https://ukraina.ru/20260814/v-kieve-uzhe-mesyats-prokhodyat-aktsii-v-podderzhku-uvolennogo-glavy-minoborony-fdorova-1082509296.html
В Киеве уже месяц проходят акции в поддержку уволенного главы Минобороны Фёдорова
В Киеве уже месяц проходят акции в поддержку уволенного главы Минобороны Фёдорова - 14.08.2026 Украина.ру
В Киеве уже месяц проходят акции в поддержку уволенного главы Минобороны Фёдорова
В Киеве у офиса Владимира Зеленского на площади Франко уже месяц проходят акции в поддержку уволенного министра обороны Михаила Фёдорова. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T23:35
2026-08-14T23:35
2026-08-14T23:35
украина.ру
минобороны
александр сырский
александр федоров
владимир зеленский
сша
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киев
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Участники требуют вернуть его на должность, наладить диалог с обществом и представить план реформ, включая борьбу с коррупцией в оборонной сфере. Протесты продолжаются с 16 июля. Банковая выполнила требование уволить главкома Александра Сырского, но возвращать Фёдорова не собирается.Ранее сообщалось, что на Украине расследуют масштабный распил пожертвований из проекта Aid For Ukraine, который активно пиарил Михаил Фёдоров. Из собранных на армию 42 миллионов долларов более 10 миллионов в биткоинах осели на криптокошельке подставной украинки с официальным доходом всего в 37 тысяч гривен. Деньги выводили через P2P-переводы и карты третьих лиц. Параллельно исчезли ещё несколько миллионов долларов, которые якобы ушли в США на закупку дронов - Цифровая прачечная: как на Украине украли пожертвования для ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, минобороны, александр сырский, александр федоров, владимир зеленский, сша, украина, киев
Украина.ру, Минобороны, Александр Сырский, Александр Федоров, Владимир Зеленский, США, Украина, Киев
В Киеве уже месяц проходят акции в поддержку уволенного главы Минобороны Фёдорова
В Киеве у офиса Владимира Зеленского на площади Франко уже месяц проходят акции в поддержку уволенного министра обороны Михаила Фёдорова. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Участники требуют вернуть его на должность, наладить диалог с обществом и представить план реформ, включая борьбу с коррупцией в оборонной сфере.
Протесты продолжаются с 16 июля.
Банковая выполнила требование уволить главкома Александра Сырского, но возвращать Фёдорова не собирается.
Ранее сообщалось, что на Украине расследуют масштабный распил пожертвований из проекта Aid For Ukraine, который активно пиарил Михаил Фёдоров.
Из собранных на армию 42 миллионов долларов более 10 миллионов в биткоинах осели на криптокошельке подставной украинки с официальным доходом всего в 37 тысяч гривен.
Деньги выводили через P2P-переводы и карты третьих лиц.
Параллельно исчезли ещё несколько миллионов долларов, которые якобы ушли в США на закупку дронов - Цифровая прачечная: как на Украине украли пожертвования для ВСУ. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.