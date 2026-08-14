https://ukraina.ru/20260814/belyy-dom-otkazalsya-stavit-postavki-protivoraket-ukraine-vyshe-popolneniya-sobstvennykh-zapasov-1082509159.html

Белый дом отказался ставить поставки противоракет Украине выше пополнения собственных запасов

Белый дом отказался ставить поставки противоракет Украине выше пополнения собственных запасов - 14.08.2026 Украина.ру

Белый дом отказался ставить поставки противоракет Украине выше пополнения собственных запасов

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что приоритет администрации Дональда Трампа — восстановление американского оборонного потенциала, а не дальнейшая отправка боеприпасов Киеву. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-14T23:24

2026-08-14T23:24

2026-08-14T23:24

украина.ру

дональд трамп

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По её словам, администрация Джо Байдена "раздала очень многое Украине", тогда как Трамп намерен гораздо осторожнее подходить к передаче американских вооружений другим странам.Ранее Разведывательное управление Министерства обороны США доложило конгрессу, что Украине потребуется до полугода для восстановления повреждённых электроподстанций и не менее года — для электростанций высокой мощности. Сроки фактически означают, что Украина не успеет восстановить ключевую генерацию до начала отопительного сезона. Ситуацию усложняют регулярные удары российских военных по энергосистеме - Минимум год на ремонт: разведка США доложила о критическом состоянии украинских электростанций.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, дональд трамп, сша, джо байден, киев, украина, новости