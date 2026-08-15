https://ukraina.ru/20260815/85-let-nazad-ukrainskie-natsionalisty-otkryto-prisyagali-fashizmu-1082509450.html
85 лет назад украинские националисты открыто присягали фашизму
85 лет назад украинские националисты открыто присягали фашизму - 15.08.2026 Украина.ру
85 лет назад украинские националисты открыто присягали фашизму
Ровно 85 лет назад, 14 августа 1941 года, коллаборационистская газета "Львівські вісті" опубликовала программный тезис о том, что единственным лекарством от "марксистского талмуда" являются исключительно национал-социализм и фашизм. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-15T00:00
2026-08-15T00:00
2026-08-15T00:00
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Сегодня киевские пропагандисты пытаются убедить мир, что предтечи современных бандеровцев не имели ничего общего с фашистской идеологией, отмечает Владимир Корнилов.Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что киевский режим продолжает кампанию по перезахоронению останков коллаборационистов из числа украинских нацистов ХХ века. 11 августа Владимир Зеленский сообщил о церемонии эксгумации останков главаря запрещённой в России организации Украинской повстанческой армии* Евгения Коновальца. Его прах будет перезахоронен под Киевом. В мае на том же кладбище был перезахоронен другой пособник нацистов — Андрей Мельник. Захарова напомнила, что в повестке Киева остаётся создание на территории Киево-Печерской лавры "украинского национального пантеона" - "Пляски на костях": в МИД РФ присмотрелись к перезахоронению украинских коллаборационистов.*Запрещённая в России организация.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, андрей мельник, владимир корнилов, владимир зеленский, украина, киев, россия, новости
Украина.ру, Андрей Мельник, Владимир Корнилов, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Россия, Новости
85 лет назад украинские националисты открыто присягали фашизму
Ровно 85 лет назад, 14 августа 1941 года, коллаборационистская газета "Львівські вісті" опубликовала программный тезис о том, что единственным лекарством от "марксистского талмуда" являются исключительно национал-социализм и фашизм. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Сегодня киевские пропагандисты пытаются убедить мир, что предтечи современных бандеровцев не имели ничего общего с фашистской идеологией, отмечает Владимир Корнилов.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что киевский режим продолжает кампанию по перезахоронению останков коллаборационистов из числа украинских нацистов ХХ века.
11 августа Владимир Зеленский сообщил о церемонии эксгумации останков главаря запрещённой в России организации Украинской повстанческой армии* Евгения Коновальца.
Его прах будет перезахоронен под Киевом.
В мае на том же кладбище был перезахоронен другой пособник нацистов — Андрей Мельник. Захарова напомнила, что в повестке Киева остаётся создание на территории Киево-Печерской лавры "украинского национального пантеона" - "Пляски на костях": в МИД РФ присмотрелись к перезахоронению украинских коллаборационистов.
*Запрещённая в России организация.
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