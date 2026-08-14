https://ukraina.ru/20260814/poyavilis-novye-dannye-o-sevastopolskoy-terroristke-1082506631.html
Появились новые данные о севастопольской террористке
Появились новые данные о севастопольской террористке - 14.08.2026 Украина.ру
Появились новые данные о севастопольской террористке
По информации "Царьграда", Маргарита Реут после 2022 года официально работала флористом, но часто выезжала за границу. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T21:15
2026-08-14T21:15
2026-08-14T21:15
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В какой-то момент она зарегистрировала индивидуальное предпринимательство по профилю турагентства, однако закрыла его уже через две недели. Зимой Реут несколько раз приезжала в Москву и, несмотря на привычку останавливаться за рубежом в хороших отелях, выбирала хостел у "Новослободской". Примерно тогда же на её второй номер был оформлен криптокошелёк — предполагается, что поездки и кошелёк могли быть связаны с подготовкой теракта.Ранее задержанная и допрошенная по делу о подрыве военнослужащего в Севастополе гражданка РФ Маргарита Реут призналась в совершении теракта и рассказала, что ей заплатили за взрыв криптовалютой. По данным телеграм-канала Mash, Реут родилась в Ярославле, занималась волонтёрской деятельностью, жила в Сочи, часто ездила в Крым. В 2023 году у неё было турагентство, бизнес прогорел спустя 1,5 месяца. В конце июля 2025 года Реут оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ за выкрики в поезде. Она часто путешествовала, была за границей, "светилась" в чатах по созданию контента 18+. На вопрос о раскаянии ответила "нет". Публично призналась, что ей стыдно быть русской. После совершения теракта планировала улететь за границу — билет из Сочи был куплен - Исполнительница теракта в Севастополе созналась.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, севастополь, сочи, новости
Появились новые данные о севастопольской террористке
По информации "Царьграда", Маргарита Реут после 2022 года официально работала флористом, но часто выезжала за границу. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
В какой-то момент она зарегистрировала индивидуальное предпринимательство по профилю турагентства, однако закрыла его уже через две недели.
Зимой Реут несколько раз приезжала в Москву и, несмотря на привычку останавливаться за рубежом в хороших отелях, выбирала хостел у "Новослободской".
Примерно тогда же на её второй номер был оформлен криптокошелёк — предполагается, что поездки и кошелёк могли быть связаны с подготовкой теракта.
Ранее задержанная и допрошенная по делу о подрыве военнослужащего в Севастополе гражданка РФ Маргарита Реут призналась в совершении теракта и рассказала, что ей заплатили за взрыв криптовалютой.
По данным телеграм-канала Mash, Реут родилась в Ярославле, занималась волонтёрской деятельностью, жила в Сочи, часто ездила в Крым.
В 2023 году у неё было турагентство, бизнес прогорел спустя 1,5 месяца.
В конце июля 2025 года Реут оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ за выкрики в поезде.
Она часто путешествовала, была за границей, "светилась" в чатах по созданию контента 18+.
На вопрос о раскаянии ответила "нет".
Публично призналась, что ей стыдно быть русской.
После совершения теракта планировала улететь за границу — билет из Сочи был куплен - Исполнительница теракта в Севастополе созналась. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.