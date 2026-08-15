Продуктов не хватает, работать некому: экономика Украины дошла до края - 15.08.2026 Украина.ру
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Продуктов не хватает, работать некому: экономика Украины дошла до края
Продуктов не хватает, работать некому: экономика Украины дошла до края - 15.08.2026 Украина.ру
Продуктов не хватает, работать некому: экономика Украины дошла до края
Украина столкнулась с беспрецедентным давлением на экономику. В то время как крупнейшие розничные сети заявили о дефиците продуктов и товаров первой... Украина.ру, 15.08.2026
2026-08-15T06:04
2026-08-15T06:04
эксклюзив
украина
киевская область
европа
алексей живов
юрий баранчик
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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Украина столкнулась с беспрецедентным давлением на экономику. В то время как крупнейшие розничные сети заявили о дефиците продуктов и товаров первой необходимости из-за уничтожения складов, промышленные предприятия парализованы рекордной нехваткой рабочих рук. Эксперты предупреждают: пик кризиса придётся на осень."Меня часто спрашивают: нужно ли закупаться продуктами? В некоторых супермаркетах — пустые полки. Мы с вами — свидетели нового витка эскалации войны. Ситуация будет только обостряться. Впереди — тяжелые времена", — предупреждает украинский аналитик Влад Сидоренко.Действительно, с августа киевляне начали замечать перебои с поставками продуктов. В некоторых крупных торговых сетях стеллажи опустели: например, в "Сильпо" и Novus.Главная причина — целенаправленные ракетные удары по логистическим хабам и распределительным центрам в Киевской области. Уничтожение складских мощностей привело к разрыву цепочек поставок: даже товары, которые производятся внутри страны (мука, сахар, овощи, крупы, мясо), не могут попасть на прилавки.У многих сетей, работавших напрямую с местными производителями, поражены складские мощности.Кроме того, 5 августа был поражён крупнейший складской терминал одного из мощнейших ритейлеров страны — "Розетки". Собственники компании заявили, что вынуждены будут перенастраивать логистику, а это займёт время. Но есть и ещё более плачевные для экономики Украины примеры. Например, крупнейшая сеть гипермаркетов "Эпицентр" заявила, что намерена переносить производственные мощности за границу. Значит, тысячи украинцев потеряют рабочие места, а страна — миллионы в виде налогов. Кроме того, бизнес на Украине давно жалуется на ухудшение бизнес-среды. Тарифы на электроэнергию — выше, чем в Европе, кредиты недоступны, и без того скромная прибыль компаний обложена высокими налогами и военным сбором.На фоне проблем с товарами в экономике зреет не менее опасный кризис — кадровый. Ситуация на рынке труда выглядит парадоксально: при официально высокой безработице 70–80% украинских предприятий жалуются на острую нехватку сотрудников.Бизнес признаёт, что проблема с персоналом бьёт по производству сильнее, чем рост цен на сырьё или энергоносители. Миграция и мобилизация сделали своё дело: миллионы граждан трудоспособного возраста — либо в рядах ВСУ, либо были вынуждены покинуть страну. Многие предприятия перенесли производства в западные регионы страны ещё в 2022 году, но найти там квалифицированных специалистов оказалось сложно — Западная Украина никогда не была промышленным и научным центром.В целом прогноз для Украины — печальный. Зимой страну ожидают масштабные веерные отключения, которые парализуют производство и торговлю, усугубив дефицит. Энергетический кризис может обернуться и полноценным продовольственным. Из-за блокировки портов и проблем с внутренней логистикой в стране застряли более 30 миллионов тонн зерна. Убытки сельхозсектора оцениваются в 1,5–3 миллиарда долларов. Всё это ведёт к росту инфляции, цены подскочат более чем на 10%.Зеленский в этой ситуации рассчитывает только на западную помощь, которая пока покрывает кассовый разрыв в бюджете. На 2026 год внешняя поддержка заложена в размере 54 миллиардов долларов.Но внешнее управление только откладывает обвал экономики после окончания боевых действий. Рассчитывать на свой промышленный потенциал Украина не может — он почти полностью утрачен. Это ещё одна причина, почему Зеленский не заинтересован в настоящих мирных переговорах.Эксперты проанализировали глубину экономических проблем Украины на своих страницах в соцсетях (орфография и пунктуация частично сохранены).Политолог Юрий Баранчик:Последние удары по логистической инфраструктуре Украины обнажили системную уязвимость крупнейших торговых сетей: привычная модель доставки через распределительные центры оказалась нарушена. Особенно заметны последствия для Fozzy Group и Novus, где повреждение складских узлов уже привело к локальному дефициту и сокращению ассортимента.