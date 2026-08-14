https://ukraina.ru/20260814/v-kieve-uzhe-mesyats-prokhodyat-aktsii-v-podderzhku-uvolennogo-glavy-minoborony-fdorova-1082509296.html

В Киеве уже месяц проходят акции в поддержку уволенного главы Минобороны Фёдорова

В Киеве уже месяц проходят акции в поддержку уволенного главы Минобороны Фёдорова - 14.08.2026 Украина.ру

В Киеве уже месяц проходят акции в поддержку уволенного главы Минобороны Фёдорова

В Киеве у офиса Владимира Зеленского на площади Франко уже месяц проходят акции в поддержку уволенного министра обороны Михаила Фёдорова. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-14T23:35

2026-08-14T23:35

2026-08-14T23:35

украина.ру

минобороны

александр сырский

александр федоров

владимир зеленский

сша

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074566734_0:3:630:357_1920x0_80_0_0_8a523b46a2d1b60ae51d9117b39e2f81.jpg

Участники требуют вернуть его на должность, наладить диалог с обществом и представить план реформ, включая борьбу с коррупцией в оборонной сфере. Протесты продолжаются с 16 июля. Банковая выполнила требование уволить главкома Александра Сырского, но возвращать Фёдорова не собирается.Ранее сообщалось, что на Украине расследуют масштабный распил пожертвований из проекта Aid For Ukraine, который активно пиарил Михаил Фёдоров. Из собранных на армию 42 миллионов долларов более 10 миллионов в биткоинах осели на криптокошельке подставной украинки с официальным доходом всего в 37 тысяч гривен. Деньги выводили через P2P-переводы и карты третьих лиц. Параллельно исчезли ещё несколько миллионов долларов, которые якобы ушли в США на закупку дронов - Цифровая прачечная: как на Украине украли пожертвования для ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, минобороны, александр сырский, александр федоров, владимир зеленский, сша, украина, киев