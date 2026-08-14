Появились новые данные о севастопольской террористке - 14.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260814/poyavilis-novye-dannye-o-sevastopolskoy-terroristke-1082506631.html
Появились новые данные о севастопольской террористке
Появились новые данные о севастопольской террористке - 14.08.2026 Украина.ру
Появились новые данные о севастопольской террористке
По информации "Царьграда", Маргарита Реут после 2022 года официально работала флористом, но часто выезжала за границу. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T21:15
2026-08-14T21:15
украина.ру
россия
севастополь
сочи
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101897/89/1018978904_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d759d25c134464668320b0679901dbf.jpg
В какой-то момент она зарегистрировала индивидуальное предпринимательство по профилю турагентства, однако закрыла его уже через две недели. Зимой Реут несколько раз приезжала в Москву и, несмотря на привычку останавливаться за рубежом в хороших отелях, выбирала хостел у "Новослободской". Примерно тогда же на её второй номер был оформлен криптокошелёк — предполагается, что поездки и кошелёк могли быть связаны с подготовкой теракта.Ранее задержанная и допрошенная по делу о подрыве военнослужащего в Севастополе гражданка РФ Маргарита Реут призналась в совершении теракта и рассказала, что ей заплатили за взрыв криптовалютой. По данным телеграм-канала Mash, Реут родилась в Ярославле, занималась волонтёрской деятельностью, жила в Сочи, часто ездила в Крым. В 2023 году у неё было турагентство, бизнес прогорел спустя 1,5 месяца. В конце июля 2025 года Реут оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ за выкрики в поезде. Она часто путешествовала, была за границей, "светилась" в чатах по созданию контента 18+. На вопрос о раскаянии ответила "нет". Публично призналась, что ей стыдно быть русской. После совершения теракта планировала улететь за границу — билет из Сочи был куплен - Исполнительница теракта в Севастополе созналась.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
севастополь
сочи
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101897/89/1018978904_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a24d983b6ec3ccb272ef0efefe9564e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, севастополь, сочи, новости
Украина.ру, Россия, Севастополь, Сочи, Новости

Появились новые данные о севастопольской террористке

21:15 14.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения по противодействию террористической угрозе в Луганске
Учения по противодействию террористической угрозе в Луганске - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
По информации "Царьграда", Маргарита Реут после 2022 года официально работала флористом, но часто выезжала за границу. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
В какой-то момент она зарегистрировала индивидуальное предпринимательство по профилю турагентства, однако закрыла его уже через две недели.
Зимой Реут несколько раз приезжала в Москву и, несмотря на привычку останавливаться за рубежом в хороших отелях, выбирала хостел у "Новослободской".
Примерно тогда же на её второй номер был оформлен криптокошелёк — предполагается, что поездки и кошелёк могли быть связаны с подготовкой теракта.
Ранее задержанная и допрошенная по делу о подрыве военнослужащего в Севастополе гражданка РФ Маргарита Реут призналась в совершении теракта и рассказала, что ей заплатили за взрыв криптовалютой.
По данным телеграм-канала Mash, Реут родилась в Ярославле, занималась волонтёрской деятельностью, жила в Сочи, часто ездила в Крым.
В 2023 году у неё было турагентство, бизнес прогорел спустя 1,5 месяца.
В конце июля 2025 года Реут оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ за выкрики в поезде.
Она часто путешествовала, была за границей, "светилась" в чатах по созданию контента 18+.
На вопрос о раскаянии ответила "нет".
Публично призналась, что ей стыдно быть русской.
После совершения теракта планировала улететь за границу — билет из Сочи был куплен - Исполнительница теракта в Севастополе созналась.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияСевастопольСочиНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:03В Киеве ждут от США "очень неприятных для Украины" условий на новых переговорах
00:0085 лет назад украинские националисты открыто присягали фашизму
23:35В Киеве уже месяц проходят акции в поддержку уволенного главы Минобороны Фёдорова
23:24Белый дом отказался ставить поставки противоракет Украине выше пополнения собственных запасов
23:12В Польше женщины напали на украинских мужчин у ночного заведения
23:02Закарпатские военкомы массово аннулируют бронь ради плана и взяток
22:59Киевский режим переложил подготовку к зиме на плечи граждан
22:54Цифровая прачечная: как на Украине украли пожертвования для ВСУ
22:17В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены
21:56В аэропорту Сочи сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
21:40В Ивано-Франковской области пьяный офицер ТЦК искалечил подчинённого
21:35Ухилянт устроил перестрелку с полицией в Полтавской области
21:18Белоусов заявил об освобождении Курской области. Главные новости к этому часу
21:15Появились новые данные о севастопольской террористке
21:08За 12 часов ПВО уничтожила 221 украинский беспилотник над регионами России
21:03В Румынии обнаружили беспилотник у границы с Украиной
20:07Бывший посол Украины раскрыл секрет добычи "Пэтриотов"
19:53Правительство РФ поручило принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом
19:36Украинских уклонистов спасали оформлением стоматологами - СБУ
19:32Дмитрий Данилов: Британия не провела работу над ошибками, поэтому получит жесткий ответ от России на море
Лента новостейМолния