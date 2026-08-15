https://ukraina.ru/20260815/most-rabotaet-benzin-na-azs-est-voennyy-istorik-rasskazal-o-situatsii-v-krymu-i-tavrii-1082500246.html

"Мост работает, бензин на АЗС есть": военный историк рассказал о ситуации в Крыму и Таврии

"Мост работает, бензин на АЗС есть": военный историк рассказал о ситуации в Крыму и Таврии - 15.08.2026 Украина.ру

"Мост работает, бензин на АЗС есть": военный историк рассказал о ситуации в Крыму и Таврии

Ситуация в Крыму и Таврии неприятная, но контролируемая — это не гуманитарная катастрофа. Бензин есть, очередей нет, Крымский мост функционирует, а мобильные группы ПВО прикрывают небо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин

2026-08-15T04:45

2026-08-15T04:45

2026-08-15T04:45

новости

крым

севастополь

евгений норин

украина.ру

мариуполь

геническ

сво

новости сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037945083_379:233:1884:1080_1920x0_80_0_0_44ce09aaa77b5554af7801c7a53fdd69.jpg

Возвращаясь к своим наблюдениям из поездки по Крыму и Таврии, Норин описал реальное положение дел в регионах. Он поделился впечатлениями от недавней поездки в Севастополь и по трассе "Новороссия". "Да, значительная часть АЗС не функционирует, а на значительной части есть только солярка. Да, бензин там стоит по 120-140 рублей за литр. Но все-таки там есть, где заправиться", — сообщил историк.Он признал, что в Мелитополе, Мариуполе, Геническе и Джанкое есть перебои со светом и водой, а небольшие мосты разрушены. Однако ситуация остается под контролем. "Но там мы устанавливаем простецкие насыпи, на которые накинут асфальт. И кругом мобильные группы ПВО с "Панцирями" и пулеметами", — пояснил эксперт.Норин подчеркнул, что Крымский мост продолжает работать в штатном режиме. "Там ездят рейсовые автобусы. Цистерны с топливом тоже проходят. Повторюсь, ситуация там неприятная, но все-таки контролируемая. Это не гуманитарная катастрофа, когда жители разбегаются в разные стороны", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс" на сайте Украина.ру.

крым

севастополь

мариуполь

геническ

крымский мост

мелитополь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, севастополь, евгений норин, украина.ру, мариуполь, геническ, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, топливо, крымский мост, война, война на украине, главные новости, главное, мелитополь