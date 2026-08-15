https://ukraina.ru/20260815/aleksey-fenenko-zapad-znaet-akhillesovu-pyatu-rossii-i-mozhet-ispolzovat-ee-chtoby-vyigrat-vremya-dlya-1082484049.html

Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ

Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ - 15.08.2026 Украина.ру

Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ

На Западе понимают, что наша ахиллесова пята — это желание получить мир, и играют на этом. Имитируют переговоры, чтобы выиграть время для перевооружения Украины. Вспомните опыт зерновой сделки в июле 2022 года, когда Россия вывела силы с острова Змеиный, а НАТО использовала это как морской коридор для поставок оружия Украине.

2026-08-15T06:30

2026-08-15T06:30

2026-08-15T06:30

интервью

россия

украина

япония

рональд рейган

джей ди вэнс

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042576484_52:1:879:466_1920x0_80_0_0_87bddf3cef4d6801481ccddcbc077a23.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.- Алексей Валериевич, какие дополнительные риски для глобальной безопасности создаст обновленная ядерная стратегия США, которую разрабатывает Пентагон?Известно, что она предусматривает применение тактического оружия в случае региональной войны с РФ или КНР.- Это не новая идея. Она лишь реанимируется сегодня. Пионером здесь выступала Великобритания. Еще до создания англичанами собственного ядерного оружия в 1952 году в 1945-46 годах британские теоретики уже рассуждали о том, что в будущем будет не нужна крупная сухопутная армия. Надо будет иметь маломощное ядерное оружие, чтобы остановить наступление противника.Затем американцы восприняли эту идею, и в 1950-х годах администрация Эйзенхауера разделила ядерное оружие на два составных компоненты. Первый это стратегическое ЯО, которое относится к сфере сдерживания. То есть взять в заложники города и население оппонента и утверждать, что если он посмеет начать войну, то они будут уничтожены.Если война уже началась, то другая разновидность ядерного оружия будет применена непосредственно на поле боя. Это оперативно-тактические ракеты, фронтовая авиация, атомные мины.То есть в середине 50-х годов НАТО думало о том, как нейтрализовать советское превосходство в обычных вооруженных силах. Дальше пошло развитие идеи тактического ядерного оружия. В рамках американской концепции гибкого реагирования 1961 года существовала многовариативность его использования. То есть поражать не все цели, а только комплекс целей, остановить наступление с помощью тактического ядерного оружия, поражать объекты в тылу противника.- А чем это отличалось от идей 1950-х годов?- Американская концепция гибкого реагирования строилась на так называемой лестнице эскалации. Сначала нанесение демонстрационного ядерного удара (по океану или Южному полюсу), чтобы послать сигнал противнику: дальше или ядерная война или остановка военных действий. Если не действует, то поражаем несколько объектов в оперативном тылу противника и снова предлагаем остановить военные действия. Если и это не действует, тогда наносится удар по группировкам войск на передовой. И так постепенно повышается градус ядерной эскалации.Американцы никогда точно не проясняли схемы принятия решения о применении тактического ядерного оружия. Для применения стратегического ЯО необходимо политическое решение на высшем уровне. (Американские эксперты много писали о том, что применение ЯО — это ситуация политическая, а не военная).Тактическое ядерное оружие как будто находится в непосредственном подчинении военных. Но то ли они должны согласовывать его применение с органами НАТО (у которого есть своя Группа ядерного планирования), то ли нет - вопрос размытый.Академик Андрей Кокошин писал об американской системе PAL (Permissive Action Link) - устройство безопасности для контроля доступа к ядерному оружию. Но как будет снята эта блокировка тактического ЯО в случае войны, американскими военными, органами НАТО, высшим руководством США, до конца не ясно. Американцы намекали, что такая неопределённость — это компонент сдерживания СССР, а затем России. Замглавы Пентагона Элбридж Колби, который разрабатывает обновленную стратегию, похоже, достаёт давно известные доктринальные установки и выдаёт их за новое слово.Интересная дискуссия шла в США в первой половине 1980-х годов. Тогда администрация Рейгана обсуждала размещение в Европе нейтронного оружия в виде боеголовок для тактических ракет MGM-52 Lance. И сразу встал вопрос: А как будет регулироваться их применение в случае войны? Это будет происходить по схеме тактического ЯО, конвенционального оружия или по какой-то особой? Будет ли это согласовываться с союзниками по НАТО или нет? Все эти вопросы неизбежно возникнут в новой волне дискуссий о роли ТЯО.- Можно ли теперь утверждать, что ядерные концепции России и США будут соответствовать друг другу?- Это очень сложный вопрос. Россия в отличие от США никогда не формулировала ядерную стратегию таким образом. У нас нет разделения сфер безопасности и обороны. В чем суть американской концепции? В том, что она разделяет два понятия. Первое это безопасность, комплекс мер по предотвращению войны с помощью силы, то есть угрозы другим странам. Второе это оборона, если угрозы не сработали, и началась реальная война. У них всегда есть это разделение, которое не знает российская традиция, как и любая другая, кроме англосаксонской. "Безопасность" здесь заключается в том, чтобы не допустить появление конкурента, а оборона - если сдерживание (deterrence) не сработало.- В июле министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что Токио пора пересмотреть позицию по ядерному оружию. Япония, как союзник США, тоже меняет свою позицию?