов оказалось сложно — Западная Украина никогда не была промышленным и научным центром.В целом прогноз для Украины — печальный. Зимой страну ожидают масштабные веерные отключения, которые парализуют производство и торговлю, усугубив дефицит. Энергетический кризис может обернуться и полноценным продовольственным. Из-за блокировки портов и проблем с внутренней логистикой в стране застряли более 30 миллионов тонн зерна. Убытки сельхозсектора оцениваются в 1,5–3 миллиарда долларов. Всё это ведёт к росту инфляции, цены подскочат более чем на 10%.Зеленский в этой ситуации рассчитывает только на западную помощь, которая пока покрывает кассовый разрыв в бюджете. На 2026 год внешняя поддержка заложена в размере 54 миллиардов долларов.Но внешнее управление только откладывает обвал экономики после окончания боевых действий. Рассчитывать на свой промышленный потенциал Украина не может — он почти полностью утрачен. Это ещё одна причина, почему Зеленский не заинтересован в настоящих мирных переговорах.Эксперты проанализировали глубину экономических проблем Украины на своих страницах в соцсетях (орфография и пунктуация частично сохранены).Политолог Юрий Баранчик:Последние удары по логистической инфраструктуре Украины обнажили системную уязвимость крупнейших торговых сетей: привычная модель доставки через распределительные центры оказалась нарушена. Особенно заметны последствия для Fozzy Group и Novus, где повреждение складских узлов уже привело к локальному дефициту и сокращению ассортимента.По украинским оценкам, с февраля 2022 года в Украине повреждено около 1,05 млн кв. м складских площадей, из них 750 тыс. кв. м приходится на Киевский регион. Только в начале августа в Киевской области было выведено из строя около 100 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.После 5 августа в магазинах "Сильпо", "Фора" и Thrash фиксируются перебои с отдельными категориями, прежде всего молочной продукцией и табаком. При этом проблема не в производстве, предприятия продолжают выпускать продукцию, но разрушенная логистика разрывает цепочку между заводом и магазином. Летом пострадали распределительные мощности Danone, Lactalis и "Яготинского молокозавода детского питания", а также логистические центры Fozzy Group.Попытка перейти на прямые поставки в магазины способна лишь частично компенсировать потери. По оценке Союза молочных предприятий Украины, около 75% производителей не имеют ресурсов для такой модели. В связи с тем, что у них нет необходимого автопарка, складов и персонала для обслуживания сотен торговых точек.Проблема усугубляется дефицитом водителей. По данным Ассоциации пекарей Украины на хлебозаводах нехватка таких работников достигает 30%, а нагрузка на оставшихся водителей может превышать 340 часов в месяц. При этом забронировать от мобилизации удается лишь 50% военнообязанных сотрудников.Таким образом, украинский ритейл столкнулся не просто с повреждением отдельных складов, а с разрушением самой архитектуры снабжения. Создать распределенную систему доставки вместо распределительных центров сети пока не способны, так как для этого одновременно не хватает рабочих рук, водителей, автомобилей и инфраструктуры.Поэтому даже при сохранении производства локальные дефициты и сужение ассортимента будут становиться закономерным следствием разрушения логистической системы.Сначала это коснётся молочки, мяса, рыбы и иных охлажденных продуктов, так как они первыми попадают под удар при сбоях холодильной логистики.Публицист Алексей Живов:По данным украинских СМИ, в результате российских ударов было выведено из строя около 1,05 млн м² складских площадей, при этом примерно 750 000 м² из этого объема приходится на Киевскую область. Среди пострадавших объектов — производственные мощности ряда известных производителей молочной продукции, включая Danone, Lactel, President и "Яготинское".Кроме того, удары затронули распределительные центры крупных торговых сетей, в частности Fozzy Group, АТБ и Novus. Наиболее серьезные повреждения получил логистический комплекс "РЛЦ-Квитневе" в Броварах. Этот объект считается крупнейшим на Украине мультитемпературным складом класса "А": его площадь составляет 65 тыс. кв. м.СМИ пишут, что дефицит продуктов в украинских торговых сетях будет только усиливаться. Ранее ритейлеры сделали ставку на импорт, однако из-за логистических сбоев быстрые поставки из-за рубежа затруднены, а на восстановление цепочек снабжения потребуется время.По оценке экономиста Олега Устенко, удорожание логистики ведет к росту цен на 3–10% на каждые 100 км увеличения маршрута. Ранее сообщалось, что с полок киевских супермаркетов начали исчезать овощи, фрукты, мясо и молочная продукция.Общественный деятель Дмитрий Спивак:На украинских хлебозаводах катастрофически не хватает водителей. По словам первого вице-президента Ассоциации пекарей Александра Тараненко, дефицит кадров для доставки продукции достиг 30%.Оставшиеся сотрудники работают на износ, проводя за рулем по 340 часов в месяц, так как бронировать разрешено лишь половину военнообязанных, а незащищенные работники долго на местах не задерживаются.Эта проблема накладывается на масштабные разрушения инфраструктуры: из-за войны в стране повреждена или полностью уничтожена каждая пятая пекарня. В таких условиях логистика доставки базового продукта держится на физическом перенапряжении персонала и сокращающихся производственных мощностях.Но это все неважно. Важно — постоять с картонками.

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эксклюзив, украина, киевская область, европа, алексей живов, юрий баранчик, вооруженные силы украины, владимир зеленский