По украинским оценкам, с февраля 2022 года в Украине повреждено около 1,05 млн кв. м складских площадей, из них 750 тыс. кв. м приходится на Киевский регион. Только в начале августа в Киевской области было выведено из строя около 100 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.После 5 августа в магазинах "Сильпо", "Фора" и Thrash фиксируются перебои с отдельными категориями, прежде всего молочной продукцией и табаком. При этом проблема не в производстве, предприятия продолжают выпускать продукцию, но разрушенная логистика разрывает цепочку между заводом и магазином. Летом пострадали распределительные мощности Danone, Lactalis и "Яготинского молокозавода детского питания", а также логистические центры Fozzy Group.Попытка перейти на прямые поставки в магазины способна лишь частично компенсировать потери. По оценке Союза молочных предприятий Украины, около 75% производителей не имеют ресурсов для такой модели. В связи с тем, что у них нет необходимого автопарка, складов и персонала для обслуживания сотен торговых точек.Проблема усугубляется дефицитом водителей. По данным Ассоциации пекарей Украины на хлебозаводах нехватка таких работников достигает 30%, а нагрузка на оставшихся водителей может превышать 340 часов в месяц. При этом забронировать от мобилизации удается лишь 50% военнообязанных сотрудников.Таким образом, украинский ритейл столкнулся не просто с повреждением отдельных складов, а с разрушением самой архитектуры снабжения. Создать распределенную систему доставки вместо распределительных центров сети пока не способны, так как для этого одновременно не хватает рабочих рук, водителей, автомобилей и инфраструктуры.Поэтому даже при сохранении производства локальные дефициты и сужение ассортимента будут становиться закономерным следствием разрушения логистической системы.Сначала это коснётся молочки, мяса, рыбы и иных охлажденных продуктов, так как они первыми попадают под удар при сбоях холодильной логистики.Публицист Алексей Живов:По данным украинских СМИ, в результате российских ударов было выведено из строя около 1,05 млн м² складских площадей, при этом примерно 750 000 м² из этого объема приходится на Киевскую область. Среди пострадавших объектов — производственные мощности ряда известных производителей молочной продукции, включая Danone, Lactel, President и "Яготинское".Кроме того, удары затронули распределительные центры крупных торговых сетей, в частности Fozzy Group, АТБ и Novus. Наиболее серьезные повреждения получил логистический комплекс "РЛЦ-Квитневе" в Броварах. Этот объект считается крупнейшим на Украине мультитемпературным складом класса "А": его площадь составляет 65 тыс. кв. м.СМИ пишут, что дефицит продуктов в украинских торговых сетях будет только усиливаться. Ранее ритейлеры сделали ставку на импорт, однако из-за логистических сбоев быстрые поставки из-за рубежа затруднены, а на восстановление цепочек снабжения потребуется время.По оценке экономиста Олега Устенко, удорожание логистики ведет к росту цен на 3–10% на каждые 100 км увеличения маршрута. Ранее сообщалось, что с полок киевских супермаркетов начали исчезать овощи, фрукты, мясо и молочная продукция.Общественный деятель Дмитрий Спивак:На украинских хлебозаводах катастрофически не хватает водителей. По словам первого вице-президента Ассоциации пекарей Александра Тараненко, дефицит кадров для доставки продукции достиг 30%.Оставшиеся сотрудники работают на износ, проводя за рулем по 340 часов в месяц, так как бронировать разрешено лишь половину военнообязанных, а незащищенные работники долго на местах не задерживаются.Эта проблема накладывается на масштабные разрушения инфраструктуры: из-за войны в стране повреждена или полностью уничтожена каждая пятая пекарня. В таких условиях логистика доставки базового продукта держится на физическом перенапряжении персонала и сокращающихся производственных мощностях.Но это все неважно. Важно — постоять с картонками.
https://ukraina.ru/20260810/sgorit-vs-ukraina-vvyazalas-v-voynu-kotoroy-ne-vyderzhit-1082353280.html
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эксклюзив, украина, киевская область, европа, алексей живов, юрий баранчик, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, Киевская область, Европа, Алексей Живов, Юрий Баранчик, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский

Продуктов не хватает, работать некому: экономика Украины дошла до края

06:04 15.08.2026
 
© AP / David Goldman
- РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© AP / David Goldman
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Украина столкнулась с беспрецедентным давлением на экономику. В то время как крупнейшие розничные сети заявили о дефиците продуктов и товаров первой необходимости из-за уничтожения складов, промышленные предприятия парализованы рекордной нехваткой рабочих рук. Эксперты предупреждают: пик кризиса придётся на осень.