- Впервые японские политики заговорили о необходимости получить собственное ядерное оружие еще в 50-х годах. Тогда появился "меморандум Киси" о том, что в случае опасности Япония может обзавестись собственным ядерным оружием (премьер Японии Нобусукэ Киси в 1957 году заявил, что обладание тактическим ядерным оружием для самообороны не противоречит Конституции – ред.). Тогда американцы на них надавили через контроль над ядерными экспериментами в Японии в области мирного использования атомной энергии. Эти эксперименты намного превосходили то, в чем обвиняют Иран.Затем был подписан Договор о нераспространении ядерного оружия. И в 1971 году Япония провозгласила три неядерных принципа своей политики. После этого с середины 90-х японские политики регулярно обсуждали вопрос о том, может ли Япония при определенных условиях выйти из этого соглашения.Последний кризис был в осенью 2006 года. Тогда КНДР провела ядерные испытания. После этого японский парламент рассматривал вопрос о возможности создания ЯО. Американцы тогда надавили на японцев, чтобы они свернули эти дискуссии. Но идея превращения Японии в ядерную державу никуда не исчезла. Тем более, что технические возможности позволяют Токио относительно быстро его создать.- Financial Times сообщила о том, что Вэнс предупредил Зеленского, чтобы Украина прекратила атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. Что Украина может попросить взамен, учитывая то, что Трамп отказался передать ей лицензии на производство Patriot, а Илон Маск не разрешает использовать Starlink для ударов по России?- Боюсь американцы зайдут с другой стороны. Они могут поставить вопрос так: Украина согласилась ограничить свои удары по вашей территории. А вы готовы, хотя бы частично ограничить свои удары по украинской территории, то есть ослабить удары по инфраструктуре Украины? Вот к чем будут клонить американцы.Поскольку они понимают, что наша ахиллесова пята — это желание получить мир, то они на этом хорошо играют. Имитируют переговоры, ограничения, чтобы выиграть время для перевооружения Украины и получить передышку для украинского тыла. Вспомните опыт зерновой сделки в июле 2022 года, когда Россия вывела силы с острова Змеиный, а НАТО использовала это как морской коридор для поставок оружия Украине.- Все же Россия добилась решительного перелома в ситуации на Черном море, заблокировав морские перевозки Украины.- Поэтому задача американцев приостановить наши успехи. Как это сделать? За счет подобной игры: Украина же согласилась ограничить, теперь ваша очередь. Американцы верят, что Россия будет готова начать переговорный процесс.- Как вы оцениваете возможность возобновления переговорного процесса? Неделю назад госсекретарь Рубио заявил о возможности оживления переговорного трека при посредстве администрации США.- У нас слишком большой негативный опыт переговоров с 2022 года. Никакого серьезного переговорного процесса не будет до тех пор, пока мы не одержим решающую военную победу. Недавно была годовщина августа 2008 года. Тогда мы одержали решающую победу, прилетел Саркози и начались мирные переговоры. Пока мы не стоим под Киевом, или ВСУ не находятся на грани коллапса, никто не спешит начинать реальные переговоры. Они будут готовы начать диалог, когда встанет вопрос о существовании украинской государственности.Возвращаясь к предыдущему вопросу, отмечу: может быть имитация переговорного процесса, чтобы приостановить наше наступление за счёт введения каких-то мораториев, договорённостей. Но цель только одна - выиграть время для ВСУ. Эта тактику Запад хорошо освоил со времён Стамбульских переговоров весны 2022 года и отступать от неё не собирается.- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на захваты российских торговых судов странами НАТО в любых акваториях. Какого эффекта следует ждать от жестких ответных мер России на море?- Запал давно освоил тактику ползучей эскалации. В 2022 году удары западным оружием по России казались немыслимыми, в 2023-м возможными по Крыму и Донбассу, в 2024-м - по нашему приграничью. В НАТО считают, что Россия не будет начинать большую войну после каждой мелкий провокации. А мелкие провокации создают эффект привыканиях: да, плохо, но не начинать же войну? Они надеются, что так будет и на море. Сначала нападения на суда под чужим флагом, потом случайные попадания по российским судам неизвестными БПЛА, потом само собой возникло ограничение на судоходство. А потом отработка сценариев ограничения нашего морского сообщения с Калининградской областью.Я помню, какой интерес к событиям в Курской области был в Японии осенью 2024 года. Японцы тогда писали, что оказывается на территории ядерной державы вполне можно вести ограниченную неядерную войну и не получить удар по своей столицы - явно с прицелом на потенциальный конфликт вокруг южных Курильских островов. Возможно, что нарушение нашей особой экономической зоны — это прощупывание российских границ. Элиты США и Японии не скрывают, что конфликт вокруг Северных территорий возможен. Заявление президента — это открытое предупреждение не только НАТО, но и горячим головам в Токио.

https://ukraina.ru/20260814/1082468049.html

https://ukraina.ru/20260813/yadernoe-oruzhie-i-proksi-alyansy-aleksandr-stepanov-o-tom-kak-nato-gotovitsya-k-bitve-na-dalnem-1082466199.html

https://ukraina.ru/20260813/1082436322.html

https://ukraina.ru/20260814/smertnyy-prigovor-dlya-ukrainy-eksperty-i-politiki-o-tom-kuda-zavedt-voyna-1082455304.html

россия

украина

япония

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, украина, япония, рональд рейган, джей ди вэнс, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, пентагон, всу