https://ukraina.ru/20260815/otvet-na-militarizatsiyu-yaponii-chto-pokazal-vizit-vladimira-putina-na-kurily-1082502054.html

Ответ на милитаризацию Японии. Что показал визит Владимира Путина на Курилы

Ответ на милитаризацию Японии. Что показал визит Владимира Путина на Курилы - 15.08.2026 Украина.ру

Ответ на милитаризацию Японии. Что показал визит Владимира Путина на Курилы

Президент России Владимир Путин 13 августа впервые посетил Курильские острова. После участия в учениях Тихоокеанского флота он прибыл на остров Итуруп. Там... Украина.ру, 15.08.2026

2026-08-15T05:04

2026-08-15T05:04

2026-08-15T05:04

эксклюзив

япония

россия

кунашир (остров)

владимир путин

синдзо абэ

оон

украина.ру

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Президент России Владимир Путин 13 августа впервые посетил Курильские острова. После участия в учениях Тихоокеанского флота он прибыл на остров Итуруп. Там президент встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, посетил рыбоперерабатывающий комплекс, больницу и школу, а также пообщался с жителями острова.Итуруп – один из четырёх островов южной группы Большой Курильской гряды, на которую претендует Япония. Своими она также считает Кунашир, Шикотан и островную гряду Хабомаи.Отказ Токио от Южного Сахалина и Курил был зафиксирован в Сан-Францисском мирном соглашении от 1951 года. Но японская дипломатия в течение 1956-1960 годов сформулировала позицию, согласно которой Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи не являются частью Курил. Этой позиции она придерживается до сих пор, называя эти острова "северными территориями".Россия не согласна и считает свой суверенитет над Южными Курилами законным итогом Второй мировой войны. Именно вопрос принадлежности Курил – причина, по которой между двумя странами до сих пор нет подписанного мирного договора.При японском премьер-министре Синдзо Абэ Россия и Япония активизировали диалог и договорились ускорить переговоры о мирном договоре на основе декларации 1956 года. Переговоры продолжались и в следующие годы, но территориальный спор остался нерешенным.После начала российской специальной военной операции на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. Москва тогда отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Токио – из-за "очевидного недружественного характера введённых Японией односторонних ограничений против России".Российская сторона вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и отменила действие соглашения об облегчённых правилах посещения Курил бывшими жителями островов.Первые лица российского государства до 2026 года пять раз посещали Курилы. В 2010 году на остров Кунашир прибыл президент Дмитрий Медведев. В 2012, 2015 и 2019 годах он побывал на острове в качестве премьер-министра. Остров Итуруп в 2021 году посетил премьер-министр Михаил Мишустин. А для Владимира Путина этот визит был первым.Как и предыдущие вояжи российских руководителей на Курильские острова, поездка Владимира Путина вызвала острый протест японской стороны. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что Япония "решительно протестует" против визита и считает его несовместимым с позицией Токио по территориальному спору. Она назвала Итуруп "исконной территорией Японии", а поездку российского лидера – "абсолютно неприемлемой".Важно учитывать контекст визита. В начале августа Япония опубликовала новую "Белую книгу" по обороне, в которой Россия обозначена одной из главных опасностей для страны, рассказал в интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким. По словам эксперта, реакция России на эти действия была ожидаемой."Непонятно, почему Японию так волнует посещение Путиным территории собственной страны, на которую Япония не имеет никаких прав – как с точки зрения международного права, так и с точки зрения внутреннего российского законодательства", – заявил Ким.Эксперт напомнил, что в статье 7 пакта о капитуляции Японии, подписанного 2 сентября 1945 года, говорится: японский императорский дворец подчинится всем решениям, которые принимает главнокомандующий союзными войсками на Дальнем Востоке, генерал Дуглас Макартур."На основании этого решения в январе 1946 года был издан меморандум главнокомандующего союзными войсками, в котором говорится, что суверенитет Японии будет ограничиваться четырьмя островами – Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю, и "теми, которые мы укажем". Ничего не было указано", – рассказал Ким.В Сан-Францисском мирном договоре 1951 года, который подписала Япония, тоже подтверждается, что суверенитет Японии ограничивается этими четырьмя островами, продолжил эксперт. В очередной раз на международно-правовом уровне Япония признала это в момент вступления в ООН в 1956 году, так как в документах организации содержится статья, которая говорит, что все решения, принятые союзными державами против стран, воевавших с союзными войсками, остаются неизменными."Признавая юридические результаты Второй мировой войны, Япония вступила в ООН. Теперь она пытается осуществить реванш и вернуть себе или захватить территории, которые она потеряла в войне, начатой совместно с фашистской Германией", – сообщил Евгений Ким.Эксперт также отметил, что недавно принятый японскими властями оборонные документы содержат опасное положение о праве Японии наносить предупреждающие удары дальнобойными ракетами по территории других стран в случае угроз её существованию. Также в "Белой книге" военный бюджет страны утверждается на уровне 2% от ВВП, добавил он."Что такое 2% от ВВП для Японии? Эта страна – пятая экономическая держава в мире. При этом она в собственной конституции обязалась не вести войну. Если учтём, что ВВП в Японии достигает 5 триллионов долларов в год, эти 2% составляют почти 100 миллиардов. Зачем этой стране такие деньги на военный бюджет? Поскольку силы самообороны Японии – небольшие, можно предположить, что основные затраты уйдут на совершенствование вооружения", – рассказал Ким.По его словам, Япония давно уже запускает спутники, значит, у неё есть ракеты, которые развивают достаточную скорость, чтобы вывести спутник на околоземную орбиту. При этом Япония не обладает технологиями, которые позволили бы управлять полётом ракеты в атмосфере и вернуть её после выхода в космос. Этой способностью обладают межконтинентальные баллистические ракеты, которых у Японии все ещё нет."Но японцы вкладывают огромные деньги, чтобы получить эти средства. Япония сейчас приступает к милитаризации, а милитаризация Японии, как b милитаризация Германии, это всегда война", – заявил Ким.В этом контексте визит Путина на Курилы является чётким и ясным сигналом японским властям, полагает эксперт. Россия уже не будет разговаривать с Японией о возможности нормализации отношений и заключении мирного договора с учётом пожеланий японской стороны. "Никаких разговоров по поводу Курильских островов уже не будет. И если вы собираетесь что-то такое осуществить, рассчитывайте на военный ответ", – сказал Евгений Ким.

https://ukraina.ru/20260812/os-zashevelilas-germaniya-i-yaponiya-vozvraschayutsya-k-praktike-gestapo-i-tokko-1082414640.html

https://ukraina.ru/20260323/eto-ne-sluchaynost-zachem-germaniya-i-yaponiya-sblizhayutsya-voennym-putem-1077075590.html

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Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, япония, россия, кунашир (остров), владимир путин, синдзо абэ, оон, украина.ру