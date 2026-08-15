Клупов объяснил, что будет, если ВС РФ и ВСУ продолжат копировать друг у друга идеи по поводу дронов - 15.08.2026 Украина.ру
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Клупов объяснил, что будет, если ВС РФ и ВСУ продолжат копировать друг у друга идеи по поводу дронов
Клупов объяснил, что будет, если ВС РФ и ВСУ продолжат копировать друг у друга идеи по поводу дронов - 15.08.2026 Украина.ру
Клупов объяснил, что будет, если ВС РФ и ВСУ продолжат копировать друг у друга идеи по поводу дронов
И у ВС РФ, и у ВСУ примерно одинаково получается применять беспилотные системы в рамках общевойскового боя. Нельзя сказать, что у какой-то из сторон есть серьезный прорыв в этом отношении
2026-08-15T05:00
2026-08-15T05:00
новости
дроны
всу
ии (искусственный интеллект)
сво
россия
китай
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов"Везде используются элементы искусственного интеллекта. Везде улучшается аэродинамика и аккумуляторы. Сначала у нас технологическая революция, потом – у них. Поставщик-то у всех один – Китай. К тому же, обе стороны слизывают друг у друга. У нас появились дроны на оптоволокне – у них появились. Пока никто не обладает перевесом в технических возможностях и в масштабах", - пояснил эксперт.Если у всех все примерно одинаково, победит тот, кто грамотнее использует имеющиеся ресурсы и быстрее развивается, уточнил Клупов."Вот все говорят: "Палантир, Палантир". А суть его в чем? Он только предоставляет возможность быстрее принимать решения. Это как боксерский поединок. Первый двигается быстрее второго, а второй слегка заторможенный. Пока он подумает, как ему действовать, его уже в нокаут отправят. А от чего зависит скорость принятия решений? От сбора информации из всех каналов. От солдата, который что-то напечатал у себя в Телеграм-канале, до космических спутников. "Палантир" как раз и создан для того, чтобы собирать это, обобщать и выдавать готовое решение", - добавил он.Я не знаю всего нашего потенциала страны. Я могу только верить, что мы это преодолеем. Вдруг у нас появится свой "Палантир". У нас же появляются свои низкоорбитальные спутники, которые обеспечивают нам связь. Они будут развиваться. Это, кстати, то, что мы перехватили у них. Тем более, ни у одной страны Запада нет такого опыта современной войны, как у России и Украины, заключил собеседник издания.Полностью текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, дроны, всу, ии (искусственный интеллект), сво, россия, китай, запад
Новости, дроны, ВСУ, ИИ (искусственный интеллект), СВО, Россия, Китай, Запад

Клупов объяснил, что будет, если ВС РФ и ВСУ продолжат копировать друг у друга идеи по поводу дронов

05:00 15.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЛаборатория БПЛА группировки войск "Запад" на Рубцовском направлении СВО
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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И у ВС РФ, и у ВСУ примерно одинаково получается применять беспилотные системы в рамках общевойскового боя. Нельзя сказать, что у какой-то из сторон есть серьезный прорыв в этом отношении
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
"Везде используются элементы искусственного интеллекта. Везде улучшается аэродинамика и аккумуляторы. Сначала у нас технологическая революция, потом – у них. Поставщик-то у всех один – Китай. К тому же, обе стороны слизывают друг у друга. У нас появились дроны на оптоволокне – у них появились. Пока никто не обладает перевесом в технических возможностях и в масштабах", - пояснил эксперт.
Рустем Клупов - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
6 августа, 19:45
Рустем Клупов: Россия близка к тому, чтобы изолировать поле боя на Украине без ударов по мостам на ДнепреМашина уже вытесняет человека с поля боя: на море, на земле, в воздухе. Да, пока мы говорим: "Земля не может считаться твоей, пока там не ступил сапог солдата". Но через какое-то время несколько дронов смогут контролировать эту территорию. А потом придут роботы, которые будут добывать там полезные ископаемые
Если у всех все примерно одинаково, победит тот, кто грамотнее использует имеющиеся ресурсы и быстрее развивается, уточнил Клупов.
"Вот все говорят: "Палантир, Палантир". А суть его в чем? Он только предоставляет возможность быстрее принимать решения. Это как боксерский поединок. Первый двигается быстрее второго, а второй слегка заторможенный. Пока он подумает, как ему действовать, его уже в нокаут отправят. А от чего зависит скорость принятия решений? От сбора информации из всех каналов. От солдата, который что-то напечатал у себя в Телеграм-канале, до космических спутников. "Палантир" как раз и создан для того, чтобы собирать это, обобщать и выдавать готовое решение", - добавил он.
Я не знаю всего нашего потенциала страны. Я могу только верить, что мы это преодолеем. Вдруг у нас появится свой "Палантир". У нас же появляются свои низкоорбитальные спутники, которые обеспечивают нам связь. Они будут развиваться. Это, кстати, то, что мы перехватили у них. Тем более, ни у одной страны Запада нет такого опыта современной войны, как у России и Украины, заключил собеседник издания.
Полностью текст интервью можно прочитать здесь.
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НовостидроныВСУИИ (искусственный интеллект)СВОРоссияКитайЗапад
 
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