"Меня часто спрашивают: нужно ли закупаться продуктами? В некоторых супермаркетах — пустые полки. Мы с вами — свидетели нового витка эскалации войны. Ситуация будет только обостряться. Впереди — тяжелые времена", — предупреждает украинский аналитик Влад Сидоренко.
Действительно, с августа киевляне начали замечать перебои с поставками продуктов. В некоторых крупных торговых сетях стеллажи опустели: например, в "Сильпо" и Novus.
Главная причина — целенаправленные ракетные удары по логистическим хабам и распределительным центрам в Киевской области. Уничтожение складских мощностей привело к разрыву цепочек поставок: даже товары, которые производятся внутри страны (мука, сахар, овощи, крупы, мясо), не могут попасть на прилавки.
У многих сетей, работавших напрямую с местными производителями, поражены складские мощности.
Кроме того, 5 августа был поражён крупнейший складской терминал одного из мощнейших ритейлеров страны — "Розетки". Собственники компании заявили, что вынуждены будут перенастраивать логистику, а это займёт время.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
10 августа, 17:50
Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержитНа прошлой неделе, после серии прилётов по украинским складам, предприниматели и народные депутаты Украины призвали членов Кабмина встретиться с бизнесом, чтобы обсудить программу возмещения ущерба от российских атак
Но есть и ещё более плачевные для экономики Украины примеры. Например, крупнейшая сеть гипермаркетов "Эпицентр" заявила, что намерена переносить производственные мощности за границу. Значит, тысячи украинцев потеряют рабочие места, а страна — миллионы в виде налогов.
Кроме того, бизнес на Украине давно жалуется на ухудшение бизнес-среды. Тарифы на электроэнергию — выше, чем в Европе, кредиты недоступны, и без того скромная прибыль компаний обложена высокими налогами и военным сбором.
На фоне проблем с товарами в экономике зреет не менее опасный кризис — кадровый. Ситуация на рынке труда выглядит парадоксально: при официально высокой безработице 70–80% украинских предприятий жалуются на острую нехватку сотрудников.
Бизнес признаёт, что проблема с персоналом бьёт по производству сильнее, чем рост цен на сырьё или энергоносители. Миграция и мобилизация сделали своё дело: миллионы граждан трудоспособного возраста — либо в рядах ВСУ, либо были вынуждены покинуть страну. Многие предприятия перенесли производства в западные регионы страны ещё в 2022 году, но найти там квалифицированных специалистов оказалось сложно — Западная Украина никогда не была промышленным и научным центром.
В целом прогноз для Украины — печальный. Зимой страну ожидают масштабные веерные отключения, которые парализуют производство и торговлю, усугубив дефицит. Энергетический кризис может обернуться и полноценным продовольственным. Из-за блокировки портов и проблем с внутренней логистикой в стране застряли более 30 миллионов тонн зерна. Убытки сельхозсектора оцениваются в 1,5–3 миллиарда долларов. Всё это ведёт к росту инфляции, цены подскочат более чем на 10%.
Полки в Форе - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
Вчера, 05:23
Голодные игры по-украински: полки пустеют, а Зеленскому не до этого — только мобилизацияУкраинские эксперты бьют тревогу: в стране растёт дефицит продуктов. Властям же все равно - население продолжают гнать на убой на фронт
Зеленский в этой ситуации рассчитывает только на западную помощь, которая пока покрывает кассовый разрыв в бюджете. На 2026 год внешняя поддержка заложена в размере 54 миллиардов долларов.
Но внешнее управление только откладывает обвал экономики после окончания боевых действий. Рассчитывать на свой промышленный потенциал Украина не может — он почти полностью утрачен. Это ещё одна причина, почему Зеленский не заинтересован в настоящих мирных переговорах.
Эксперты проанализировали глубину экономических проблем Украины на своих страницах в соцсетях (орфография и пунктуация частично сохранены).
Политолог Юрий Баранчик:
Последние удары по логистической инфраструктуре Украины обнажили системную уязвимость крупнейших торговых сетей: привычная модель доставки через распределительные центры оказалась нарушена. Особенно заметны последствия для Fozzy Group и Novus, где повреждение складских узлов уже привело к локальному дефициту и сокращению ассортимента.
