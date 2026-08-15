85 лет назад украинские националисты открыто присягали фашизму - 15.08.2026 Украина.ру
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85 лет назад украинские националисты открыто присягали фашизму
85 лет назад украинские националисты открыто присягали фашизму - 15.08.2026 Украина.ру
85 лет назад украинские националисты открыто присягали фашизму
Ровно 85 лет назад, 14 августа 1941 года, коллаборационистская газета "Львівські вісті" опубликовала программный тезис о том, что единственным лекарством от "марксистского талмуда" являются исключительно национал-социализм и фашизм. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-15T00:00
2026-08-15T00:00
украина.ру
андрей мельник
владимир корнилов
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Сегодня киевские пропагандисты пытаются убедить мир, что предтечи современных бандеровцев не имели ничего общего с фашистской идеологией, отмечает Владимир Корнилов.Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что киевский режим продолжает кампанию по перезахоронению останков коллаборационистов из числа украинских нацистов ХХ века. 11 августа Владимир Зеленский сообщил о церемонии эксгумации останков главаря запрещённой в России организации Украинской повстанческой армии* Евгения Коновальца. Его прах будет перезахоронен под Киевом. В мае на том же кладбище был перезахоронен другой пособник нацистов — Андрей Мельник. Захарова напомнила, что в повестке Киева остаётся создание на территории Киево-Печерской лавры "украинского национального пантеона" - "Пляски на костях": в МИД РФ присмотрелись к перезахоронению украинских коллаборационистов.*Запрещённая в России организация.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, андрей мельник, владимир корнилов, владимир зеленский, украина, киев, россия, новости
Украина.ру, Андрей Мельник, Владимир Корнилов, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Россия, Новости

85 лет назад украинские националисты открыто присягали фашизму

00:00 15.08.2026
 
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанк Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых
 Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Ровно 85 лет назад, 14 августа 1941 года, коллаборационистская газета "Львівські вісті" опубликовала программный тезис о том, что единственным лекарством от "марксистского талмуда" являются исключительно национал-социализм и фашизм. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Сегодня киевские пропагандисты пытаются убедить мир, что предтечи современных бандеровцев не имели ничего общего с фашистской идеологией, отмечает Владимир Корнилов.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что киевский режим продолжает кампанию по перезахоронению останков коллаборационистов из числа украинских нацистов ХХ века.
11 августа Владимир Зеленский сообщил о церемонии эксгумации останков главаря запрещённой в России организации Украинской повстанческой армии* Евгения Коновальца.
Его прах будет перезахоронен под Киевом.
В мае на том же кладбище был перезахоронен другой пособник нацистов — Андрей Мельник. Захарова напомнила, что в повестке Киева остаётся создание на территории Киево-Печерской лавры "украинского национального пантеона" - "Пляски на костях": в МИД РФ присмотрелись к перезахоронению украинских коллаборационистов.
*Запрещённая в России организация.
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