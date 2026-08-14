https://ukraina.ru/20260814/belyy-dom-otkazalsya-stavit-postavki-protivoraket-ukraine-vyshe-popolneniya-sobstvennykh-zapasov-1082509159.html
Белый дом отказался ставить поставки противоракет Украине выше пополнения собственных запасов
Белый дом отказался ставить поставки противоракет Украине выше пополнения собственных запасов - 14.08.2026 Украина.ру
Белый дом отказался ставить поставки противоракет Украине выше пополнения собственных запасов
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что приоритет администрации Дональда Трампа — восстановление американского оборонного потенциала, а не дальнейшая отправка боеприпасов Киеву. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T23:24
2026-08-14T23:24
2026-08-14T23:24
украина.ру
дональд трамп
сша
джо байден
киев
украина
новости
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По её словам, администрация Джо Байдена "раздала очень многое Украине", тогда как Трамп намерен гораздо осторожнее подходить к передаче американских вооружений другим странам.Ранее Разведывательное управление Министерства обороны США доложило конгрессу, что Украине потребуется до полугода для восстановления повреждённых электроподстанций и не менее года — для электростанций высокой мощности. Сроки фактически означают, что Украина не успеет восстановить ключевую генерацию до начала отопительного сезона. Ситуацию усложняют регулярные удары российских военных по энергосистеме - Минимум год на ремонт: разведка США доложила о критическом состоянии украинских электростанций.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, дональд трамп, сша, джо байден, киев, украина, новости
Украина.ру, Дональд Трамп, США, Джо Байден, Киев, Украина, Новости
Белый дом отказался ставить поставки противоракет Украине выше пополнения собственных запасов
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что приоритет администрации Дональда Трампа — восстановление американского оборонного потенциала, а не дальнейшая отправка боеприпасов Киеву. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
По её словам, администрация Джо Байдена "раздала очень многое Украине", тогда как Трамп намерен гораздо осторожнее подходить к передаче американских вооружений другим странам.
Ранее Разведывательное управление Министерства обороны США доложило конгрессу, что Украине потребуется до полугода для восстановления повреждённых электроподстанций и не менее года — для электростанций высокой мощности.
Сроки фактически означают, что Украина не успеет восстановить ключевую генерацию до начала отопительного сезона.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.