По украинским оценкам, с февраля 2022 года в Украине повреждено около 1,05 млн кв. м складских площадей, из них 750 тыс. кв. м приходится на Киевский регион. Только в начале августа в Киевской области было выведено из строя около 100 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.
После 5 августа в магазинах "Сильпо", "Фора" и Thrash фиксируются перебои с отдельными категориями, прежде всего молочной продукцией и табаком. При этом проблема не в производстве, предприятия продолжают выпускать продукцию, но разрушенная логистика разрывает цепочку между заводом и магазином. Летом пострадали распределительные мощности Danone, Lactalis и "Яготинского молокозавода детского питания", а также логистические центры Fozzy Group.
Зерновая сделка коллаж - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
12 августа, 06:11
Экономика Украины и война: экспорт усыхает, склады горят, цены растутТемой номер один начала августа стал логистический кризис. Сначала он затронул морской экспорт, затем, поскольку киевская власть не унималась, перекинулся и на склады. Как следствие, полки в магазинах стали пустеть, а украинские чиновники обратились за помощью к Евросоюзу, предлагая ему оплатить украинские деяния
Попытка перейти на прямые поставки в магазины способна лишь частично компенсировать потери. По оценке Союза молочных предприятий Украины, около 75% производителей не имеют ресурсов для такой модели. В связи с тем, что у них нет необходимого автопарка, складов и персонала для обслуживания сотен торговых точек.
Проблема усугубляется дефицитом водителей. По данным Ассоциации пекарей Украины на хлебозаводах нехватка таких работников достигает 30%, а нагрузка на оставшихся водителей может превышать 340 часов в месяц. При этом забронировать от мобилизации удается лишь 50% военнообязанных сотрудников.
Таким образом, украинский ритейл столкнулся не просто с повреждением отдельных складов, а с разрушением самой архитектуры снабжения. Создать распределенную систему доставки вместо распределительных центров сети пока не способны, так как для этого одновременно не хватает рабочих рук, водителей, автомобилей и инфраструктуры.
Поэтому даже при сохранении производства локальные дефициты и сужение ассортимента будут становиться закономерным следствием разрушения логистической системы.
Сначала это коснётся молочки, мяса, рыбы и иных охлажденных продуктов, так как они первыми попадают под удар при сбоях холодильной логистики.
Публицист Алексей Живов:
По данным украинских СМИ, в результате российских ударов было выведено из строя около 1,05 млн м² складских площадей, при этом примерно 750 000 м² из этого объема приходится на Киевскую область. Среди пострадавших объектов — производственные мощности ряда известных производителей молочной продукции, включая Danone, Lactel, President и "Яготинское".
Кроме того, удары затронули распределительные центры крупных торговых сетей, в частности Fozzy Group, АТБ и Novus. Наиболее серьезные повреждения получил логистический комплекс "РЛЦ-Квитневе" в Броварах. Этот объект считается крупнейшим на Украине мультитемпературным складом класса "А": его площадь составляет 65 тыс. кв. м.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
11 августа, 10:54
"Палящий зной" для ВСУ: в Киеве и Запорожье поражены крупные военные склады и комбинатыРоссийские военные в ночь на вторник нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье. Как рассказали в Минобороны России, в украинской столице высокоточными ударами был поражен автоматизированный сортировочный комплекс терминала "Новая почта"
СМИ пишут, что дефицит продуктов в украинских торговых сетях будет только усиливаться. Ранее ритейлеры сделали ставку на импорт, однако из-за логистических сбоев быстрые поставки из-за рубежа затруднены, а на восстановление цепочек снабжения потребуется время.
По оценке экономиста Олега Устенко, удорожание логистики ведет к росту цен на 3–10% на каждые 100 км увеличения маршрута. Ранее сообщалось, что с полок киевских супермаркетов начали исчезать овощи, фрукты, мясо и молочная продукция.
Общественный деятель Дмитрий Спивак:
На украинских хлебозаводах катастрофически не хватает водителей. По словам первого вице-президента Ассоциации пекарей Александра Тараненко, дефицит кадров для доставки продукции достиг 30%.
Оставшиеся сотрудники работают на износ, проводя за рулем по 340 часов в месяц, так как бронировать разрешено лишь половину военнообязанных, а незащищенные работники долго на местах не задерживаются.
Эта проблема накладывается на масштабные разрушения инфраструктуры: из-за войны в стране повреждена или полностью уничтожена каждая пятая пекарня. В таких условиях логистика доставки базового продукта держится на физическом перенапряжении персонала и сокращающихся производственных мощностях.
Но это все неважно. Важно — постоять с картонками.
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06:30Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ
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