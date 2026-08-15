https://ukraina.ru/20260815/85-let-nazad-ukrainskie-natsionalisty-otkryto-prisyagali-fashizmu-1082509450.html

85 лет назад украинские националисты открыто присягали фашизму

85 лет назад украинские националисты открыто присягали фашизму - 15.08.2026 Украина.ру

85 лет назад украинские националисты открыто присягали фашизму

Ровно 85 лет назад, 14 августа 1941 года, коллаборационистская газета "Львівські вісті" опубликовала программный тезис о том, что единственным лекарством от "марксистского талмуда" являются исключительно национал-социализм и фашизм. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-15T00:00

2026-08-15T00:00

2026-08-15T00:00

украина.ру

андрей мельник

владимир корнилов

владимир зеленский

украина

киев

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102571/82/1025718270_0:419:2876:2037_1920x0_80_0_0_373bc3ff6eb86188486ac62889d7739d.jpg

Сегодня киевские пропагандисты пытаются убедить мир, что предтечи современных бандеровцев не имели ничего общего с фашистской идеологией, отмечает Владимир Корнилов.Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что киевский режим продолжает кампанию по перезахоронению останков коллаборационистов из числа украинских нацистов ХХ века. 11 августа Владимир Зеленский сообщил о церемонии эксгумации останков главаря запрещённой в России организации Украинской повстанческой армии* Евгения Коновальца. Его прах будет перезахоронен под Киевом. В мае на том же кладбище был перезахоронен другой пособник нацистов — Андрей Мельник. Захарова напомнила, что в повестке Киева остаётся создание на территории Киево-Печерской лавры "украинского национального пантеона" - "Пляски на костях": в МИД РФ присмотрелись к перезахоронению украинских коллаборационистов.*Запрещённая в России организация.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, андрей мельник, владимир корнилов, владимир зеленский, украина, киев, россия, новости